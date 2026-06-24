Завтра на море, сегодня – в спортзал: как Маликова, Брутян, Воробьев и Муцениеце улучшают фигуру перед отпуском

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина вместе ходят в спортзал. Фото: кадр видео

Первый месяц лета подходит к концу: на следующей неделе уже июль! И если отпуска у вас еще не было, то сейчас самое время подготовить свою фигуру к выходу на пляж. С чего начать? С изучения соцсетей наших звезд, например. Очень часто они могут замотивировать на походы в спортзал не меньше, чем гуру фитнеса и коучи личностного роста. Посмотрим, кто как работает над своей формой.

Стеша Маликова: ни дня без тренировки

Дочь Дмитрия Маликова, 26-летняя Стефания, развивает свой бренд одежды. Но если с бизнесом что-то не сложится, она вполне может работать фитнес-инструктором. Ведь фигура девушки подходит для обложки любого спортивного журнала. А все потому что Стеша занимается буквально каждый день и активно делится с подписчиками своими тренировкам. В арсенале Маликовой – гантели, специальные резинки и прочие атрибуты фитнеса. Во время отдыха на курортах Стефания активно практикует плавание – только посмотрите, как это красиво!

Стеша Маликова тренируется каждый день. Фото: кадр видео

Зепюр Брутян: в любой непонятной ситуации приседай

Жена актера Павла Прилучного, Зепюр Брутян, часто посещает спортзал вместе с мужем. 30-летняя Зиппи, как называют ее родные, быстро пришла в форму после родов (она родила сына Микаэля в апреле 2023 года) и продолжает поддерживать ее. Даже в отпуске Прилучные не пропускают тренировки. Из всего набора общеукрепляющей физкультуры артистка особенно любит упражнения на растяжку и приседания – такие видео появляются в ее блоге с завидной регулярностью. Прилучный не пропускает спортивные публикации своей жены и под каждый из них оставляет эмодзи в виде сердечка или поддерживающие слова.

Зепюр Брутян больше всего любит приседания. Фото: кадр видео

Алексей Воробьев: семейный спорт

В прошлом году певец и актер Алексей Воробьев женился на оперной диве Аиде Гарифуллиной. 38-летняя звезда международной оперной сцены и наставница шоу «Голос. Дети» теперь много времени проводит не только с дочкой Оливией (родилась в 2016 году), но и с 38-летним мужем (кстати, Воробьев называет падчерицу своей дочерью!). Так, например, супруги вместе ходят в спортзал. Это помогает им не только подготовиться к отпуску, но и к плодотворной работе – у Алексея на этой неделе в прокат вышел фильм «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора», а Аида готовится к роли Виолетты Валери в постановке «Травиаты» в Парижской национальной опере (премьера уже в июле).

Агата Муцениене увлеклась бегом. Фото: кадр видео

Агата Муцениеце: на пробежку выходи

Бывшая жена Павла Прилучного дружит со спортом не меньше нынешней. 37-летняя Агата Муцениеце теперь носит фамилию Дранга, так как в прошлом году она вышла замуж за 42-летнего композитора Петра Дрангу. 1 декабря 2025 года актриса родила дочку от второго мужа, а от Прилучного она воспитывает 13-летнего сына Тимофея и 10-летнюю дочь Мию. Когда младшей дочери Агаты (кстати, KP.RU первым написал о том, что супруги решили назвать дочь Верой) было лишь несколько месяцев, а на улице потеплело, артистка занялась бегом. Агата с легкостью пробегает несколько километров и делится своими успехами с подписчиками. Часто вместе с ней на пробежку выходит и Петр – правда, в его случае, это скорее «прокатка», потому что Дранга обычно едет на велосипеде рядом бегущей женой.