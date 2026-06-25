FPV-дроны Ивановских десантников сбивают за сутки более десятка вражеских дронов

Подразделения беспилотных систем группировки войск «Днепр» круглосуточно наносят удары по командным и разведывательным пунктам противника на правобережье Днепра.

«Операторы FPV-дронов и разведывательных беспилотных комплексов 49-й армии целенаправленно уничтожают пункты временной дислокации личного состава ВСУ, а также стартовые и координационные центры беспилотников. Это значительно ослабляет разведывательные возможности украинских войск и нарушает управление их тактическими подразделениями», - комментируют кадры в Минобороны России.

FPV-дроны Ивановских десантников сбивают за сутки более десятка вражеских дронов

На кадрах можно увидеть, что удары направлены на предотвращение любой ротации противника на правом берегу. Украинские боевики пытаются перемещаться очень быстро, переодеваются в гражданскую одежду, но их все равно выявляют и уничтожают.

Такая боевая работа приводит к подрыву наступательного и оборонительного потенциала ВСУ.

Тем временем, расчёты зенитных FPV-дронов-перехватчиков Ивановских десантников ежедневно сбивают за сутки более десятка разведывательных беспилотников самолетного типа над Запорожской областью.

Они успешно ликвидируют вражеские БПЛА типа «Фурия» и «Лелека-100».

Благодаря профессионализму и отличной подготовке, операторы берут цели на сопровождение и уничтожают их точным воздушным тараном.

«Роль операторов БПЛА в современной тактике ведения боя является ключевой. Они ведут не только перехват вражеских дронов, но и дальнюю разведку с передачей координат для огневого поражения», - отмечают в военном ведомстве.

Расчеты FPV-дронов круглосуточно ведут разведку позиций ВСУ, а корректировка их маршрутов и действий проводится по карте. Получаемая в реальном времени информация обеспечивает продвижение штурмовых подразделений и повышает точность артиллерийского огня.

Слаженные действия и высокая боевая выучка Ивановского гвардейского соединения ВДВ вносят значительный вклад в выполнение задач в зоне спецоперации.