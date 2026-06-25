Промышленность развивается, доходы растут: губернатор Денис Паслер рассказал о работе правительства Свердловской области за 2025 год

Губернатор Денис Паслер: «Россия сильна Уралом! Мы доказывали это не раз». Фото: департамент информационной политики Свердловской области

По итогам 2025 года Свердловская область в очередной раз доказала, что Россия сильна Уралом. В рейтинге социально-экономического положения регионов она поднялась на пятое место, а доходы областного бюджета достигли исторического максимума в 491,1 миллиард рублей. Об этом губернатор Денис Паслер доложил в отчете о работе регионального правительства за прошлый год. Приводим избранные моменты из выступления, состоявшегося в Законодательном Собрании Свердловской области 16 июня.

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА СНИЖАЕТСЯ

Если доходы Свердловской области растут, то долговые обязательства, напротив, снижаются. Это результат системной работы, которую начал проводить регион.

– К концу 2024 года сложилась высокая зависимость регионального бюджета от заемных средств. За 2025 год мы сократили долг на 15,7 миллиардов рублей (до 76, 9 миллиардов рублей на 1 января 2026 года, - Прим. Ред.). Долговая нагрузка снижена до 17,2 %, что делает ее оптимальной для бюджета, – сказал губернатор Денис Паслер. – Подавляющая часть оставшейся задолженности, порядка 85%, это бюджетные кредиты, что позволяет экономить на расходах по обслуживанию госдолга.

Как отметил глава региона, промышленный комплекс Свердловской области, как и всей России, работает в жестких условиях внешнего давления. При этом уральские предприятия четко, качественно и бесперебойно выполняют гособоронзаказ, обеспечивая российскую армию современным вооружением, техникой, экипировкой и боеприпасами. Также осваиваются новые виды гражданской продукции. Проводится глубокая модернизация предприятий.

– За пять лет по объему отгруженной промышленной продукции Свердловская область вошла в пятерку лидеров с показателем больше четырех триллионов рублей в год, – сказал Денис Паслер. – Базовая для региона отрасль – машиностроение – показала рост в два раза.

В регионе выполняются задачи по обеспечению технологического суверенитета. В рамках этой работы электронная промышленность Среднего Урала подросла на 35%. Химический комплекс на 7,6%. Производство лекарств и медицинских материалов на 10,4%.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

В 2025 году в Свердловской области было запущено 21 новое или модернизированное производство. Это позволило создать 1971 рабочих мест, что в шесть раз больше, чем в 2024 году.

Среди достижений уральских предприятий за прошлый год – рост выпуска бесшовных нержавеющих труб, запуск линии непрерывного литья полосы из алюминия и сплавов, внедрение инновационной бескальциевой технологии производства монохромата натрия.

Также в Свердловской области началось строительство золотоизвлекательной фабрики, идет работа по созданию первого в России серийного производства СВЧ-микрочипов.

Выполняется и первый в стране стратегический заказ по выпуску высокоскоростных электропоездов. В рамках нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии» идет подготовка к строительству на Белоярской АЭС реактора на быстрых нейтронах. Как отметил губернатор, выработка новых мощностей даст импульс к развитию новых энергоемких отраслей.

– Для выполнения планов по развитию, нам необходимо обеспечить условия для роста инвестиций в реальный сектор экономики, – сказал Денис Паслер. – Год назад мы начали формировать уральскую сотню предприятий, которые обеспечивают технологический прорыв региона. На территории Красноуральска, Кушвы и Верхней Туры формируется кластер замкнутого цикла в металлургии, аналогов которого на сегодняшний день нет.

О результатах работы регионального правительства за 2025 год глава Свердловской области доложил 16 июня на заседании Заксобрания Фото: департамент информационной политики Свердловской области

БИЗНЕС АКТИВНО ИНВЕСТИРУЕТ В НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Как отметил губернатор Денис Паслер, регион заинтересован во внедрении новых технологий, инвестиционной активности и масштабировании производств. Чтобы проекты реализовывались с минимальной долговой нагрузкой, в Свердловской области идет активное привлечение федеральных средств.

– В 2025 году федеральная поддержка превысила 25 миллиардов рублей, что в два раза больше, чем было в 2023 и 2024 годах, – сказал Денис Паслер.

В реализацию новых проектов в Свердловской области также активно вкладывается бизнес. В прошлом году объем инвестиций составил 919 миллиардов рублей. Как отметил губернатор, химическая промышленность стала новым локомотивом роста – инвестиции в нее увеличились почти в три раза. Это в свою очередь помогает достичь цели национального проекта «Новые материалы и химия». Также по итогам прошлого года усилила свою роль уральская особая экономическая зона «Титановая долина».

– Расширяются ее границы, растут показатели активности резидентов, строятся новые производства, – сказал Денис Паслер. – По итогам 2025 года уральская особая экономическая зона заняла пятую строчку в топе региональных экономических площадок по влиянию на экономику региона, и шестую – по вкладу в экономику страны и по эффективности управления.

Для инвесторов в Свердловской области действует больше 80 льгот. В 2025 году их объем составил 33,9 миллиардов рублей. Как отметил глава региона, механизмы поддержки инвесторов уже показали свою эффективность.

– Возвратный поток в бюджет кратно превышает предоставленные преференции – на каждый рубль налоговых льгот приходится четыре рубля поступлений в областную казну, – сказал губернатор Свердловской области. – Инвестиции должны давать экономический и социальный эффект: не только выпуск конкурентоспособной продукции, но и повышение уровня жизни работающих людей.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОЛУЧАЮТ ПОДДЕРЖКУ РЕГИОНА

Растет на Среднем Урале и сфера малого и среднего бизнеса. По итогам 2025 года количество предпринимателей превысило миллион человек. Это исторический максимум, позволяющий достигать целей нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Если говорить про самозанятых, то их численность увеличилась почти до 500 тысяч человек.

– Мы сохраняем объем поддержки этого сектора экономики на высоком уровне, – сказал Денис Паслер. – В прошлом году предоставили микрозаймы на более чем миллиард рублей.

Много внимания в регионе уделяется и агропромышленному комплексу. На его поддержку, а также развитие сельских территорий в 2025 году из бюджетов всех уровней было выделено около пяти миллиардов рублей. Эта работа ведется в регионе в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Кроме того в Свердловской области активно развивается социальная сфера. На нее в 2025 году пришлось почти 68% расходов областного бюджета.

– В прошлом году мы выстроили работу, ориентируясь на задачи, которые уральцы определили, как первоочередные, – сказал Денис Паслер. – Обратная связь с жителями позволила составить топ проблем, решением которых занимаемся системно и последовательно. Повышение доступности качественной медицинской помощи на всей территории региона – один из ключевых приоритетов

В завершении выступления губернатор Денис Паслер отметил, что перед Свердловской областью стоят масштабные задачи, которые регион обязан выполнить, невзирая на внешнее давление, вызовы и угрозы. В приоритетах – развитие территорий и повышение качества жизни.