Кабардино-Балкария как модельный регион здравоохранения: от кардиохирургии до медицинского туризма

В прошлом году в КБР открылся первый на Северном Кавказе региональный кадровый центр. За год он привлек 403 специалиста, из которых 98 — врачи, 263 — медсестры и фельдшеры. В рамках модернизации первичного звена открылась новая Городская поликлиника, не имеющая аналогов в СКФО, появились новые амбулатории с современным оборудованием.
Кардиопомощь — ключевой показатель эффективности. Время от поступления пациента до установки стента не превышает 20 минут. В кардиоцентре республики впервые провели протезирование аортального клапана без единого разреза — через прокол. Операцию выполнил заведующий рентгенохирургическим отделением Аслан Коготижев. Еще один пример высокотехнологичной хирургии — операция при синдроме Лериша. 59-летнему пациенту с поражением аорты заменили поврежденные участки искусственным протезом по авторской методике профессора Ахмеда Асланова. Пациент выписан без болевого синдрома.
КБР становится центром медицинского туризма на юге России. За 2025 год регион посетили более 2 млн туристов, растет число желающих совместить санаторно-курортный отдых с лечением. Основные драйверы — стоматология, косметология и высокотехнологичная медицина. Цены в частном секторе значительно ниже московских, качество не уступает. В Приэльбрусье создан первый в России научно-клинический центр горной медицины — флагман медицинского туризма и реабилитации на Северном Кавказе.
Глава КБР Казбек Коков отметил, что федеральные программы позволили кратно увеличить объемы профилактики, диспансеризации и доступность медпомощи. При поддержке президента реконструирована Республиканская детская клиническая больница, что вывело экстренную помощь детям на новый уровень.
Сегодня КБР входит в топ-10 регионов по снижению общей и младенческой смертности, показывает прогресс в лечении инфарктов, инсультов и раннем выявлении онкологии. Открыты два Центра ментального здоровья — для реабилитации участников СВО с ПТСР и детей с аутизмом. Уровень удовлетворенности населения медпомощью достигает 70%.
В ближайших планах — открытие нового онкологического диспансера, строительство больницы в Баксане, новое приемное отделение Республиканской детской клинической больницы, инфекционный корпус и приемное отделение в Приэльбрусье. Как подчеркнул министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов, республика продолжает работать над повышением качества и безопасности медпомощи. Работы в этом направлении еще много.