Кабардино-Балкария как модельный регион здравоохранения: от кардиохирургии до медицинского туризма

Эндоваскулярные хирурги 2-го подразделения РЦВМТ КБР. Фото: Милана ТАШЕВА.

Кадры и технологии

В прошлом году в КБР открылся первый на Северном Кавказе региональный кадровый центр. За год он привлек 403 специалиста, из которых 98 — врачи, 263 — медсестры и фельдшеры. В рамках модернизации первичного звена открылась новая Городская поликлиника, не имеющая аналогов в СКФО, появились новые амбулатории с современным оборудованием.

Кардиопомощь — ключевой показатель эффективности. Время от поступления пациента до установки стента не превышает 20 минут. В кардиоцентре республики впервые провели протезирование аортального клапана без единого разреза — через прокол. Операцию выполнил заведующий рентгенохирургическим отделением Аслан Коготижев. Еще один пример высокотехнологичной хирургии — операция при синдроме Лериша. 59-летнему пациенту с поражением аорты заменили поврежденные участки искусственным протезом по авторской методике профессора Ахмеда Асланова. Пациент выписан без болевого синдрома.

Медицинский туризм: цены ниже в 2–3 раза

КБР становится центром медицинского туризма на юге России. За 2025 год регион посетили более 2 млн туристов, растет число желающих совместить санаторно-курортный отдых с лечением. Основные драйверы — стоматология, косметология и высокотехнологичная медицина. Цены в частном секторе значительно ниже московских, качество не уступает. В Приэльбрусье создан первый в России научно-клинический центр горной медицины — флагман медицинского туризма и реабилитации на Северном Кавказе.

Итоги и планы

Глава КБР Казбек Коков отметил, что федеральные программы позволили кратно увеличить объемы профилактики, диспансеризации и доступность медпомощи. При поддержке президента реконструирована Республиканская детская клиническая больница, что вывело экстренную помощь детям на новый уровень.

Сегодня КБР входит в топ-10 регионов по снижению общей и младенческой смертности, показывает прогресс в лечении инфарктов, инсультов и раннем выявлении онкологии. Открыты два Центра ментального здоровья — для реабилитации участников СВО с ПТСР и детей с аутизмом. Уровень удовлетворенности населения медпомощью достигает 70%.

В ближайших планах — открытие нового онкологического диспансера, строительство больницы в Баксане, новое приемное отделение Республиканской детской клинической больницы, инфекционный корпус и приемное отделение в Приэльбрусье. Как подчеркнул министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов, республика продолжает работать над повышением качества и безопасности медпомощи. Работы в этом направлении еще много.