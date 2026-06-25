Антон Атрашкин: «Мы — ледокол, который взламывает льды зарубежья»

Фото: Пресс-служба ИННОПРОМ

Новые глобальные партнеры, первый в истории выход в страны Залива и Южную Азию, полуторамиллиардный рынок Индонезии в качестве страны-партнёра, рекордное число иностранных делегаций — таков масштаб ИННОПРОМ в 2026 году. Программный директор выставки Антон Атрашкин в интервью «Комсомольской правде» подводит промежуточные итоги международной стратегии: от успешного дебюта в Эр-Рияде до подготовки к сентябрьской премьере в Индии, приуроченной к саммиту БРИКС. Он также раскрывает, как выставка в Екатеринбурге становится точкой притяжения для бизнеса со всего мира, и почему организаторы делают ставку не на меморандумы, а на реальные контракты и совместные производства.

ГЕОГРАФИЯ КАК ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

— Антон, в этом году ИННОПРОМ проходит сразу в пяти странах — Саудовская Аравия, Россия, Узбекистан, Индия и Беларусь. Глядя на эту карту, вы испытываете - гордость, азарт или, может быть, ответственность? Что для вас стоит за этим масштабом?

— Конечно, есть и гордость, и ответственность. Мы осознаём, что ИННОПРОМ сегодня — это такой ледокол, который взламывает льды зарубежья, помогая российским компаниям проникать на новые рынки. Безусловно, они могут это делать и без нас, но с нашей выставкой этот процесс проходит гораздо эффективнее. За нами всегда следуют руководители правительства, крупнейшие отраслевые ассоциации, губернаторы. Именно поэтому в каждой из этих стран наше присутствие становится знаковым событием, привлекает внимание широкой зарубежной аудитории.

Мы получаем обратную связь: благодаря выставке возникают новые партнёрства, Россия строит свои заводы за рубежом, создаются новые рабочие места. В общем, мы чувствуем себя действительно важным элементом российской государственной промышленной политики.

Азарт, безусловно, присутствует. Но важно понимать: мы не стремимся покорить весь мир и поставить как можно больше флагов на карте. Мы идём туда, где российская промышленная продукция реально востребована и где есть добрые отношения между руководством стран. Прежде всего это большие, ёмкие рынки. Сегодня уже можно говорить о целой экосистеме выставки, которая включает наше флагманское мероприятие в Екатеринбурге и ряд зарубежных проектов. Эти проекты живут своей жизнью, но их ключевая задача — привлекать иностранных участников в столицу Урала.

— Вы не раз говорили, что ИННОПРОМ заходит туда, где есть реальный интерес у российского бизнеса. Как родилась идея выйти за пределы СНГ и по какому принципу сегодня выбираются страны?

— Критерии чёткие и понятные. Первое — это большой рынок. Есть много замечательных небольших стран, куда компания и без нас может приехать, вычислить 5–10 потенциальных клиентов и встретиться с ними. А вот когда заходишь на рынок масштабной страны, это правильно делать с помощью большого конгрессно-выставочного мероприятия.

Пункт второй — хорошие политические отношения между странами. Мы прекрасно понимаем, что мир сегодня поделён, и без доверия на высоком уровне компаниям крайне сложно выстраивать долгосрочные связи.

И третий момент — мы стараемся идти туда, где есть нераскрытый потенциал. Большим открытием для нас и российских производителей стала Саудовская Аравия. Эта страна долгое время была закрыта, но сегодня она открыта для мира. Там очень легко основать компанию, зарегистрировать юрлицо, найти партнёра. Среди всех арабских государств это самый большой, премиальный и платёжеспособный рынок. Поэтому мы пошли туда.

Фото: Пресс-служба ИННОПРОМ

Что касается Индии — здесь у нас с Россией многолетние, а если вспомнить Российскую империю, то многовековые связи. Но в последние десятилетия сотрудничество развивалось в основном в военно-технической сфере. Сейчас для российских производителей гражданской продукции промышленная выставка в Индии — это шанс зайти на рынок одной из крупнейших и стремительно развивающихся стран мира. При этом наша выставка в Индии будет поделена на две ровные части: российскую и индийскую. Для индийских производителей это, в свою очередь, возможность познакомиться с потенциальными российскими клиентами.

РОБОТЫ, ИСКУССТВО И БИЗНЕС

— Главная выставка ИННОПРОМ традиционно проходит в Екатеринбурге, в этом году - с 6 по 9 июля. Чем этот год будет особенным для гостей и участников? Что появится впервые?

— Мы каждый год стремимся быть эффективной площадкой для трансфера технологий. Мы скромно называем себя «ярмаркой», не проводя параллели с выставками мёда или кошек, но мы убеждены: это здоровый формат, потому что здесь не просто показывают абстрактные прототипы, а действительно покупают и продают. ИННОПРОМ — такая же ярмарка, только речь идёт о сложных промышленных продуктах. Экономический эффект — вот главный критерий. Нам важно, чтобы бизнесмены уезжали не просто с впечатлениями о Екатеринбурге, а с живыми контактами и контрактами.

При этом новинки, безусловно, будут. Количество зарубежных делегаций растёт год от года. В этом году в связи с грядущей промышленной выставкой в Индии к нам впервые приедет очень большая индийская делегация: крупные, средние и малые компании. Традиционно ждём много гостей из Центральной Азии и арабского мира. Те, кто хотят встретиться с зарубежными партнёрами, могут не лететь за границу — можно приехать в Екатеринбург.

И абсолютно новая тема — мы впервые запускаем проект «ИННОПРОМ АРТ». В последние годы мы замечаем растущую духовную связку между промышленностью и современным искусством. Промышленные дизайнеры черпают идеи в искусстве, а художники вдохновляются технологиями. Главная промышленная выставка России объединяет эти направления. В июле мы объявим о запуске «ИННОПРОМ АРТ», а в 2027-м это будет полноценная экспозиция — и уличная, и галерейная. Отправной мыслью станет концепция сборки – как будущее пересобирается прямо на наших глазах с точки зрения и бизнес-моделей, и способов коммуникации и, конечно, производства. В этом году проект стартует с перформанса: мы покажем, как стая роботов-собак управляется с помощью нейроинтерфейса человека. Нам кажется, этот симбиоз важен и будет интересен нашей взыскательной бизнес-аудитории. Уверен, мы сможем их удивить.

— В 2026 году страной-партнёром выставки станет Индонезия. Это большая страна с населением 280 миллионов человек, но до недавнего времени она не была очевидным партнёром для России. Что это даст нашим производителям?

— Вы сами подчеркнули: это огромный рынок, куда наши производители пока не дошли. Долгое время расстояния служили барьером, но сегодня, с развитием логистики, мир становится совсем маленьким, и Индонезия перестаёт быть далёкой стороной, превращаясь в близкого соседа. Сложились прекрасные отношения между руководством стран, президент Индонезии неоднократно бывал в России. Когда первый вице-премьер Денис Мантуров пригласил Индонезию стать страной-партнёром, президент легко согласился и подтвердил участие.

Сами индонезийцы везут к нам множество компаний. У них будет самый большой стенд на выставке — более полутора тысяч квадратных метров. И это не просто технократическое пространство: стенд выполнен в форме здания традиционной индонезийской деревни. Даже с точки зрения архитектуры участникам будет интересно прийти туда. Индонезия представит компании из области электроники, металлургии, машиностроения, промышленного IT, покажут свои БПЛА. У нас примут участие такие компании как PT Hartono Istana Teknologi, один из самых известных индонезийских производителей электроники, крупнейший производитель промышленного стекла в Юго-Восточной Азии PT Muliaglass, металлургическая компания PT Tata Metal Lestari, ведущий агропромышленный холдинг Индонезии PT Perkebunan Nusantara IV, два индустриальных парка Kendal Industrial Park и PT Kawasan Industri Terpadu Batang и многие другие. Для них это шанс открыть для России и международной аудитории свою богатую культуру, которую мы пока знаем не очень хорошо. В наше время все мы соседи, и в Екатеринбурге все увидят, что Индонезия — это где-то рядом.

ТАШКЕНТ КАК ТОЧКА СБОРКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

— ИННОПРОМ в Ташкенте за несколько лет фактически стал панрегиональной площадкой для всей Центральной Азии. Товарооборот России и Узбекистана за это время вырос почти в полтора раза. Это совпадение или результат работы таких площадок, как ваша выставка?

— Мы, команда «Формика Ивент», испытали огромную гордость, когда на Петербургском международном экономическом форуме президент Узбекистана, стоя рядом с президентом России, сказал, что именно ИННОПРОМ является той платформой, на которой развивается сотрудничество между странами всего региона Центральной Азии и Россией. Мы шли к этому шесть лет.

С самого начала это было движение с двух сторон. Для российских производителей и органов власти промышленная выставка стал не рядовым событием, а долгосрочным проектом. Но и отношение узбекских руководителей к нашей выставке было соответствующим — не как к разовому акту, а как к серьёзной институциональной платформе. Мы избалованы вниманием руководства Узбекистана: для местных производителей тот факт, что на выставку приходит президент, глава правительства, министры, — это знак: «Надо работать».

При всём при этом Узбекистан работает со всем миром: с Западом, Китаем, странами Глобального Юга. Но такой выставки, как наша, в Узбекистане больше нет. То деревце, которое мы посадили в благодатную узбекскую почву, выросло и даёт плоды. Как и всё в Узбекистане.

— В феврале этого года вы впервые провели выставку в Эр-Рияде. Это выход России в страны Залива — рынок, который раньше был почти закрытой территорией. Какие первые ощущения?

— Признаюсь, мы тоже немного опасались. Те, кто интересуется политикой, знают: главный стратегический партнёр Саудовской Аравии — США, они давно дружат и работают вместе. Но мы были потрясены добрым отношением саудовских коллег. На выставку пришли два саудовских министра и огромное количество делегаций.

Российские производители не подкачали — привезли всё лучшее: транспорт, технологии для энергетики, системы очистки, промышленное IT, гражданские БПЛА. Нашу делегацию возглавил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Мы видели реакцию саудовцев: поток посетителей не уменьшался все дни работы выставки.

Особенность нашего подхода в том, что мы не любим докладывать о бессмысленных меморандумах на миллиарды, за которыми ничего не стоит. Но нам уже рассказали, что целый ряд компаний именно на ИННОПРОМ в Эр-Рияде впервые познакомились с саудовскими партнёрами и договорились о сотрудничестве, включая проекты локализации. Однако реалии таковы: сегодня компании не спешат публичить свои успехи. Для них главное — не пиар, а реальное дело.

Нам важнее отзывы бизнеса. И вот что показательно: мы провели выставку в феврале, а уже в марте-апреле российские компании стали спрашивать нас о новых датах проведения выставки в Эр-Рияде. Это говорит о том, что они видят в проекте практическую пользу.

Фото: Пресс-служба ИННОПРОМ

НЕ ПОКУПКА, А ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ

— Премьерная выставка в Индии состоится в сентябре. Какой запрос есть у индийского бизнеса к российским технологиям и что Россия может найти на индийском рынке?

— Когда мы начали общаться с министерством коммерции и промышленности Индии, они сразу заявили: это не должен быть российский проект, а именно российско-индийский. Индия не просто хочет посмотреть и купить — речь должна идти о взаимном сотрудничестве. Индийские производители считают, что могут заместить компании из стран, которые отказались торговать с Россией. У них есть конкурентоспособная продукция, и для них важно, что выставка будет поделена ровно пополам: одна часть — российская, другая — индийская. Это их шанс зайти на наш рынок.

Мы, в свою очередь, представим решения в энергетике, нефтехимии, транспорте, медицинских технологиях. Индийцы зеркально заявляют те же направления. Мы знаем об успехах индийской фармы в России, но почти не знаем о других совместных промышленных проектах. А они считают, что уровень их технологий уже позволяет конкурировать и с китайцами, и с нами. Посмотрим, что получится. Нам кажется, этот взаимовыгодный симбиоз крайне важен.

Добавлю важный нюанс: выставка в Индии приурочена к юбилейному саммиту БРИКС, куда приедут главы государств. ИННОПРОМ включён в перечень официальных мероприятий БРИКС. Для нас это тоже очень значимо — наш первый старт в Индии совпадает с таким важным политическим событием.

— Минск — ваш старый и проверенный партнёр. ИННОПРОМ там пройдёт в конце сентября. Чем белорусская площадка отличается от остальных и какую роль она играет в общей карте выставки?

— Минск отличается высочайшей степенью взаимопроникновения. Мы даже не догадывались, как много совместных проектов у российских и белорусских производителей. Много продукции, которую мы считали российской, на самом деле создана руками инженеров обеих стран. Это и большие машины, и станкостроение, и нефтехимия. Компании работают не по схеме «купи-продай», а в формате совместного производства.

Каждую неделю в Минск приезжают делегации российских регионов. Когда мы готовили первый ИННОПРОМ в Беларуси, даже боялись, что выставка может не сложиться, потому что связи и так слишком крепкие и тесные, и компаниям, казалось бы, нечего друг другу показывать. Но благодаря усилиям белорусских коллег на выставку удалось привлечь шесть премьер-министров разных стран и огромное количество делегаций из Евразии и даже с Кубы. Выставку в Минске удалось сделать не двусторонней, а многосторонней площадкой.

Мы заинтересованы в развитии этого направления. К тому же мы полюбили работать в «Белэкспо» — одной из лучших выставочных площадок, на которых нам довелось бывать.

ПРЕИМУЩЕСТВО - РУССКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ МОЗГИ

— Если говорить о технологиях — какие отрасли и решения сегодня в особом фокусе выставки?

— Мы не пытаемся изобрести велосипед, а идём в русле мировых и российских трендов. Прежде всего это беспилотие — то, что летает, плавает, ходит и конструирует. На выставке мы традиционно показываем только гражданскую продукцию, но и здесь у наших производителей огромные успехи.

Второе важное направление — технологии для энергетики. Весь мир озабочен тем, как сделать топливо дешёвым, эффективным и доступным. Здесь у России много заделов ещё советских времён. Активно смотрим на тему городского и промышленного транспорта — здесь работают наши промышленные гиганты. Традиционно сильны промышленные IT. Тема искусственного интеллекта сейчас одолевает умы всех, кто следит за промышленной повесткой. Компании, которые инвестируют в «мозги для машин», выигрывают. И здесь опять же у россиян много козырных карт. Есть компании вроде «Касперского», которые уже работают по всему миру, есть другие, которые только нацелены на экспансию. Русские инженерные мозги по-прежнему наша большая сила и конкурентное преимущество.

И ещё одно важное направление — технологии для человека. В мире не только элита, но и средний класс озабочены счастливой и здоровой жизнью. Российские компании активно инвестируют в это — не только фарма, но и медтехника, технологии реабилитации. Мы смотрим в эту сторону и развиваем её. У нас представлен весь спектр промышленных технологий.

— Куда выставка будет расти дальше?

— Мы идём туда, где интересно российским производителям. Поэтому нет задачи ежегодно открывать новые рынки. Мы хотим укрепиться в тех странах, куда уже пришли, развивать эти направления, привлекать больше компаний с нашей стороны.

Главное — не опоздать и следовать за актуальными трендами промышленности. Всё меняется очень быстро. Велик соблазн на шестнадцатом году существования выставки начать почивать на лаврах. Но у нас молодая команда, думаю, это случится не скоро. Будем держать руку на пульсе, искать новых партнёров и делать всё, чтобы для российских производителей было очевидно: если хочешь развиваться — это только через ИННОПРОМ.