Путин объяснил, почему работа над новыми российскими самолетами шла так долго: президент осмотрел три новых лайнера

Президент России Владимир Путин в кабине самолета МС-21 во время посещения летно-исследовательского института имени М.М.Громова. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Среду Владимир Путин провел в Подмосковном Жуковском. В Летно-исследовательском институте имени Громова его ждали три новых российских лайнера: SJ-100, МС-21 и Ил-114-300.

Владимиру Путину показали образцы новой авиатехники в подмосковном Жуковском Президент Владимир Путин осмотрел новые модели российской авиатехники в Жуковском. Оценил и комфорт, подтвердив, что кресла в пассажирских самолётах вполне удобные

Президенту по очереди показывали полностью российскую радиотехнику, объясняли, с какими трудами импортозамещалась каждая деталька - даже шины для лайнеров делают на отдельном заводе. Большой радостью для всего российского авиастроения стала сертификация новейшего двигателя ПД-8, прошедшего сертификацию буквально несколько недель назад, в июне.

Владимир Путин (справа) в кабине самолета Ил-114. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Путин с удовольствием поговорил с главными конструкторами и летчиками-испытателями трех лайнеров, даже посидел в кабине. Но главный вопрос был один.

- SJ-100 летит до 5 тысяч километров… - рассказывал президенту господин Кузнецов, главный конструктор нового «Суперджета».

- Когда появится? - спокойно сказал Путин.

Пообещали - серийное производство начнется уже в этом году, а в 2027 лайнеры получат российские авиакомпании.

Владимир Путин осматривает самолет Sukhoi Superjet 100. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

КЛУБ ЧЕТЫРЕХ

Через час, в том же здании, глава государства провел совещание по развитию отечественной гражданской авиации.

- Хотел бы ещё раз подчеркнуть, для России авиационная отрасль имеет особое значение. От её состояния зависит транспортное сообщение, связанность регионов нашей огромной страны, скорость и удобство передвижения граждан, - заявил Владимир Путин.

Стран, способных создавать свои гражданские и военные самолеты - всего несколько на весь мир. Полный цикл разработки авиадвигателей вообще есть только в четырех. И Россия - в их числе.

- Даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения всё-таки пользуются международной кооперацией (в создании лайнеров, - ред). В силу большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась. Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью всё импортозаместить. И по ряду направлений мы не только добились того, что техника не уступает лучшим мировым образцам, но и превышает показатели западных моделей.

Глава государства провел совещание по развитию отечественной гражданской авиации. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Президент добавил - особенно приятно, что над конструированием лайнеров работает множество молодых инженеров и конструкторов. Средний возраст участвовавших в разработке команд - 32-35 лет.

ЖДАЛИ И ДОЖДЕМСЯ

- Мне сейчас один из людей, очень опытный авиатор, лётчик-испытатель сказал: как бы хорошо, если бы санкции ещё не скоро закончились, потому что мы создали рынок для собственного производства. Это позволило создать нам инженерные школы, их воссоздать, точнее, укрепить, и, имею в виду, наличие этого рынка даёт возможность развиваться, - заявил Путин.

Эта база создавалась с большим трудом: президент вспомнил, как из-за проблем с крылом самолет МС-21 пришлось «подвинуть» на два года. Но труды не пошли даром, и Россия будет в мировых лидерах не только военного, но и гражданского авиастроения.

Конечно, в первую очередь, мы будем обеспечивать потребности собственных граждан. Тем более спрос на авиаперелеты растет и у граждан, и у бизнеса.

- Задача государства и авиапрома – создать условия для наращивания объёмов пассажирских авиаперевозок, повысить безопасность и комфортность перелётов. Главное решение этой задачи – наращивание поставок современной воздушной техники собственного производства. Мы сделаем всё необходимое, чтобы российские авиаперевозчики выполняли рейсы в основном на наших, отечественных самолётах, - подытожил президент.

Авиакомпании - это говорил в апреле на встрече с Путиным глава «Аэрофлота» Александровский - с нетерпением ждут, когда можно будет, наконец, делать большие заказы. И, судя по докладам конструкторов, ждать осталось недолго…

СПРАВКА «КП»

SJ 100

Российский узкофюзеляжный самолет. Разработка Sukhoi Superjet NEW началась в 2018 году. По ходу работы проект претерпел колоссальные изменения из-за необходимости полностью импортозаместить комплектующие лайнера. А вот название так и осталось английским, хотя в 2023 году проект был переименован в SJ-100. А 23 апреля 2025 года прошел первый успешный испытательный полет на российском двигателе.

- Дальность полета: до 5 000 км.

- Число пассажиров: официально не называлось, но будет схоже с предшественником. Старая модель Superjet вмещала 98-108 человек.

- Серийное производство: 2026 год, начало поставок компаниям - 2027 год.

МС-21-310

У названия лайнера красивая расшифровка - «магистральный самолет XXI века». Разработка стартовала в 2008 году. Сделанный в международной кооперации самолет МС-21-300 совершил первый полет 28 июня 2017 года, 17 октября 2017 - первый дальний перелет (4500 км). Но тогда сердцем самолета был американский «движок», в «серию» эта версия так и не вышла.

К 2020 году было решено заместить двигатель российским ПД-14, но во время испытаний самолет выкатился за пределы ВПП. В 2022 году появились сообщения, что на борту придется заместить российской всю электронику. В 2025 году полностью импортозамещенный МС-21-310 приступил к сертификационным испытаниям.

- Дальность полета: 3 830 км. Позже планируется выпустить версии лайнера с другим двигателем и большей дальностью.

- Число пассажиров: 175 человек.

- Серийное производство: 2027 год.

Ил-114-300

Турбовинтовой самолет, модернизированная версия Ил-114, предназначенная для эксплуатации на местных воздушных линиях, в первую очередь, на Дальнем Востоке. Старый Ил-114 проектировали еще в СССР: в 1985 году планировалось, что к 1997 лайнер получит сертификат и выйдет в серию, заменив Ан-24. Весной 1990 начались первые испытания, первая серийная машина поднялась в воздух в 1992, но СССР распался и на российский рынок хлынули самолеты-иномарки.

Вернулись к работе над Ил-114 в 2014 году, после введения санкций. Получение сертификата планировалось в 2023 году, но новые санкции сорвали планы. Летные испытания Ил-114-300 возобновились 31 марта 2024 года, идет процесс сертификации.

- Дальность полета: 1900 км.

- Число пассажиров: 50-68 человек.

- Серийное производство: поставку первых 3 самолетов ожидают в конце 2026 года, еще 3 - в 2027.

- Благодаря турбовинтовой конструкции, может взлетать и приземлятся на небольшие региональные аэродромы.

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