Лауреатов XXVI Национальной премии «Медиа-Менеджер России» объявят 2 июля

Награды премии «Медиа-Менеджер России» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Определились лауреаты XXVI Национальной Премии «Медиа-Менеджер России». Имена победителей будут объявлены 2 июля на торжественной церемонии награждения в ресторане Белладжио.

В этот день соберутся руководители ведущих медиахолдингов, издательских домов, телерадиокомпаний, digital-платформ, представители рекламной и коммуникационной индустрии, а также органов государственной власти.

Кроме того, в церемонии примут участие члены жюри и попечительского совета премии, а также лауреаты прошлых лет. Премия традиционно проходит при поддержке ведущих компаний медиарынка, отраслевых объединений и общественных организаций.

«Определение лауреатов - один из самых ответственных этапов премии. Хочу искренне поблагодарить членов жюри и попечительский совет за профессионализм, принципиальность и огромную работу, которую они проделали при выборе лауреатов», - заявил председатель Оргкомитета премии Джемир Дегтяренко.

Медиагруппа «Комсомольская правда» является информационным партнером Национальной премии «Медиа-Менеджер России».