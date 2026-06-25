Москва возглавила рейтинг по потребкредитам

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Аналитики Банка ДОМ.РФ подвели итоги пяти месяцев 2026 года в сегменте нецелевых кредитов. Безусловным лидером по количеству оформленных займов стала Москва, аккумулировавшая 15% от общего числа выдач в банке.

В пятерку регионов-лидеров, помимо столицы, вошли Московская и Воронежская области, Красноярский край и Санкт-Петербург. При этом разброс в сумме заемных средств существенен: если житель Москвы в среднем берет в Банке ДОМ.РФ 1,4 млн рублей, то петербуржцы и жители Подмосковья — по 1,1 млн. В Сибири средний чек скромнее (726 тыс. рублей), а замыкает список Воронежская область с показателем 612 тыс. рублей.

«В 2026 году отмечается восстановление кредитования. Снижение ключевой ставки и отложенный спрос способствуют росту кредитной активности во многих регионах. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Санкт-Петербурге количество выданных кредитов увеличилось на 71%, в Московской области – на 40%, в Москве и Воронежской области – на 31%, в Красноярском крае – на 25%», – отметил заместитель председателя правления банка Алексей Косяков.

В денежном выражении Москва также лидирует: за январь–май жители столицы оформили в Банке ДОМ.РФ более 1 млрд рублей. Далее с большим отрывом следуют Подмосковье (437 млн), Северная столица (228 млн) и Красноярский край (161 млн). Замыкает пятерку по объему выдач Самарская область с результатом 158 млн рублей.