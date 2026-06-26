«Пятёрочка» запускает летнее «Призумие» с миллионами призов

Фото: пресс-служба "Пятёрочки"

В мобильном приложении участников ждёт целая игровая вселенная с коллекциями карточек, карточными боями, гарантированными подарками и шансом выиграть ценные призы.

Главная особенность «Призумия» — свобода выбора. Здесь нет единственного сценария участия: можно собирать коллекции, играть в «Карточный бой», копить очки на гарантированные подарки или использовать их для участия в розыгрышах суперпризов. Каждый участник сам выбирает свою стратегию и подарки, которые хочет получить. За время акции участников ждут миллионы наград — от купонов на скидки и промокодов до техники, сертификатов и денежных призов.

Старт с одного пакета

Первый ход в «Призумии» начинается с «Приветственного пакета наград» — достаточно открыть его в мобильном приложении «Пятёрочка». После этого каждые 650 рублей в чеке с картой «Х5 Клуба» приносят новый пакет с сюрпризами. Внутри участников ждут коллекционные карточки товаров и купоны на скидки, благодаря которым каждая следующая покупка может стать ещё выгоднее.

Особые условия предусмотрены для пользователей сервиса «Пятёрочка Доставка». За заказ от 650 рублей участники получают специальную карточку с уникальными характеристиками для «Карточного боя», дополнительные промокоды на доставку в «Ленте наград» и возможность побороться за отдельный суперприз сервиса — 200 000 рублей.

Суперприз в обмен на карточки

Для тех, кто любит собирать коллекции, в «Призумии» представлено 12 тематических наборов карточек, среди которых «Готовая еда», «Выпечка», «Напитки», «Футбольная коллекция», «Выручай-коллекция». Каждая новая карточка приносит очки коллекции, а завершённые наборы позволяют быстрее накапливать баллы для обмена на реальные призы в «Витрине призов».

Накопленные очки можно обменять на гарантированные подарки в «Витрине призов» — сертификаты, подписки, технику и другие награды. Для тех, кто любит азарт и большие выигрыши, накопленные очки можно использовать для участия в еженедельных розыгрышах суперпризов. Среди них — премиальный смартфон, игровая приставка, сертификаты на путешествия и денежные призы до 200 000 рублей.

Дополнительные пакеты наград можно получить и за покупку товаров-партнёров акции на сумму от 200 рублей, что позволит быстрее пополнять коллекции и копить очки.

«Карточный бой» прямо в приложении

Собранные карточки пригодятся не только коллекционерам. В мини-игре «Карточный бой» они используются для сражений с виртуальным соперником. Каждая победа приносит очки прогресса и открывает новые уровни «Ленты наград». Участников ждут дополнительные скидки, купоны, промокоды и другие подарки, а владельцы карты Апельсин смогут получать в два раза больше наград благодаря специальному режиму «Апельсиновый максимум».

Выигрывает каждый

В «Призумии» можно рассчитывать не только на удачу, но и на реальные награды за участие: каждый пакет содержит купон на скидку, игровой прогресс открывает новые промокоды, а коллекции помогают получать гарантированные подарки.

Акция продлится с 23 июня по 24 августа 2026 года и будет доступна во всех регионах присутствия торговой сети. Для участия достаточно открыть раздел «Призумие» в мобильном приложении «Пятёрочка» и забрать свой первый пакет наград.

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