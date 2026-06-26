Новое поколение в центре внимания: Какие возможности открываются по нацпроекту «Молодежь и дети»

На различных молодежных форумах обсуждают локальные проекты по развитию районного спорта. Фото: Евгений ОДИНОКОВ/РИА Новости.

27 июня в России отмечают День молодежи. Это повод поговорить о возможностях, которые появляются у молодых людей по всей стране. В частности, по национальному проекту «Молодежь и дети» открывают образовательные центры, проводят форумы, организуют грантовые конкурсы и программы стажировок. Ребятам помогают запускать собственные проекты, получать новые навыки и находить работу.

Государственная поддержка охватывает науку, творчество, предпринимательство и добровольчество. Причем не только в крупных городах: новые пространства, образовательные площадки и молодежные центры появляются по всей стране.

ГРАНТЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ЗАПУСТИТЬ СВОЙ ПРОЕКТ

«Росмолодежь.Гранты» - один из самых востребованных инструментов, адресованных активным девушкам и юношам. С июня по декабрь можно получить финансирование заявленных инициатив - от экологических и образовательных до медийных, научных и волонтерских проектов.

Участвовать могут граждане России и Абхазии, возраст - от 14 до 35 лет. В этом году открыто 18 номинаций, конкурсы проводят как онлайн, так и очно по всей стране. Организаторы отмечают, что заявки на участие все чаще приходят из небольших городов и поселков - люди хотят развивать родные территории и реализовывать локальные проекты.

Россияне от 14 до 35 лет могут получить до миллиона рублей на свою идею, если она сделает жизнь вокруг лучше. Фото: Дмитрий БЕЛИЦКИЙ/Агентство городских новостей «Москва».

Предусмотрено несколько форматов участия. Для начинающих есть конкурс «Росмолодежь.Гранты: Микрогранты», за победу в котором можно получить до 300 тысяч рублей на реализацию своей идеи. Летом стартует второй сезон основного грантового конкурса, в нем максимальная сумма поддержки - 1 млн рублей.

Еще один вариант - представить проект на форумах Росмолодежи. Авторы лучших инициатив могут получить на их реализацию до 1,5 млн рублей.

Победители прошлых лет запускали проекты в экологии, образовании, культуре, туризме, медиа и добровольчестве. Многие инициативы после получения гранта успешно развиваются и со временем превращаются в полноценные общественные организации и устойчивые проекты.

ФОРУМЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Всего в 2026 году по нацпроекту «Молодежь и дети» пройдет 28 форумов Росмолодежи (20 всероссийских и восемь окружных). Прогнозируется, что их участниками станут более 25 тысяч человек.

Темы разные: образование, медиа, экология, культура, спорт, история, государственное управление и социальные проекты. Подать заявку могут россияне в возрасте от 14 до 35 лет, молодые семьи, участники СВО и иностранцы.

В Год единства народов России особое внимание уделят культурному наследию и развитию регионов. На форумах обсудят проекты, направленные на сохранение языков, локальной культуры и традиций. В мероприятиях примут участие представители коренных малочисленных народов.

Одним из ключевых событий снова станет форум «Территория смыслов». Его смены посвящены гражданской активности, общественной работе и развитию молодежной политики в регионах.

По всей стране открываются молодежные центры для учебы, творчества и отдыха. Фото: Григорий СЫСОЕВ/РИА Новости.

Помимо лекций и дискуссий, участников форумов ждут поездки на предприятия, встречи с работодателями, волонтерские акции, обучение оказанию первой помощи, командная работа над реальными проектами.

Организаторы делают ставку на практику: задачи будут поступать от компаний, регионов и общественных организаций. Лучшие идеи получат поддержку и смогут продолжить развиваться.

НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА, НО И РАБОТА

Все больше программ ориентированы на практику и карьеру. Например, проект «Больше, чем работа» помогает школьникам и студентам проходить стажировки на крупных предприятиях страны, в числе которых «Росатом», КАМАЗ, «Ростех» и «Северсталь». Таким образом, у молодых людей появляется шанс остаться в компании и получить постоянную работу. Для многих это возможность познакомиться с профессией, а также получить реальный опыт и сразу начать карьеру.

Еще одно направление - молодежное предпринимательство. Осенью в Северной Осетии пройдет интенсив «Потенциал регионов. Экономика притяжения». Его участники будут разрабатывать проекты для туристических курортов Северного Кавказа - от цифровых сервисов до новых маршрутов и событийных программ.

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Помимо образовательных программ, по нацпроекту системно развивают инфраструктуру. Сегодня в России работает больше тысячи учреждений молодежной политики, многие из них обновляют по инициативе «Регион для молодых» нацпроекта «Молодежь и дети». Только за 2025 - 2026 годы планируют модернизировать 95 центров и площадок, а к 2030-му обновление затронет еще сотни объектов по всей стране.

Речь идет не только о модернизации существующих зданий, но и о строительстве новых. В регионах появляются современные площадки, где можно учиться, проводить мероприятия, работать над проектами, записывать подкасты, заниматься творчеством и просто общаться.

Уже работают круглогодичные образовательные центры, в числе которых «Сенеж», «Машук», «Таврида», «Меганом», центр «Шум». В них можно учиться, проходить переподготовку и стажировку, работать над своими проектами.

НОВЫЙ ЦЕНТР В ГРОЗНОМ

Новый молодежный центр в Грозном открыли по программе «Регион для молодых». В здании площадью более тысячи квадратных метров предусмотрены десятки пространств для учебы, творчества и отдыха. Есть студия для записи подкастов и монтажа медиапроектов, площадки для проведения лекций, мастер-классов, выставок и концертов.

В центре будут поддерживать инициативы и волонтерство, проводить профориентационные мероприятия, реализовывать творческие и образовательные проекты. Он станет точкой притяжения не только жителей Чеченской Республики, но и людей из других регионов страны.

ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Нацпроект «Молодежь и дети» объединяет образование, карьеру, творчество, предпринимательство и развитие молодежной среды. Для кого-то это шанс получить грант на реализацию своего проекта, а для кого-то - первая стажировка или поездка на форум. Юноши и девушки смогут найти единомышленников или площадку для продвижения своих идей, определиться с профессией по душе.

День молодежи - это не просто праздник, а напоминание: возможностей для самореализации много и становится все больше - независимо от того, где ты живешь и чем хочешь заниматься.