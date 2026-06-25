Более 15,8 млн россиян отдали голоса за благоустройство

В этом году в голосовании приняли участие более 15,8 млн человек. В организации голосования участвовали более 195 тыс. волонтёров благоустройства, с их помощью собрали свыше 9 млн голосов (около 60% от общего количества).

«Масштабная кампания, старт которой был дан Владимиром Путиным в День местного самоуправления, в очередной раз подтвердила статус одного из наиболее эффективных механизмов прямого участия граждан в преображении своих городов и населенных пунктов. Общий итог голосования составил 15 883 904 голоса. Лидеры среди регионов: Свердловская область — 832 тыс. голосов, Республика Башкортостан — более 805 тыс., Московская область — почти 749 тыс. Наибольший процент вовлеченности жителей показали Республика Тыва, показала невероятные 33,43%, Томская область — 25,08%, а Чеченская Республика — 20,82%. В этих регионах, фактически, проголосовал каждый четвертый житель! Теперь муниципалитетам предстоит учесть волю граждан: территории и дизайн-проекты, набравшие наибольшее число голосов, будут включены в адресные перечни на 2027 год. Реализация проектов, которые вы поддержали, начнется уже в следующем году, и результат будет долгие годы радовать вас, ваши семьи и следующие поколения», - отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Всероссийское голосование за благоустройство стало крупнейшим в стране инструментом изучения общественных пространств, территориальной идентичности и сплочённости.

В этом году на Всероссийское голосование вынесли порядка 7 тыс. объектов в 1 979 муниципальных образованиях, включая 2 800 населенных пунктов. Приоритет – парки и скверы (42,9%). По сравнению с 2024 годом, доля голосов, отданных за благоустройство дворовых территорий, выросла в два раза – 2,2%.

«Чем меньше по численности населённый пункт, тем активнее участвуют его жители. Там сильнее связь человека с местом, выше плотность социальных связей, пространство жизни воспринимается как личное. Голосование формирует новую карту общественной энергии страны, где люди готовы объединяться вокруг развития территории», – отметил директор центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Панин.

Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» первой охватила всю систему расселения в России – от мегаполисов до малых сёл. Результаты реализации инициативы свидетельствуют о том, что жители мегаполисов голосуют за экологичные пространства, набережные и экопарки. В крупных городах важны спортивные и событийные пространства, общественные центры. В малых городах акцент смещается на развитие туристических объектов – исторических центров, площадей и улиц. На селе голосуют за территории у Домов культуры, пространства возле школ и детских садов.

Шестой год всероссийское голосование сопровождается работой волонтёрского корпуса. В задачи добровольцев входит информирование населения о проектах и процедуре голосования, помощь в сборе голосов. В этом году желание стать волонтёром выразили более 195 тысяч россиян, а 184 тысячи прошли обучение и на улицах российских городов рассказывали о проектах.

«За последние три года число волонтёров практически удвоилось, а по сравнению с прошлым годом выросло на 14,1%. В топ-5 регионов вошли Санкт-Петербург (13 847 волонтёров), Республика Башкортостан (13 029), Ставропольский край (10 415), Свердловская область (10 345) и Краснодарский край (9 415). Волонтёры являются главной движущей силой голосования — 9 из 16 млн голосов за сквер, парк или набережную внесены в систему именно добровольцами. Это несёт большой синергетический эффект. Общественные пространства, созданные при разностороннем участии гражданского общества, воспринимаются потом жителями как свои, бережнее используются, реже сталкиваются с вандализмом и дольше сохраняют ценность для района, а многие волонтёры после участия в голосовании продолжают деятельность в области урбанистики или запускают свои социальные проекты», — отметил председатель Комитета Государственной Думы по молодёжной политике, руководитель экосистемы Добро.рф Артем Метелев (фракция «Единая Россия»).

Самые высокие показатели вовлечения жителей во Всероссийское голосование демонстрируют сельские территории. Максимальная вовлечённость местных жителей зафиксирована в селе Красногвардейское Ставропольского края. Там в голосовании приняли участие 52% жителей – 8,5 тыс. человек из 14,2 тыс. Всего в регионе проголосовали 612 475 ставропольцев.

Среди малых городов лидером по вовлечённости местных жителей в голосование стал Медынь в Калужской области. Там за благоустройство проголосовало 39,9% населения старше 14 лет – это 2 965 человек из 8,2 тыс.

Среди городов-миллионников лидером по вовлеченности в голосование стала Уфа – столица Республики Башкортостан – здесь 19,9% населения (228 647 человек) отдали свои голоса за благоустрйство. Всего в республике проголосовали более 805 тыс. человек, волонтёрский корпус пополнили 12,9 тыс. добровольцев.

Всего с 2021 года благодаря выбору жителей благоустроено свыше 8,5 тыс. объектов. По программе «Формирование комфортной городской среды» с 2019-го в России преобразилось 80 578 территорий: 37 437 общественных пространств и 43 141 двор. Согласно целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни», до 2030 года благоустроят ещё не менее 30 тыс. территорий и реализуют не менее 1,6 тыс. концепций-победителей Всероссийского конкурса в малых городах и исторических поселениях.