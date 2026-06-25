Проверка слуха «Изъять вклады россиян»: в Сети пугают новой инициативой Госдумы

Новость об «изъятии вкладов россиян» является фейком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Госдуме призвали немедленно изъять вклады россиян и средства бизнеса из банков для пополнения бюджета России. Такие сообщения появились в некоторых СМИ и широко разошлись по соцсетям. Предложение приписали лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, который сделал его на XIX съезде партии. Правда ли это? И стоит ли опасаться экспроприации вкладов? Особенно учитывая, что это предлагает лидер коммунистов. KP.RU решил разобраться, как все на самом деле - в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

ВСЕ ДЕЛО В ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Похожая фраза действительно имела место быть на XIX съезде Коммунистической партии России. Геннадий Зюганов там произнес речь 20 июня 2026 года. Вот что конкретно он сказал по поводу банковских вкладов:

«Вслушайтесь. В банках сегодня в условиях войны лежат 67 трлн ваших денег и 63 трлн – предприятий. В сумме – 130 трлн. Это три государственных бюджета – лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда, даже не в победу. Ну спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил одним указом. Решил бы, в условиях войны имеет полное право», - заявил с трибуны лидер КПРФ.

Сначала эту фразу процитировали крупные СМИ. И при этом сделали неоднозначные заголовки (хотя и фраза была неоднозначная, справедливости ради). А вот некоторые администраторы пабликов в социальных сетях пошли еще дальше и тут же сделали из этой цитаты вывод о том, что лидер КПРФ призвал изъять вклады граждан и бизнеса из банков и направить их на финансирование дефицита бюджета и армии. Более того, приписали эту инициативу всей Госдуме. Что, конечно же, не так. Да и в КПРФ сразу же опровергли такой смысл фразы.

- Распространяемая некоторыми СМИ «цитата» об изъятии вкладов является выдумкой и не имеет ничего общего с реальными заявлениями лидера КПРФ. Из приведенной цитаты очевидно: ни о каком изъятии вкладов речь не идет. Геннадий Андреевич лишь обратил внимание на огромные финансовые ресурсы, сосредоточенные в банковской системе, и подчеркнул необходимость формирования бюджета, способного обеспечить развитие страны, проведение справедливой социальной политики и преодоление кризисных явлений. КПРФ неоднократно заявляла, что источником дополнительных бюджетных поступлений должны становиться сверхдоходы финансового сектора, а не средства граждан, - говорится в опровержении на официальном сайте КПРФ.

Еще позже сам Зюганов назвал информацию об изъятии вкладов «мулькой» и подчеркнул, что «вклады граждан священны». По его словам, он критиковал высокую ключевую ставку, которая «мешает деньгам работать в реальном секторе экономики».

ЕСТЬ ЛИ В ИЗЪЯТИИ СМЫСЛ

Тут важно пояснить одну важную вещь. Те самые 130 трлн рублей, о которых говорил Зюганов, и так работают на российскую экономику. Да, номинально они числятся лежащими в банках, но львиная доля этих денег выдана в качестве кредитов тому же бизнесу и гражданам. Собственно, так банки и работают. Если бы они просто хранили деньги у себя, а не выдавали их в виде кредитов, мы не смогли бы получать проценты по вкладам. Ведь они же не берутся из воздуха.

Поэтому изъять вклады – это означает затребовать у всех заемщиков срочно вернуть деньги. Это физически невозможно. Да и не имеет смысла.

- Деньги, которые находятся на вкладах и так далее – это ресурс для кредитования экономики, для проведения финансовых операций. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован – ни правительство, ни бизнес. Поэтому это бред. Если власть такие действия предпримет, то она сама себе забьет гвоздь в крышку гроба, - заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Позже стало известно, что Аксаков принес извинения Зюганову за то, что неправильно интерпретировал его слова. Но при этом пояснил, что всегда будет называть бред бредом.

А ЧТО, ЕСЛИ ЗАБРАТЬ ДЕНЬГИ У БАНКИРОВ?

Неоднозначными являются и пояснения Зюганова. В частности, что стоило бы забрать у банкиров их сверхприбыли и понизить ключевую ставку. С одной стороны, дефицит бюджета с начала этого года составляет 6 трлн рублей, а чистая прибыль банковского сектора за прошлый год – 3,5 трлн рублей. Такими доходами могут похвастаться единичные отрасли экономики. Тем не менее банковский сектор во многом выступает драйвером развития экономики. В частности, оказывает активное влияние на развитие искусственного интеллекта. Если лишить их ресурса, это приоритетное направление может притормозить. Кроме того, больше половины этой суммарной чистой прибыли заработали госбанки и 50% от нее отдали в бюджет в виде дивидендов основному акционеру. А вопросы о дополнительном налогообложении финансистов должны взвешенно обсуждаться в правительстве, а не решаться «одним указом».

Что касается уровня ключевой ставки, то Центробанк постепенно снижает ее. За последний год она снизилась с 21 до 14,25% годовых. Но слишком резко ЦБ ее опускать не планирует. Ведь в условиях повышенных инфляционных ожиданий (они составляют 12,4%) низкая ключевая ставка может стать стимулом для ускорения темпов инфляции. Рост цен за последние 12 месяцев составляет 5,8%. Но показатель стал увеличиваться. И это беспокоит ЦБ, который основой финансовой стабильности видит именно устойчиво низкую инфляцию. Потому что именно на этой базе и можно развивать экономику.

ИТОГО

Новость об «изъятии вкладов россиян» является фейком. Госдума не рассматривает такую инициативу в силу ее незаконности и бессмысленности. Слух пошел от неправильной интерпретации заявлений лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который имел в виду немного другое. Но и то, что он имел в виду на самом деле, тоже вряд ли будет одобрено Госдумой. Ставки по вкладам остаются высокими - около 13% годовых. Это более чем вдвое выше фактической инфляции.