Мальчик спасал друга, но утонул. Фото: МЧС Ингушетии

Трое друзей из города Карабулак шли по берегу реки Сунжи. Он высокий, обрывистый, внизу – бурный поток. Вдруг один из мальчиков, 7-летний Адам, поскользнулся, упал в воду…

- Накануне, 14 июня, была непогода, прошли сильные дожди, - рассказывают местные. – Река поднялась. Там и взрослому то сложно было бы выбраться, что говорить о детях…

Один из перепуганных ребят, Мухаммад (10 лет) крикнул, что надо бежать за взрослыми. Хизир ответил:

- Мы же мужчины, давай спасем его.

И прыгнул в реку, не дожидаясь ответа.

- Третий мальчик прибежал ко взрослым, те очень скоро были на месте, - говорят жители Карабулака. – Оказалось, что тот ребенок, который упал в воду, зацепился вещами за торчащие корни деревьев, и так держался. Нахлебался воды, конечно, замерз, но остался живой его вытащили. А Хизира не могли найти…

На поиски в Карабулак стали стягиваться добровольцы из Ингушетии, Чечни, Северной Осетии - со всего Северного Кавказа. Помочь вызвалось невероятное количество людей (только по официальным данным от ГУ МЧС Ингушетии - 25 000 человек).

На одном из фото поисковой операции в соцсетях – мужчины, которые вброд идут по реке, изучая каждый метр. Чтобы их не унесло течением, держатся за руки цепью.

22 июня тело Хизира нашли, в 10 километрах от места, где он ушел под воду…

По мусульманским традициям мальчика похоронили в тот же день. Его пришли проводить тысячи людей.

Трагедия объединила народы Кавказа. Фото: правительство Ингушетии

- Я видел главное: независимо от национальности, веры и места проживания, все действовали как одна команда, плечом к плечу, в ледяной воде и в очень тяжёлых условиях, - благодарил всех, кто был причастен к поискам, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. - Память о мальчике должна остаться с нами как напоминание о том, какими мы можем быть, когда остаёмся людьми

– Эта трагедия объединила совершенно незнакомых друг другу людей. Маленький герой стал причиной и символом удивительного братства между народами соседних республик, – сказал и Глава Чечни Рамзан Кадыров.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Максим Фадеев (композитор и исполнитель) посвятил Хизиру песню:

– Вы знаете, последнюю неделю к нашим разным несчастьям добавилось ещё одно. Я выражаю соболезнования всем жителям Кавказа. Я увидел единение, о котором можно только мечтать. Я уже думал, что такого не бывает и никогда не будет, а это бывает. Я написал песню. Композицию исполнит Народная артистка Чечни и Ингушетии Айна Гетагазова.

Максим Фадеев написал песню о погибшем мальчике из Ингушетии Видео: соцсети Максима Фадеева

В своих соцсетях он выставил открывок из студии звукозаписи:

Маленькая ладонь

Небо держала над нами

Маленький чистый огонь

Плачет в сердцах голосами

Плачет над Сунжей Кавказ

Горы стоят величаво

Просто у детской души

Сердце бывает как скалы.