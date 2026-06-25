«Премиум больше не кричит»: как ZENITH Resort Hotel & Spa 5* меняет российский сервис

Фото: пресс-служба ZENITH Resort Hotel & Spa 5*

Российский гостиничный рынок переживает момент взросления. Премиальный отдых больше не измеряется блеском мрамора и формальным количеством звезд. Сегодня гость выбирает не демонстративную роскошь, а ощущение: безопасность, тишину, заботу без лишних слов, предсказуемое качество и опыт, который хочется повторить.

Потенциал российского туризма остается огромным: сильные курортные традиции, уникальные природные территории и высокий внутренний спрос позволяют создавать продукты, способные конкурировать с международными направлениями по сервису и инфраструктуре.

Такую задачу ставит перед собой группа компаний, развивающая объекты гостеприимства. Ее флагманом стал ZENITH Resort Hotel & Spa 5* в Анапе — проект, где концентрируются передовые стандарты группы и новое представление о российском премиальном курорте. В линейке также развивается CORUDO Family Resort & Spa 4*: объект другой категории, но с той же идеей целостного семейного отдыха, и множество других отелей.

Фото: пресс-служба ZENITH Resort Hotel & Spa 5*

Об этом рассказывает Мария Досягаева — руководитель отдела маркетинга ZENITH Resort Hotel & Spa 5*, эксперт в области гостиничного маркетинга, позиционирования курортных объектов, антикризисных коммуникаций и управления гостевым опытом.

Новая роскошь: меньше шума, больше смысла

Главная перемена в том, что гость перестал покупать статус ради статуса. Ему важно почувствовать, что его время, личное пространство, тишину и внутренний ресурс действительно ценят. Раньше премиальность часто связывали с дорогой отделкой и эффектными интерьерами. Сегодня этого мало: современный гость тоньше считывает качество — как быстро решается просьба, помнят ли его предпочтения, спокойно ли организовано пространство.

Возможность замедлиться, не стоять в очередях и не сталкиваться с хаосом — это и есть новая роскошь. Российская премиальная аудитория много путешествовала и сравнивала, поэтому ее уже невозможно удивить красивой картинкой. Она ждет системного качества без неприятных сюрпризов.

Фото: пресс-служба ZENITH Resort Hotel & Spa 5*

От одного объекта — к гостиничной экосистеме

ZENITH нельзя рассматривать как изолированный объект. За ним стоит группа компаний с опытом, действующими и создаваемыми проектами. ZENITH стал флагманом — проектом, где собраны высокие стандарты сервиса, архитектуры, инфраструктуры, питания, анимации и персонализированной работы с гостем.

Наша задача шире, чем управление одним успешным отелем. Мы видим большой потенциал российского туризма и хотим участвовать в его качественной трансформации: переходить от простого строительства гостиниц к созданию курортных экосистем с сильным сервисом, современной концепцией и эмоциональной связью с гостем.

Высокий уровень гостеприимства не должен ограничиваться только категорией 5*. Меняться могут масштаб, набор услуг и ценовое позиционирование, но базовые принципы остаются: уважение к времени гостя, чистота, безопасность, качество питания, семейная инфраструктура и внимательная команда.

Хороший пример — CORUDO Family Resort & Spa 4*. У него собственная концепция и аудитория, но он развивает ту же идею: гость должен получить не набор разрозненных услуг, а заранее продуманный сценарий отдыха. ZENITH остается высшей точкой линейки, а CORUDO показывает, что сильную сервисную культуру можно адаптировать для разных форматов.

Фото: пресс-служба ZENITH Resort Hotel & Spa 5*

Невидимый сервис и эмоциональный интеллект

Самое сложное в пятизвездочном отеле — управление атмосферой. За этим стоят сотни операций: уборка номеров, подготовка бассейнов и террас, инженерные системы, завтрак без хаоса, быстрая коммуникация между службами. Идеальный сервис часто не оставляет яркого следа именно потому, что все произошло вовремя. Гость просто чувствует: «Мне здесь хорошо».

Эмоциональный интеллект сервиса — это способность команды видеть не только запрос, но и состояние гостя. Классический сервис действует по инструкции, эмоциональный — по ситуации: сотрудник замечает, что ребенку неудобно спать, и в номере появляется бортик; администратор слышит тревогу в голосе гостя и предлагает решение до просьбы.

Этому нельзя научить одной инструкцией, но можно воспитать культурой: разбирать реальные ситуации, учить команду инициативе и показывать, что забота о госте — не формальность.

Фото: пресс-служба ZENITH Resort Hotel & Spa 5*

Семейный отдых как бесшовный сценарий

Для маркетинга детская анимация — первый эмоциональный контакт семьи с брендом. Родители снимают детей с аниматорами, аквагримом, шарами — и сами становятся носителями бренда в социальных сетях. Но для нас аниматор в отеле 5* — не массовик-затейник, а проводник ребенка в пространство отеля. Он должен быстро установить контакт и дать родителям уверенность, что все под контролем.

Хорошая анимация не должна быть шумной или навязчивой. Ее задача — снять с родителей напряжение и создать у ребенка желание возвращаться к активностям. Так она соединяет два запроса семьи: детям нужны эмоции, родителям — спокойствие и время для себя.

Фото: пресс-служба ZENITH Resort Hotel & Spa 5*

От гостя к партнеру

Среди гостей ZENITH много предпринимателей и топ-менеджеров. Они приезжают отдыхать, но продолжают видеть возможности: площадку, аудиторию, ценности, точки соприкосновения. Поэтому у нас развивается направление партнерских интеграций: от digital-носителей и брендированных зон до дегустаций, мастер-классов, детских проектов и pop-up-форматов. Для нас это способ создавать экосистему вокруг отеля.

Социальные и культурные проекты

Проект «Нырок и команда» начинался как детская история о месте, куда приехала семья. Так появились персонажи, связанные с природой Черноморского побережья, сказки и материалы о бережном отношении к природе. Позже проект вырос в инструмент реальной помощи: предзаказ игрушек направляет средства в реабилитационный центр для птиц.

Премиальный бренд не может жить только в логике «номер — ресторан — бассейн». Он должен формировать культурный контекст. Поэтому ZENITH участвует в создании клипа об Анапе — истории о городе, его людях, море и семейном характере. После презентации песня и клип будут подарены городу.

Гимн ZENITH — часть бренд-идентичности: у отеля должно быть не только визуальное, но и собственное музыкальное звучание. Для нас это долгосрочный репутационный актив.

Фото: пресс-служба ZENITH Resort Hotel & Spa 5*

Флагман новой главы российского туризма

Мы не просто строим и развиваем отели. Мы хотим участвовать в создании новой главы российского туризма. ZENITH — наш флагман, высшая точка, где концентрируются опыт группы, новые сервисные решения и представление о современном премиальном отдыхе. За ним стоит развитие линейки гостиничных объектов, каждый из которых должен поднимать качество российского гостеприимства.

Мы верим, что отдых в России может не уступать лучшим международным направлениям, а в чем-то превосходить их — искренностью, теплом, культурной близостью и умением видеть в госте не номер бронирования, а человека. ZENITH — флагман этого движения и часть большой стратегии по развитию современного российского гостеприимства.

Бесплатная горячая линия: 8 800 301 44 66

Max: 8 988 134 51 13

Официальный сайт: zenith-anapa.ru

г.-к. Анапа, Пионерский проспект, д. 75

Реклама. ИП Димоева М.И. ИНН 230112759753. erid: 2W5zFJqAHMs