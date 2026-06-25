Майя Плисецкая обожала футбол, защищала Марадону, а он подарил ей «Бандита»: необычные увлечения великой балерины

Автор книги о Майе Плисецкой Николай Ефимович рассказал необычные эпизоды из ее жизни Фото: Александр Ширков. Перейти в Фотобанк КП

В серии «Жизнь замечательных людей» к 100-летию великой балерины в 2025 году вышла книга «Майя Плисецкая». Автор – заслуженный журналист России Николай Ефимович много лет дружил с великой балериной, а интервью делал, еще будучи собкором «Комсомольской правды». В студии радио «Комсомольская правда» на книжном фестивале «Красная площадь» он рассказал о самых ярких эпизодах из жизни Плисецкой, а также о том, почему она увлеклась футболом, о чем писала в письме Диего Марадоне, при чем тут «Бандит» и был ли у нее роман с братом Кеннеди, от которого на память до сих пор хранится букет гвоздик.

– Как родилась идея именно этой биографии и когда началась ваша работа над ней?

– Первая книга вышла в 2015-м, в майские дни, и это было время, когда мы пытались собрать все, что было связано с великой балериной: интервью, прямые линии, воспоминания. Я работал тогда в «Комсомольской правде», и по инициативе редакции мы сделали большую книгу. Но мне хотелось пойти дальше – не просто собрать факты, а попытаться открыть личность, показать многогранность человека, который был и творчески свободным, и в то же время связанным со своей эпохой.

– Вы много общались с Майей Михайловной. Как удалось завоевать ее доверие?

– С ней надо было быть откровенным и честным. Попыток было несколько, я брал паузы, отходил назад, пробовал снова. На одной из творческих встреч я подошел и запел обычную песню: «Майя Михайловна, а можно вот с вами сфотографироваться? А то меня жена и дочка не пустят домой, они очень любят вас, балет». Она вдруг отозвалась. Она на самом деле добрый человек, несмотря на то, что много о ней всяких мифов и легенд о сложном характере. Пока стояли, спросила, откуда я. Узнав, что из «Комсомольской правды», назначила встречу на следующий день, а потом говорила: «Вот правду и напишите».

– Что вас больше всего удивило в ее жизни, когда вы собирали материал?

– Она была бунтаркой, но без этого характера не родилась бы великая балерина.

Плисецкая любила все брутальное. Например, футбол. Даже перед смертью вместе с супругом Родионом Щедриным ходили на матч.

Она писала письмо в защиту Марадоны, чтобы поддержать его в трудную минуту. Футболист был очень удивлен, а потом в ответ прислал ей духи «бандитов». На самом деле это духи «Бандит», которые Майя Плисецкая когда-то получила от Лили Брик и невероятно их любила, душилась только ими. Парфюм потом сняли с производства, а в Латинской Америке еще можно было достать, поэтому подарок от Марадоны был принят с удовольствием.

В музее-квартире до сих пор так и стоят два флакона, храня вечный аромат сандала и туберозы.

Биография Плисецкой известна всем, но многое мне, конечно, дали личное общение и работа с архивами. Например, личная переписка с супругом Родионом Щедриным была закрыта на тридцать лет. Я увидел любовь двух великих людей, которые вместе преодолевали трудности.

Автор книги о Майе Плисецкой рассказал необычные эпизоды из ее жизни

– А правда, что у Плисецкой был роман с братом американского президента Джона Кеннеди?

– В нашем общении были такие моменты, когда настроение у Плисецкой позволяло задать ей прямой вопрос. И однажды я его поймал и спросил: «Майя Михайловна, ну так что, был роман или нет?». Она отвечала: «Ну как роман?! Мы же не могли даже общаться, потому что я не знала языка, только пару английских слов». Была взаимная симпатия, которую чувствовали оба и окружающие.

Он предложил ей показать город, она опоздала на встречу, и во время экскурсии машина остановилась возле часового магазина, и он купил ей будильник, чтобы она не опоздала на следующее свидание. Они проводили время вместе, он отправлял ей цветы. Тем более у них день рождения в один день – 20 ноября. Потом в Америку отправили делегацию под руководством Микояна, и Роберт Кеннеди передал букет для Плисецкой к ее дню рождения. Как они его довезли до СССР? На самом деле это были фарфоровые цветы. Причем гвоздики, которые были популярны в Советском Союзе, но никак не в Америке. Этот букет стал настоящим произведением искусства. Жаль, что почему-то его не выставляют в квартире-музее.

– А чем Майя Михайловна занималась в последние годы жизни?

– После ухода из Большого театра она работала в европейских странах, помогала там развивать балет, устраивала мастер-классы. Еще она устраивала празднование своих юбилеев. Это всегда было что-то феерическое, потому что она не сидела на сцене, а организовывала настоящее представление с известными и молодыми артистами. Она всегда ненавидела шаблоны и умела сделать что-то невероятное и неповторимое.