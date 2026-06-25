Штирлиц, Анна Каренина и Мекки-Нож: главные премьеры нового театрального сезона в столице

Владимир Панков не любит делиться планами. Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Художественный руководитель «Ленкома» режиссер Владимир Панков не любит делиться планами. Но всё же рассказал, что готовит спектакль «Старший сын» (16+).

Премьера приурочена к 100-летию народного артиста СССР Евгения Леонова (2 сентября), который сыграл Сарафанова в замечательном советском фильме Виталия Мельникова. Его герой — немолодой музыкант-кларнетист, добрый и простодушный. Парадоксальным образом его наивность и вера в людей превращает его из жертвы розыгрыша в человека, нежданно-негаданно обретшего любовь и трогательное к себе отношение.

В инсценировку пьесы Вампилова Владимир Панков вмонтировал мемуары Евгения Леонова «Письма сыну». В этой книге собраны реальные письма актёра, которые он писал сыну, когда бывал на гастролях или в киноэкспедициях. Письма пропитаны отцовской любовью, такая же безусловная родительская любовь была и у его Сарафанова.

Главную роль в спектакле сыграет сын Евгения Павловича — Андрей Леонов. Его задача - создать образ отца, которого знали и любили миллионы зрителей.

Премьера запланирована на 9, 10 сентября.

Цена билетов: 1500 – 18000 руб.

17, 18 и 19 сентября - премьера спектакля «Опера нищих» по пьесе Бертольта Брехта «Трехгрошовая опера» в Московском театре им.Пушкина. Режиссер – Евгений Писарев. В главных ролях: Максим Матвеев, Александра Урсуляк, Елизавета Кононова, Александр Матросов, Анастасия Лебедева.

Спектакль Камерного театра Александра Таирова, из недр которого в 1950 году родился Театр Пушкина, «Опера нищих» стал первой в СССР постановкой легендарной пьесы «Трехгрошовая опера». В Европе она гремела тогда.

Брехт лично передал текст и нотную партитуру «Трехгрошовой оперы» Александру Таирову, хотя в Москве были и другие соискатели – Театр сатиры. В битве за право первой постановки победил Таиров. Премьера «Оперы нищих» состоялась в его театре 21 января 1930 года. Это уже история, ретроспектива, к которой в Театре Пушкина относятся с пиететом. В новом спектакле сильная актерская и постановочная команда, плюс будет задействован большой оркестр. Максим Матвеев, которого давно не видели на московской сцене (и не только московской), - в роли Макхита, по кличке Мэкки-Нож. Александра Урсуляк - Дженни-Малина — проститутка, верная подруга Мэкки. Александр Матросов - Джонатан Пичем — предводитель лондонских нищих. Если судить по касту, по тому, как серьезно идут репетиции, что сценограф Зиновий Марголин - это заявка на хит. Надеемся, Максиму Матвееву хватит актерской харизмы для роли обворожительного, а главное дерзкого бандита Мекки. Премьера назначена на 17, 18 и 19 сентября.

Цена билетов: 2500 – 30000 руб.

Театр «Модерн» замахнулся на «Семнадцать мгновений весны». Пьесу по знаменитому роману Юлиана Семёнова написала в соавторстве с биографом Семёнова Алексеем Репиным дочь писателя – Ольга. Как говорит Ольга, появилось драматургическое прочтение романа, но текст Семенов остался без изменений. Режиссер постановки – Юрий Грымов. Премьера «Мгновений…» в «Модерне» запланирована на 17 и 18 октября. Спектакль будет трехактным, то есть длинным. «То, что не прозвучало в фильме Татьяны Лиозновой, должно прозвучать в моем спектакле: Ялтинская конференция случилась благодаря Максиму Исаеву, благодаря его действиям как разведчика. Это не фантазия, это очень важный момент», - говорит Грымов.

Режиссер объявил кастинг на роль Штирлица (Максима Исаева). Актера на главную роль пока не нашли, хотя уже идут репетиции, костюмы шьются, декорации строятся.

В Театре Маяковского выйдет «Каренина. Том второй» (16+) в постановке худрука Егора Перегудова. Спектакль-блокбастер или спектакль большого стиля не только потому, что по эпическому роману Льва Толстого. Но и потому, что спектакль идёт 5 с половиной часов (бедные-бедные зрители) с двумя антрактами. Готовили постановку год (или даже больше), отодвинув другие планы в сторону, направив все ресурсы в этот спектакль. В роли Анны – жена Егора Перегудова актриса Дарья Урсуляк.

Трудно пока угадать, каким будет спектакль по концепту и содержанию, но то, что это будет эффектное и красивое зрелище нет сомнений: за сценографию и костюмы отвечает один из лучших театральных художников Владимир Арефьев, художник по свету – тоже имя в театральной среде известное – Дамир Исмагилов. В каждом акте происходит полная смена декораций. В новом спектакле Егора Перегудова основные события уже прожиты: начало романа Анны и Вронского, разрыв с мужем, рождение дочери от Вронского... Впереди - развязка и трагический финал.

«Толстой интересен своими подробностями, нюансами, и, конечно, психологией: пониманием, как сложно устроены отношения между мужчиной и женщиной. Как сложно сохранить любовь и построить семью. Именно это хочется подробно исследовать, – обещает режиссёр Егор Перегудов. - Часть спектакля зрители увидят глазами Каренина, часть – глазами Вронского, а часть – глазами Долли. И только третий акт – напрямую глазами Анны. Это история семьи – распада одной и не получившейся второй. Вслед за Толстым мы называем жанр спектакля – мысль семейная». Что же, в сентябре увидим, что за «семейная мысль» так взволновала режиссёра.

Премьера 12 и 13 сентября.

Цена билетов: 2000 – 9000 руб.