Участниками специальной военной операции, успешно завершившим курсы повышения квалификации, в торжественной обстановке вручил дипломы Фото: Министерство обороны РФ.

В Военно- медицинской академии имени С. М. Кирова сегодня поздравляли военнослужащих, которые успели не только восстановиться после ранений, но получить за это время новое образование.

Участниками специальной военной операции, успешно завершившим курсы повышения квалификации, в торжественной обстановке вручил дипломы и государственные награды представитель Минобороны России.

Участникам СВО вручили дипломы о переподготовке и госнаграды

Генерал-лейтенант Аркадий Коржевский, временно исполняющий обязанности начальника Департамента военного образования Минобороны России, от имени министра поздравил бойцов с завершением обучения и подчеркнул приоритетность государственной поддержки военнослужащих.

«Государство и оборонное ведомство обеспечивают наших героев всем необходимым, включая реабилитацию и переобучение на новые специальности после ранений и создание условий для дальнейшей службы в военном ведомстве», – отметил в своем обращении к военнослужащим генерал.

Более 50 выпускников академии получили свидетельства о повышении квалификации по специальности «Мобилизационная работа в военных комиссариатах», что открыло им путь к новым должностям по месту жительства.

Полученные во время лечения знания помогут участникам спецоперации продолжить свою карьеру в системе Министерства обороны.

Среди награжденных более 30 человек были отмечены государственными наградами: орденами «Мужества», медалями «За отвагу», «За Храбрость», «Жукова», «Суворова», а также ведомственными знаками Минобороны РФ «Участнику специальной военной операции» за героизм и самоотверженность во время выполнения боевых задач.

Многим отличившимся бойцам также были присвоены очередные воинские звания, а некоторым – впервые офицерские.