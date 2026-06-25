Фото: Росгвардия

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев отметил мужество сотрудников ППС ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы старшего сержанта полиции Сергея Капустина и лейтенанта полиции Данилы Мишарина. Полицейские были награждены министром за спасение жителей 15-этажки на бульваре Дмитрия Донского.

«Стражи порядка заметили дым, идущий с балкона 15-го этажа жилого дома. Подъехав ближе, заметили двух испуганных детей, которые рассказали, что пожар начался в их квартире, а родителей дома не было. Дети смогли позвонить по номеру 112 с телефона прохожих. Сотрудники полиции обеспечили детям безопасность и тепло в патрульном автомобиле», - прокомментировала кадры официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Владимир Колокольцев отметил наградами полицейских за спасение людей

Фото: Росгвардия

Полицейские также успели провести эвакуацию с верхних этажей дома. Вывели из зоны задымления пожилую пару, семью с ребенком и мать с младенцем. Жертв удалось избежать.

А на Южном Урале отличились сотрудники Росгвардии. Военнослужащие отдела вневедомственной охраны — старший прапорщик Александр Быков и старший сержант Ильдар Сафаров — вытащили в из воды 14-летнего подростка, которого прибило мощным течением к стене ГРЭС.

Юноша пытался вытащить сетку во время рыбалки у дамбы на Южноуральском водохранилище, но был унесен сильным течением. Юноша не смог бороться с течением, и мог утонуть в любой момент.

«Старший сержант Сафаров добрался до подростка, уже прибитого волнами к стене ГРЭС. Совместными усилиями с работниками станции и сотрудниками МЧС, с помощью веревки и спасательного круга, юношу удалось благополучно вытащить из воды. Подросток был передан медикам, его состояние удовлетворительное», - отметили в Росгвардии.

Отметим, что по данным Росстата и МЧС России с 1993 по 2022 год на пожарах погибло около 400 тысяч (ежегодно порядка 7 тысяч) граждан России, а утонуло около 355 тысяч (ежегодно около 3,7 тысяч).

Страшные цифры. А это ведь без учета аварий, и отравлений суррогатным алкоголем и многих других несчастных случаев.

Если не работа сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС, то так, за несколько десятков лет можно без боя потерять целую армию.