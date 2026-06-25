Казачество — в мобилизационном резерве: в Москве прошел совет атаманов ВсКО

Главным вектором повестки стала интеграция казачьих подразделений в систему обороноспособности страны

В Москве состоялось ключевое событие для всего казачьего сообщества — совет атаманов Всероссийского казачьего общества (ВсКО). Главным вектором повестки стала интеграция казачьих подразделений в систему обороноспособности страны.

Атаман ВсКО Виталий Кузнецов обозначил спецоперацию, как приоритетное направление работы казачьего движения, подчеркнув, что сегодня стратегическая задача всех атаманов России — активное пополнение мобилизационного людского резерва нашей армии.

В России казаки всегда были на военной службе. И во все времена служили на передовой Отечества.

С приветствием к участникам выступил по поручению руководства ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по делам казачества Алексей Кириченко. Он отметил, что текущие вызовы и риски, создаваемые противником, диктуют сегодня необходимость максимальной концентрации сил казачества на защите Родины. В свою очередь, представители ФАДН в своем обращении напомнили о долге казаков в обеспечении устойчивого развития общества и укреплении обороноспособности государства.

Помимо формирования резервов и создания новых добровольческих казачьих подразделений, участники совета наметили планы по проведению Большого круга ВсКО, определяя дальнейшие шаги движения в условиях быстро меняющейся международной обстановки.