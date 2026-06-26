«Предложи мне руку, сердце и кошелек»

Обеспеченный мужчина спокоен. Он не самоутверждается за ваш счет. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Давайте честно? Вопрос «а какие у тебя доходы?» при знакомстве, конечно, не задают. Но в воздухе он, разумеется, висит. На той стадии, пока вы решаете, нужен ли вам конкретно этот человек, уж точно. И даже не начинайте ваше «девушки сейчас сплошь меркантильные!». Деньги отлично считают оба пола.

Нет, первый признак обеспеченности не айфон, как вы подумали. И не дорогой автомобиль. Как раз они могут быть куплены в кредит или вообще выданы человеку конторой, где он работает. На разговоры из серии «будете на Сейшелах - даже не пробуйте икру морских ежей, редкая гадость» тоже лучше не вестись. Возможно, человек просто ездил куда-то по горящей недорогой путевке. А живет при этом в «человейнике», где из экономии лично сверлит стены, к великой радости соседей.

Но подкатывает к вам, допустим, принц. И фамилия у него Гримальди, ни больше ни меньше. Как понять, что он настоящий и что в свободное время не пиво на кухне глушит, а носится верхом по своему графству в добротном твиде? Не ломайте голову, опытные люди в соцсетях давно уже вычислили признаки, с головой выдающие богатых людей.

ОН. НА ЧТО СМОТРЕТЬ

1. Поведение. Деньги решают многие проблемы, если не все. Поэтому обеспеченный человек спокоен. Он не самоутверждается за ваш счет. Владеет собой и ситуацией. Не кричит - ему незачем, любое его самое тихое слово будет услышано. Никакой пустой болтовни - у него дорогое время. Если вы ему нравитесь, может перейти к делу резко, без предварительных танцев с бубнами. Что-то вроде «я через час лечу на Камчатку, ты со мной?».

Не жалуется на жизнь и на государство. В кризисных ситуациях мгновенно включается в режим «как решить проблему».

2. Ухоженная кожа, зубы, волосы. Выглядит моложе своих лет. Без лишнего веса - эту проблему, если она у него есть, решат дорогие врачи. А вот с руками сложнее.

Лена:

Мой начальник - долларовый миллионер. Мужчины его уровня обычно делают невидимый маникюр. А наш обожает сам водить свою «Ниву» по бездорожью и с удовольствием лично ее ремонтирует.

3. То, что в народе называется емким словом «понты». Демонстративно дорогие часы, спортивный автомобиль в городе и т. д. Эти признаки говорят, что деньги у мужчины недавно и он пока не наигрался. Либо деньги не свои, а папины. Сегодня они есть, а завтра папа осерчал и лишил всего. По-настоящему богатые люди, как ни странно, экономны. Зачастую склонны считать каждую копейку.

Если мужчина старается соответствовать трендам, денег у него, скорее всего, нет. Как раз богатые люди могут себе позволить этого не делать.

Кристина:

Прихожу на встречу выпускников. Собрались лучшие люди нашего шестого «А», изо всех сил демонстрируют успех. А тот единственный одноклассник, кто действительно высоко поднялся, пришел с айфоном очень старой модели, «четверка». Его устраивает. Хотя все мы знаем, что у него сеть крупных автомагазинов - в нашем городе и в соседних.

4. Не курит, как и все в его среде. Дымить - недорогая привычка людей, у которых мало других способов почувствовать себя уверенно.

Даша:

Мой одноклассник был не просто из бедной семьи, а из нищей. И курить начал, как и все мы, в школьном сами знаете каком месте. А через 20 лет я пришла наниматься на работу в его юридическую фирму. И, конечно, теперь он не курит.

5. Ничего не жует на ходу. Потому что в принципе не ест что попало (см. пункт 2 про лишний вес).

6. Новая обувь. Его ботинки и кроссовки в любых ситуациях выглядят отлично, потому что пешком этот человек не ходит.

7. Телефон без чехла. Чехол по большому счету не нужен, но сильно удешевляет вид. Обеспеченный человек достаточно уверен в себе, чтобы не ронять телефон. А если все же разобьет, просто купит новый.

8. Одежда только из натуральных материалов - шерсть, лен, хлопок, шелк. Это вопрос комфорта, качества жизни. И одновременно код, который считывают люди в его кругу. Синтетика - дешево, неприлично, табу.

ОНА

С обеспеченными женщинами сложнее. Как раз она позволит себе «понты» - демонстративно дорогие автомобили, отели, пляжи. Будет с удовольствием выставлять это напоказ в отличие от мужчин. И даже не потому, что ей этого хочется, а потому что в ее кругу по этим маркерам узнают «своих».

Если деньги у нее недавние, только что на нее свалившиеся, первое, что такая дама себе купит, - сумка Luis Vuitton (потому что в первом своем полете в бизнес-классе увидела, что там ВСЕ с такими). И серьги или колье с фирменным клевером Van Cleef & Arpels. Но чем дольше она в статусе обеспеченной, тем реже вы на ней это увидите. Оба бренда часто и искусно подделывают, а реплик богатые люди избегают маниакально, в их кругу это белый билет.

Артем:

Моя начальница - чиновник высокого ранга. Парфюм у нее еле уловимый, иногда никакого или легчайший запах косметики. Посмотрев на нее, другие наши сотрудницы перестали обливаться духами и больше не оставляют после себя шлейф запаха. И маникюр вслед за ней стали делать менее броский, никаких больше узоров на ногтях.

Слава:

Я водитель у богатого человека. Бросается в глаза, насколько худые женщины в этой среде. Модельные, анорексичные. Первый признак, что у нее есть деньги.