Парень говорит, что работал в сети с 2023 года. Источник - ЦОС ФСБ

РАЗВИТЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК

Дело происходит в одном из дворов Дагестана. На кадрах оперативной съемки стремительный бег, несколько сотрудников спецслужб скручивают черноволосого парня и кладут на щебенку. Его лица не видно, звук выключен. Личность этого 17-летнего парня до конца следствия останется загадкой. Но сотрудники ФСБ уверены: он — несовершеннолетний криминальный гений. Один из создателей и администраторов террористических сетей «Колумбайн»* и «М.К.У. — Маньяки Культ Убийц»*. Их совокупная аудитория — 200 тысяч подписчиков и около 5 тысяч активных участников!

Спецслужбы России раскрыли подростковую террористическую сеть

Эти сети вербовали школьников для совершения преступлений в диапазоне от звонков о ложном минировании школ до расстрела одноклассников. На их счету подготовка к массовому убийству в одной из школ в подмосковном Домодедово в 2025 году, его, к счастью, удалось предотвратить, по этому делу задержали 14-летнего и 18-летнего юношей. Нападение на несовершеннолетних в Орехово-Зуево. Подготовка терактов в Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и республике Бурятия.

Более того, подростковая экстремистская сеть работала за пределами России — в СНГ, Европе и США. Курировали её старшие наставники из спецслужб Украины. Личности некоторых из них удалось установить. Что касается задержанного во время совместной операции ФСБ, Следственного комитета и МВД Дагестана, то, несмотря на свой возраст, это крупный хищник.

— Посмотрите, как он говорит и держится, — кивают на экран сотрудники ФСБ. — Очень развитый молодой человек. Он уверен в себе и не испытывает страха, сожаления, раскаяния. Мизантроп, социопат, нарцисс.

Кадры съемки продолжаются, на них запись признания. Парень говорит, что работал в сети «телеграм» с 2023 года под ником Spiver, а потом Flester. За это время завербованные им сторонники устраивали звонки о ложном минировании в более чем 100 (!) городах России и СНГ. Цель создаваемой организации была в том, чтобы ее признали террористической, а её участники могли прославиться.

Это была внешняя цель, понятная для подростков, уставших от издевательств в школе, ненавидящих себя и весь мир и желавших уйти из жизни, громко хлопнув дверью. В особенности имевших психические расстройства. Они становились легкими жертвами вербовки. В реальности телеграм-каналы курировались сотрудниками Службы безопасности Украины. Они помогали организации и давали ей деньги. Их цель была в создании сети подконтрольных «живых бомб», проведении террора, тотальной войне против гражданского населения России, включая детей. На территории России отрабатывались психологические практики, которые затем масштабировались и применялись в любой стране по выбору кураторов.

УКРАИНСКИЕ КУРАТОРЫ

Террористическое движение «Колумбайн»* возникло в США в 1999 году, после того как двое старшеклассников расстреляли в школе с таким названием 13 человек, ранили 23 человек, а потом покончили с собой. Это событие породило целую субкультуру ненависти, популярную в подростковой среде, и которую пытаются использовать в своих интересах западные спецслужбы.

Задержанный руководил российским филиалом «Колумбайн»*, учил школьников, как устроить теракт или массовое убийство, учил конспирации и изготовлению самодельных взрывных устройств. Проверяется на причастность к 15 преступлениям в 10 регионах России.

Что же за «кураторы» были у российского филиала «Колумбайна»*? Удалось установить и объявить в розыск троих. Вот их портреты.

Главарь террористической организации «Колумбайн»* 21-летний гражданин Украины Ярослав Овсюк. На протяжении 6 лет (с 2020 года!) вербует российских несовершеннолетних пользователей интернета через так называемые «геймы» (игры), втягивая их в преступную деятельность. А именно: распространение террористических угроз (звонки о ложном минировании) и совершение терактов, вплоть до массовых убийств в школах. Ярослав Овсюк — агент СБУ, с 2024 года служит в 38-й бригаде морской пехоты ВСУ, работая оператором БПЛА. Он довел «гейминг» до совершенства — сам убивает россиян с помощью пульта и координирует сеть потенциальных убийц в России.

Ярослав Овсюк. Источник - ЦОС ФСБ

Создатель террористической организации «М.К.У. — Маньяки Культ Убийц»* ещё один гражданин Украины — татуированный с головы до ног Егор Краснов. Ему 26 лет. Про него пишут, что был задержан в Днепропетровске за разбой, насилие и пропаганду неофашизма. Однако нахождение в следственном изоляторе не мешает ему курировать ресурсы «М.К.У.»* в сети закрытых телеграм-каналов. Этот культ подталкивает подростков к совершению вооруженных нападений, убийству иностранцев и маргиналов (пьяных, бездомных). Российские правоохранительные органы не исключают, что Краснов — это просто медийный образ, за которым скрываются спецслужбы Украины.

Егор Краснов. Источник - ЦОС ФСБ

КУСАЮТ КОРМЯЩУЮ РУКУ

А вот и третий. Гражданин Украины Кирилл Макаренко. Самый старший из всех — 1993-го года рождения. Один из главарей «М.К.У.»*, куратор сети неонацистских каналов. Агент украинских спецслужб, живет в Киеве, координирует закладку «схронов» с оружием и взрывчаткой. Организатор терактов и нападений на российские школы. Обсуждал планы по нападению на школы США и Европы, записывал видео на английском языке для вербовки англоязычных школьников. Призывал организовать теракт в США на День независимости 4 июля. Цитата из аудиозаписи: «Брат, как ты смотришь на пару аммональных бомб в Вашингтоне в людных местах? Чтобы было максимальное количество трупов. Напомним им, что нигде не безопасно».

Кирилл Макаренко. Источник - ЦОС ФСБ

Это самое интересное. Отчего террористические сети, выстроенные украинскими спецслужбами, начали «кусать руку хозяев»? Ведь сами эти спецслужбы живут на западные деньги.

На территории США и Европы участники организации подожгли более 20 автомобилей и христианскую церковь, рассылали ложные сообщения о минировании школ и социальных объектов. Их деятельность координировалась агентурой украинских спецслужб. Видео, фотографии и тексты для вербовки западных школьников изготавливались в Киеве.

— В январе 2026-го года один из участников нашей организации устроил 45 поджогов в штате Техас, США, город Форт-Лорд, — спокойно перечисляет «Флестер». — В том же месяце, в январе 2026 года, мы провели эвакуацию всех школ штата Техас, 14 школ точно. В феврале соратники из США устроили два поджога в Калифорнии. Также мы устроили эвакуацию школ в Калифорнии. В марте 2026 года устроили два поджога на территории Германии и два поджога на территории Италии…

Видео, подготовленное украинским агентом и террористом К. Макаренко, для использования при вербовке радикалов США и стран Европы. Источник - ЦОС ФСБ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Задержанному в Дагестане молодому человеку предъявлено обвинение в приготовлении к совершению убийств школьников (ч. 1 ст. 30, п.п. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следственный комитет и ФСБ России напоминают, что террористические действия ведут к уголовной ответственности, вплоть до максимального наказания — пожизненного лишения свободы.

Но если человек понимает, что его вовлекли в террористическую деятельность с помощью обмана и манипуляции, если он добровольно отказывается от совершения преступления, предупреждает органы власти о готовящемся теракте и таким образом помогает его предотвратить, он в соответствии со статьей 31 УК РФ от уголовной ответственности будет освобожден.

*Признаны террористическими организациями, чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации

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