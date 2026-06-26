Дело происходит в одном из дворов Дагестана. На кадрах оперативной съемки стремительный бег, несколько сотрудников спецслужб скручивают черноволосого парня и кладут на щебенку. Его лица не видно, звук выключен. Личность этого 17-летнего парня до конца следствия останется загадкой. Но сотрудники ФСБ уверены: он — несовершеннолетний криминальный гений. Один из создателей и администраторов террористических сетей «Колумбайн»* и «М.К.У. — Маньяки Культ Убийц»*. Их совокупная аудитория — 200 тысяч подписчиков и около 5 тысяч активных участников!
Эти сети вербовали школьников для совершения преступлений в диапазоне от звонков о ложном минировании школ до расстрела одноклассников. На их счету подготовка к массовому убийству в одной из школ в подмосковном Домодедово в 2025 году, его, к счастью, удалось предотвратить, по этому делу задержали 14-летнего и 18-летнего юношей. Нападение на несовершеннолетних в Орехово-Зуево. Подготовка терактов в Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и республике Бурятия.
Более того, подростковая экстремистская сеть работала за пределами России — в СНГ, Европе и США. Курировали её старшие наставники из спецслужб Украины. Личности некоторых из них удалось установить. Что касается задержанного во время совместной операции ФСБ, Следственного комитета и МВД Дагестана, то, несмотря на свой возраст, это крупный хищник.
— Посмотрите, как он говорит и держится, — кивают на экран сотрудники ФСБ. — Очень развитый молодой человек. Он уверен в себе и не испытывает страха, сожаления, раскаяния. Мизантроп, социопат, нарцисс.
Кадры съемки продолжаются, на них запись признания. Парень говорит, что работал в сети «телеграм» с 2023 года под ником Spiver, а потом Flester. За это время завербованные им сторонники устраивали звонки о ложном минировании в более чем 100 (!) городах России и СНГ. Цель создаваемой организации была в том, чтобы ее признали террористической, а её участники могли прославиться.
Это была внешняя цель, понятная для подростков, уставших от издевательств в школе, ненавидящих себя и весь мир и желавших уйти из жизни, громко хлопнув дверью. В особенности имевших психические расстройства. Они становились легкими жертвами вербовки. В реальности телеграм-каналы курировались сотрудниками Службы безопасности Украины. Они помогали организации и давали ей деньги. Их цель была в создании сети подконтрольных «живых бомб», проведении террора, тотальной войне против гражданского населения России, включая детей. На территории России отрабатывались психологические практики, которые затем масштабировались и применялись в любой стране по выбору кураторов.
Террористическое движение «Колумбайн»* возникло в США в 1999 году, после того как двое старшеклассников расстреляли в школе с таким названием 13 человек, ранили 23 человек, а потом покончили с собой. Это событие породило целую субкультуру ненависти, популярную в подростковой среде, и которую пытаются использовать в своих интересах западные спецслужбы.
Задержанный руководил российским филиалом «Колумбайн»*, учил школьников, как устроить теракт или массовое убийство, учил конспирации и изготовлению самодельных взрывных устройств. Проверяется на причастность к 15 преступлениям в 10 регионах России.
Что же за «кураторы» были у российского филиала «Колумбайна»*? Удалось установить и объявить в розыск троих. Вот их портреты.
Главарь террористической организации «Колумбайн»* 21-летний гражданин Украины Ярослав Овсюк. На протяжении 6 лет (с 2020 года!) вербует российских несовершеннолетних пользователей интернета через так называемые «геймы» (игры), втягивая их в преступную деятельность. А именно: распространение террористических угроз (звонки о ложном минировании) и совершение терактов, вплоть до массовых убийств в школах. Ярослав Овсюк — агент СБУ, с 2024 года служит в 38-й бригаде морской пехоты ВСУ, работая оператором БПЛА. Он довел «гейминг» до совершенства — сам убивает россиян с помощью пульта и координирует сеть потенциальных убийц в России.
Создатель террористической организации «М.К.У. — Маньяки Культ Убийц»* ещё один гражданин Украины — татуированный с головы до ног Егор Краснов. Ему 26 лет. Про него пишут, что был задержан в Днепропетровске за разбой, насилие и пропаганду неофашизма. Однако нахождение в следственном изоляторе не мешает ему курировать ресурсы «М.К.У.»* в сети закрытых телеграм-каналов. Этот культ подталкивает подростков к совершению вооруженных нападений, убийству иностранцев и маргиналов (пьяных, бездомных). Российские правоохранительные органы не исключают, что Краснов — это просто медийный образ, за которым скрываются спецслужбы Украины.
А вот и третий. Гражданин Украины Кирилл Макаренко. Самый старший из всех — 1993-го года рождения. Один из главарей «М.К.У.»*, куратор сети неонацистских каналов. Агент украинских спецслужб, живет в Киеве, координирует закладку «схронов» с оружием и взрывчаткой. Организатор терактов и нападений на российские школы. Обсуждал планы по нападению на школы США и Европы, записывал видео на английском языке для вербовки англоязычных школьников. Призывал организовать теракт в США на День независимости 4 июля. Цитата из аудиозаписи: «Брат, как ты смотришь на пару аммональных бомб в Вашингтоне в людных местах? Чтобы было максимальное количество трупов. Напомним им, что нигде не безопасно».
Это самое интересное. Отчего террористические сети, выстроенные украинскими спецслужбами, начали «кусать руку хозяев»? Ведь сами эти спецслужбы живут на западные деньги.
На территории США и Европы участники организации подожгли более 20 автомобилей и христианскую церковь, рассылали ложные сообщения о минировании школ и социальных объектов. Их деятельность координировалась агентурой украинских спецслужб. Видео, фотографии и тексты для вербовки западных школьников изготавливались в Киеве.
— В январе 2026-го года один из участников нашей организации устроил 45 поджогов в штате Техас, США, город Форт-Лорд, — спокойно перечисляет «Флестер». — В том же месяце, в январе 2026 года, мы провели эвакуацию всех школ штата Техас, 14 школ точно. В феврале соратники из США устроили два поджога в Калифорнии. Также мы устроили эвакуацию школ в Калифорнии. В марте 2026 года устроили два поджога на территории Германии и два поджога на территории Италии…
Задержанному в Дагестане молодому человеку предъявлено обвинение в приготовлении к совершению убийств школьников (ч. 1 ст. 30, п.п. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Следственный комитет и ФСБ России напоминают, что террористические действия ведут к уголовной ответственности, вплоть до максимального наказания — пожизненного лишения свободы.
Но если человек понимает, что его вовлекли в террористическую деятельность с помощью обмана и манипуляции, если он добровольно отказывается от совершения преступления, предупреждает органы власти о готовящемся теракте и таким образом помогает его предотвратить, он в соответствии со статьей 31 УК РФ от уголовной ответственности будет освобожден.
*Признаны террористическими организациями, чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации
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