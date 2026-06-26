«Обязательно проверяйте заключенного Эпштейна каждые 30 минут, ради бога!»

Джеффри Эпштейн и его подельница Гислейн Максвелл в собственном самолете. Фото: Capital Pictures/globallookpress.com

ВСЕ ДЕНЬГИ И ГРЕХИ МИРА

Кажется, что о деле Эпштейна мы знаем уже многое. Однако что это была за фигура, до сих пор толком не сформулировано.

Выходец из небогатых эмигрантских кругов. Как положено еврейскому мальчику, схватывал математику на лету, учился музыке, играл на фаготе, не выделялся. Настолько не выделялся, что одноклассники и вспомнить-то толком почти ничего не могут. Первая работа - школьный учитель математики (даже диплома при этом не имел). Потом - наемный финансист, затем владелец собственной конторы, оказывающей финансовые услуги. А затем он резко и внезапно поднимается в высший свет. И теперь его окружение - бывшие и будущие президенты, магнаты, шейхи, миллиардеры. В этом кругу моментально сколотил состояние, значительную часть вложил в элитную недвижимость в разных точках планеты. Одних только налогов платил на сотни тысяч долларов. А там ведь еще и подлинный Пикассо на стенах висел.

Сразу даже не поймешь, что за услуги он этим высшим кругам оказывает. Не то советник по финансам, не то поставщик «клубнички», не то организатор педофильских оргий и ритуалов за гранью зла на собственном далеком острове. Где среди прочих странностей вроде как есть тайные люки в местах быстрых океанских течений. Спусти туда что-нибудь или кого-нибудь - унесет за секунду, и никто никогда не найдет. Так судачат.

Есть характеристики Эпштейна от светил нейрофизиологии. Такие, например:

«Хорошо видит закономерности в политике и на финансовых рынках. Способен быстро обрабатывать информацию, даже не располагая полными данными. Берет крупицы сведений из совершенно разных отраслей и на их основе мигом получает правильный ответ. Умеет выключать эмоции - редчайшая способность».

Звучит жутковато.

С КЕМ ОН ГОВОРИЛ?

Кто он был на самом деле, попытался разобраться Андрей Абрамов, журналист «Комсомолки» и автор новой книги «Эпштейн. Империя монстра». В начале этого года были опубликованы так называемые файлы Эпштейна, то есть материалы его дела. Масштабный архив - переписка, фото, видео, списки имен - разочаровал многих. Часть материалов так и не обнародовали. А в остальных нет особых сенсаций. Но, работая со всем этим, автор книги проанализировал много других публикаций и документов. Так что ему удалось выстроить собственную версию.

Обложка книги-расследования Андрея Абрамова "Эпштейн. Империя монстра"

Она начинается с вопросов. Странностей в деле и впрямь чересчур много. Допустим, гибель главного героя в тюрьме. Рядом с его камерой три системы видеонаблюдения. В день самоубийства две не работали, а третья записала картинку с такими помехами, что ничего не разобрать. Хотя в кабинете надзирателей висел стикер «Обязательно проверять заключенного Эпштейна каждые 30 минут, ради бога!».

Одна из травм на теле говорит о насилии. Заключение судмедэксперта о вскрытии отказались публиковать полностью. Звонки заключенных записывают, но нескольких файлов не хватает, и их никто не искал. С кем он говорил? Предсмертная записка всплывает только через два года после случившегося. И какая-то загадочная история с подменой то ли живого Эпштейна, то ли его тела. Заявление офиса прокурора Нью-Йорка о смерти арестанта вышло на день раньше, чем эту смерть зафиксировали. Не успели убить в ту дату, в которую планировали? Или все же намечали побег?

АРИСТОКРАТКА НА ПОДЛОДКЕ

Правая рука и пособница Джефри, его проводник в мир больших связей, его билет в высшее общество - Гислейн Максвелл, дочь британского медиамагната. Знакома с принцами, умеет управлять вертолетом и зачем-то подводной лодкой. Всю жизнь рядом с Эпштейном вербует для него малолеток. Сейчас отбывает 20-летний срок (хотя обвинений набиралось на 80), но как-то странно отбывает. Ей привозят еду из ресторанов, разрешили завести в камере щенка и выдают сколько угодно туалетной бумаги (остальным заключенным - строго два рулона в неделю, чтоб не забывали, где они). Деньги и связи по-прежнему открывают перед ней многие двери.

Есть в книге и история белорусской невесты Эпштейна Карины Шуляк, стоматолога из Минска. Она - последняя, кому он звонил из тюрьмы накануне смерти. В книге приводится их переписка: «Ты сильно ударила меня по лицу, мне нужно некоторое время, чтоб забыть этот удар» и прочие детали совместной жизни.

Охранник и тренер Эпштейна Игорь Зиновьев, боец без правил, перебравшийся в Штаты выходец из Ленинграда, потом заявит о своей работе: «Я видел вещи, которые нормальный человек не может себе представить». А на просьбу уточнить, о чем речь, ответит: «Умные люди умеют молчать». Имел ли он в виду все те ужасы, которые молва уже прочно связала с именем Джефри Эпштейна - каннибализм, опыты с клонированием людей, связь с разведками по всему миру, сбор компромата на элиту, финансовую поддержку запрещенных военных разработок, контроль над криптовалютой? Насколько правдивы эти обвинения, и пытается разобраться автор книги, вышедшей в издательстве «Комсомольская правда».

Остальное сами прочтете.

А ЧТО ЕЩЕ

Автор устроит вам экскурсию по особняку Эпштейна на Манхэттене (где, например, висит такая картина: Билл Клинтон в синем коктейльном платье). И по тому самому тайному острову Литл-Сент-Джеймс в Карибском море. Заодно узнаете, зачем туда доставили шесть бочек с серной кислотой, да еще именно в тот день, когда против владельца острова вновь открыли следствие: 6 декабря 2018 года. Прятали следы?

Запрещено для детей. В книге содержится изображение и описание насилия и жестокости, сексуального насилия, преступлений и иных антиобщественных действий. Незаконное употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

225 пострадавших от Эпштейна женщин подали заявления на компенсацию из специально созданного фонда. 138 ее получили (в среднем- по 800 тысяч долларов), дела продолжают рассматривать. На самом деле жертв больше 1000. Кого-то уже нет в живых, а кто-то предпочитает молчать.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину