Меняю белый воротничок на синий: почему офисные работники начали массово получать рабочие профессии

Большинство говорит, что в предыдущей профессии… выгорели Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прихожу в новенький центр подготовки кадров «Профессии будущего» в Печатниках. Это главная кузница рабочих кадров в столице.

- За свою жизнь человек в среднем четыре раза меняет профессию, - рассказывает замруководителя службы занятости населения Москвы Елена Дурнева. - Наши навыки постепенно устаревают, и чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда, нужно постоянно учиться.

В трендах последних 2 - 3 лет - короткие программы обучения. Особенно эта тенденция видна у тех, кому в районе 40 лет. Многие из «белых воротничков» (так называют представителей профессий, которые заняты умственным трудом: юристов, бухгалтеров, айтишников, госслужащих) идут переучиваться на рабочие специальности. Выбирают допобразование с короткими курсами обучения - по 2,5 - 3 месяца. Почему? Большинство говорит, что в предыдущей профессии… выгорели.

- Мне просто стало неинтересно, - признается 33-летняя Светлана, раньше работавшая архитектором и дизайнером. - На самом деле, я с детства мечтала заниматься чем-то, связанным с электричеством. И мой опыт в архитектуре мне помогает, потому что электрокоммуникации мы тоже изучали.

Ее мастер-наставник Роман Ахмадиев такой ученице рад и констатирует, что в их электромонтажном цеху женщины уже не в новинку и чаще бывают даже успешнее мужчин за счет своей усидчивости и целеустремленности.

ДОЛОЙ ПРЕДРАССУДКИ

Устал от своей прежней профессии и бухгалтер Михаил.

- Надоели цифры, хочется руками что-то делать. Я же когда-то плитку неплохо клал. Может, пройду обучение и буду ремонты делать, - размышляет он.

Его наставник Татьяна Шевченко - невысокая худенькая женщина, но бойко командует здоровыми мужиками.

- Я училась на эксплуатацию зданий и сооружений. Потом проработала 10 лет сантехником - меня в кепке и комбинезоне частенько за мальчишку принимали, - смеется она. - К нам приходят в основном мужчины лет 40 - водители, повара, много айтишников и военных. Потом к нам на экзамены по 5 - 6 работодателей приходят - приглашают наших учеников к себе.

В современном мире разделение на женские и мужские специальности постепенно размывается. Монтажники РЭА (они паяют маленькие электронные платы) - все чаще женщины. Как и токари, и фрезеровщики.

Но бывает и наоборот.

Пока бывшая пиарщица Елизавета борется со швейной машинкой, ее мастер-наставник рассказывает: в каждом наборе портных есть хотя бы один мужчина, причем самых разных возрастов: и молодые творческие парни, и взрослые мужчины лет 40 - 50.

Чтобы получить новую рабочую специальность, увольняться с прежней работы необязательно. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

НОВЫЕ МИЛЛИОНЕРЫ

Кстати, чтобы получить новую рабочую специальность, увольняться с прежней работы необязательно.

- Для начала лучше записаться на карьерную консультацию - это легко сделать через наш сайт «Профессии будущего» или через портал «Моя работа» от центра занятости населения Москвы. Далее с карьерным наставником обсудить, что вы уже умеете и чего хотите, потом он подберет варианты профессий и обучения, - рассказывает Елена Дурнева. - В среднем курсы длятся 2,5 - 3 месяца. Но есть занятия в третью, вечернюю, смену после 18.00, так что и с предыдущей работы увольняться сразу не нужно. А если есть какая-то базовая профессия и речь идет о повышении квалификации, то это 2 - 3 недели обучения, на которые можно взять отпуск.

Рабочие специальности сегодня в Москве можно осваивать в коммерческих заведениях или от службы занятости города. Многие конторы предлагают дистанционное обучение. Мастерские в «Профессиях будущего» отстраивались в кооперации с профильными компаниями-работодателями, поэтому и выпускников расхватывают сразу. До 90% студентов остаются работать на предприятиях, где проходили практику.

Будут ли они после переобучения получать не только удовлетворение от работы руками, но и хорошие зарплаты? Лезу на сайты по поиску работы. Ветеринар - от 100 тысяч рублей, пиарщик - от 70, бухгалтер - от 50, архитектор - от 100. Для сравнения: средняя зарплата сварщика сегодня - 220 тысяч, токаря - 165 тысяч, швеи - 150 тысяч рублей.

- Самую большую динамику по росту дохода в Москве показывают сфера транспорта и логистика (+33% в зарплатах за последние три года), промышленность (+28%), сфера услуг (+27%) и информационные технологии (+16%), - говорит Елена Дурнева. - У нас сейчас в базе полмиллиона вакансий по городу, 75% из них - рабочие. Причем они не только востребованы, но и хорошо оплачиваются даже за начальный уровень подготовки. Не говоря уж о топовых специалистах. Рабочие - это новые миллионеры.

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