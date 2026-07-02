Башкирская жалобщица упрятала за решетку мэра города, а теперь жалеет его: «Думала, подержат неделю и выпустят»

Светлана Дублистова у крыльца «СалаватЖилСервиса», над которым она пять лет назад одержала победу в суде. С тех пор общественница инициировала больше 190 судебных разбирательств. Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

Из Москвы история выглядела сказкой, рассказанной на ночь: далеко-далеко, в башкирском городе Салават, жила одна пенсионерка Светлана Дублистова. И была она такой храброй, что никого не боялась. Наоборот, опасались ее. За огненно-острый язык.

Пенсионерка говорила прямо: «Мэр - вор и должен сидеть в тюрьме». И решили юристы наказать женщину и оштрафовать ее на 500 тысяч рублей за моральный ущерб.

И хотя первый суд вступился за салаватскую Жанну д’Арк (мол, стыдно карать за сказанное налогоплательщиком слово), апелляция встала на защиту мэра. Обязала храбрую пенсионерку извиниться, удалить обвинения и заплатить 80 тысяч. И, казалось, тут и сказочке конец. А вот и нет…

Дальше случилось чудо, от которого обалдели даже башкирские суды. Пенсионерка оказалась права. Градоначальник сел на три года по 286-й УК (превышение полномочий), а затем суд накинул ему еще три года.

Уголовное дело против мэра Салавата Игоря Миронова (на фото с женой Татьяной) возбудили в 2023 году. В марте 2026-го ему вынесли приговор: 6 лет колонии общего режима. Фото: Личная страница Татьяны Мироновой в соцсети

И стала эта женщина героиней Салавата. Мэроукротительницей, на которую чиновники оглядываются с ужасом: вдруг осерчает и снова свергнет? И чтобы проверить сказку - не ложь ли, отправился я в Салават за подробностями. И забегая вперед: сказка эта - ложь. Но есть в ней и намек.

«Опасная женщина»

Похожая история произошла недавно в краснодарском городке Приморско-Ахтарске, где 80-летняя пенсионерка (я писал о ней в репортаже «У чиновника, засудившего пенсионерку за клевету, конфискуют добро на четверть миллиарда») так «замордовала» в соцсетях градоначальника, что тот аж подал на нее в суд. Выиграл, конечно, но тут же загремел с конфискацией имущества на 250 миллионов рублей (!) - ахтарская бабушка оказалась детективом и доказала сомнительное освоение десятков миллионов рублей.

Интересно, что башкирская «мисс Марпл» Светлана Дублистова потом созвонилась с ахтарской коллегой по «истреблению градоначальников», наверное, чтобы обменяться опытом и создать «мэроистребительный клуб».

Вот только странное дело - звонок моему салаватскому знакомому с просьбой найти контакт Дублистовой вызвал у того ужас.

- Дублистова?! - вскричали на той стороне. - Ох, это опасная женщина!

Позвонил коллегам - те тоже поразились моей смелости. Не добившись от них ничего, кроме «она и тебя засудит!», приезжаю к героической Светлане Васильевне, улыбчивой, интеллигентной даме, похожей то ли на поэтессу, то ли на дочку профессора. Она живет в многоквартирном доме на окраине Салавата, милого городка на берегу озера Курбалыкуль, откуда добывают нефть. К тому времени бывший мэр Игорь Миронов уже второй год сидел в тюрьме по очень затейливому обвинению…

«Не хотела я!»

Вообще, история оказалась до того сложной, до того странной и заковыристой, что я сразу спросил Дублистову:

- Светлана Васильевна, Миронов точно был плохим мэром?

- Да я не хотела, чтобы его посадили! - неожиданно воскликнула она. - Думала, подержат неделю и выпустят… А так он неплохой был. Интеллигентный. Его в городе уважали. Он очень воспитанный человек. Если честно, мне жалко мужика.

- Почему?

- Его подставили…

- Кто же, Светлана Васильевна, его подставил? - вкрадчиво спрашиваю, еще не подозревая, что наступаю на край кроличьей норы.

С любопытством рассматриваю Дублистову. Новый, пока еще плохо изученный персонаж в моих исследованиях русской жизни. Головная боль любой администрации любого русского города. Сколько этих странных, упрямых мэромучительниц… Тысячи!

Ну здравствуй, профессиональная жалобщица!

Я уже навел справки: за пять лет Светлана Васильевна инициировала 191 судебное разбирательство (по одному суду в неделю). Плюс - 54 суда было организовано против нее, в 23 она была просто участником.

И я вспомнил о предупреждении «она и тебя засудит!». Оказаться на 192-м заседании? Интересно, велик ли риск… Да и за что? Мы же оба ищем правду.

В городе Миронова уважали - Салават при нем бодро благоустраивался. Фото: qweasdqwe/Wikimedia Commons

Одна за всех

Свой вечный бой с чиновниками Светлана Дублистова начала пять лет назад, когда возглавила борьбу своего родного многоквартирного дома № 54А с управляющей компанией «СалаватЖилСервис». Славная была охота. Обнаружив, что компания провела фальшивое собрание жильцов для повышения коммунальных тарифов, Светлана Васильевна устроила «СалаватЖилСервису» юридический Сталинград. В итоге управляющая компания с ее конскими тарифами была изгнана из многоэтажки, а Дублистова нашла другую «управляйку» - «Синергию», которая вызвалась обслуживать дом намного дешевле (23 рубля за квадратный метр вместо 36).

Для жильцов дома № 54А это было великое финансовое облегчение! Дублистовой во дворе можно было сразу поставить золотой памятник, как в Петергофе: «Покорительница ЖКХ разрывает пасть монополистам».

Редко кому удается поймать за руку коммунальщиков, еще реже - ее заломить. А ей удалось. С тех пор Светлана Васильевна стала лютой общественницей и, будучи человеком энергичным, быстро вышла на городской уровень. В «Служебном романе» Эльдар Рязанов описывал так: «Шура - симпатичная, но, к сожалению, активная. Когда-то ее выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно».

Разобрать в реке «дублистовских» жалоб, захлестнувших Салават, что-то для города полезное очень непросто. С одной стороны, горожане снаряжают активистку, как торпеду в борт мэрии. Например, она вместо робких родителей (те справедливо опасаются за судьбу своих чад) бесстрашно несет жалобы на будто бы бэушные моторы, завезенные в детскую школу спидвея…

В общем, в случае любого нарушения - плохая уборка, неправильная укладка бордюров или нехватка общественного транспорта - бегут к местной Жанне д'Арк, уж та не побоится - нажалуется в органы.

Я дерусь, потому что я дерусь

С другой стороны - уже много лет суды и власти решают: что делать с проклятым крыльцом легендарного дома № 54А. При упоминании «крыльца Дублистовой» официальные лица синеют от тоски.

Дело в том, что общественница долгие годы яростно судится за вход в подъезд. Она требует его… ухудшить. Новое крыльцо, красивое, просторное, Светлана Васильевна требует разрушить и вернуть в типовой захудалый вид, потому что «облагораживать дом без решения жильцов никто не имеет права». И этому посвящено несколько десятков заседаний судов, добрая тонна бумаги и вымотанные нервы коммунальщиков.

Звоню извечному врагу Дублистовой - главе старой управляющей компании Ильдару Ханмурзину (теперь она выживает компанию и из соседнего дома).

- Одни люди конфликтуют, чтобы достигнуть какого-то результата, - говорит он с грустью. - Они слышат, с ними можно прийти к какому-то решению. А кто-то воюет по принципу «дерусь, потому что дерусь» - не слышат ничего!

Тут меня настигает глава новой «управляйки» - «Синергии» - несчастный Иван Самошин. Этого бедолагу, раньше никогда не занимавшегося ЖКХ, Дублистова уговорила «взять» тот самый «нехороший» 54-й дом. Когда-то они со Светланой Васильевной дружили, ходили на собрания партии «Справедливая Россия»… И решили как единомышленники: а что, если вести жилищно-коммунальное хозяйство честно - со справедливыми тарифами, прозрачными условиями? Попробовали. Теперь они, понятное дело, лютые враги.

Самошин сейчас в том же ужасе, что и Ханмурзин. У его компании это единственный в обслуживании дом, «смешная» прибыль в 20 тысяч рублей в месяц и отчаянное желание сбежать…

- Я завален жалобами, - вздыхает он и проводит рукой по горлу: - Я завален!

Высокопоставленный информатор

Мэра Игоря Миронова Дублистова атаковала по той же «торпедной» и, кстати, в чем-то полезной для простых людей схеме. Пусть извращенно, но она компенсирует почти полный паралич районной прессы и сохраняет хоть какое-то право народа на информацию. Местных журналистов, как старую пластинку, заело на бесконечном «Как прекрасен этот мир, посмотри!». Отчеты, пресс-релизы, успехи, поступательное развитие.

Но как люди (а прокуроры тоже люди) узнают, что их мэр (пусть даже якобы) получил, например, в подарок от некоего депутата дорогие часы? Журналисты от такой информации - как черт от ладана, а наша активистка получает по почте готовый текст публикации… от высокопоставленного информатора. И ставит в свой блог от своего имени: караул, мол, граждане! Доколе? Смотрите, часы! И плюс сотня подписчиков.

Или дочь мэра - ученица 11-го класса - на выпускном балу сфотографировалась, дуреха, с бутылкой пива и сигаретой. Светлане Дублистовой тут же приходит письмо с фотографиями и текстом: «Что творится? За голову хватаешься, когда видишь такие фотографии! А когда осознаешь, что эта претендентка на золотую медаль с сигаретой во рту и бутылкой пива в руках - дочка ныне подследственного главы администрации городского округа города Салавата И. Г. Миронова, вот тут уже ни в какие ворота… Яблоко от яблоньки недалеко падает».

И, конечно же, в текстах, которые размещала активистка, Миронов упорно назывался вором. А Дублистова спокойно это публиковала.

А ведь в городе Миронова уважали - Салават при нем бодро благоустраивался. Горожане, бывает, даже ностальгируют по мироновским временам, когда градоначальник добавлялся в соцсетях в друзья незнакомым горожанам, чтобы знать, чем дышит город… И попал под уголовку странно - сразу после назначения. Темная история - Миронов (одновременно с главами еще двух городов) передал некой фирме городские электросети, за что и попал в тюрьму.

- Подставили! - теперь уже защищает Миронова сама Дублистова, которая годами называла его вором.

И признается: все «антимэрские» публикации присылал один и тот же обиженный сотрудник градоначальника, которому (господи, до чего люди бывают мстительны!) не продлили контракт…

«Это надо выложить ВКонтакте. Обращение в прокуратуру по этой теме позже скину. И фото сейчас поеду сделаю и скину по ватсапу», - писал «внедренный Юстас» башкирской «Жанне д'Арк». И подписывал: «Рекошетов».

С намеком. Уволил? Вот тебе и рикошет…

- Эх, Светлана Васильевна! - качаю головой. - Что же вы…

- Но все же правда! - вспыхивает она. Чистосердечно. И чуть потерянно. Словно Дон Кихот, заблудившийся в мегаполисе.

* * *

«А если весь этот бардак - от вечного русского желания найти cправедливость? - подумал я. - И все мы тут, в России, уже не просто Homo sapiens, а Homo justus - человек справедливый. Вот и ищем наверху своих собратьев».

И злимся, что не находим. И не выносят наши нервы. И становимся мы все - невыносимыми.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Три типа жалобщиков

Государство давно размышляет, что делать с «профессиональными жалобщиками». И пока не может нащупать ответ.

Что делать с такими, например, как Иван Сергеевич Вишняк из Лобни, который годами пишет по 16 жалоб в день на огрехи мэрии в благоустройстве. Он просто гуляет по городу, фотографирует и оформляет жалобы в круглосуточном режиме. Этот «спам» парализует систему реагирования, чиновники физически не успевают ответить, и им прилетает повестка в суд за то, что не ответили. С другой стороны, часть жалоб действительно обоснована… И возможно, гиперактивность одного жителя компенсирует инертность других.

В правительстве спорят. Минстрой намерен, например, ввести правило, согласно которому автор жалобы должен будет компенсировать государству затраты на проведение проверки, если нарушение не подтвердилось. Или, как вариант, обложить жалобщиков госпошлиной, чтобы возвращать ее в случае, если заявитель оказался прав.

В Минэкономразвития, наоборот, назвали такие планы слишком жесткими, «поспешными решениями, требующими проработки». Ну а коммунальщики, страдающие от многочисленных «дублистовых», на своих форумах предаются релаксу, самоанализу и психотерапии. Они там философски делят нас, смутьянов, мешающих им жить, на три категории:

Тип 1: «Вечный жалобщик» (Homo querulosus)

Это самый распространенный и изматывающий тип. Его цель - не решить проблему, а сам процесс борьбы. Он пишет жалобы в ЖКХ, прокуратуру, администрацию президента и «Спортлото». Он получает от этого энергию. Проблема, из-за которой он обратился, часто ничтожна, но раздута до вселенских масштабов.

Тип 2: «Диванный юрист» (Leguleius sofus)

Этот персонаж начитался форумов в интернете и теперь сыплет статьями законов (часто невпопад), требует документы на основании «закона о доступе к информации» и грозит судами. Он хочет не столько решить проблему, сколько продемонстрировать свою юридическую «грамотность» и поймать вас на ошибке.

Тип 3: «Агрессор» (Homo aggressivus)

Этот тип пытается решить все вопросы криком, угрозами и хамством. Его цель - подавить вас эмоционально, вызвать страх или ответную агрессию и на этой волне добиться своего. Часто появляется в офисе в сопровождении «группы поддержки» из таких же громких соседей.

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