Письма Ивана Бунина, адресованные французской писательнице, подарили Мединскому

Письма Бунина подарили Мединскому Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В апреле Владимир Мединский получил в дар от Светланы Володиной (филолог, искусствовед и сценарист) 33 письма Ивана Бунина, которые он адресовал французской писательнице азербайджанского происхождения Бани н (её настоящее имя Умм-Эль-Бану Мирза кызы Асадуллаева).

В Штаб-квартире Союза писателей России открылась выставка «Бунин и Банин» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Имя Банин мало кому, о чем-то говорит, хотя она родилась в Российской империи в 1905 году. Ещё в детстве уехала с отцом за границу. Большую часть жизни провела во Франции, была лично знакома с Николаем Бердяевым, Львом Шестовым, Владимиром Лосским, Мариной Цветаевой, Константином Бальмонтом, Игорем Северяниным, Тэффи, Дмитрием Мережковским, Зинаидой Гиппиус, Александром Куприным и др. Стала писательницей. Она автор романов «Кавказские дни», «Парижские дни» и воспоминаний о Бунине «Желчь и мед. Последний поединок Ивана Бунина» и др.

Владимир Мединский получил в дар от Светланы Володиной 33 письма Ивана Бунина Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Банин познакомилась с Иваном Буниным в 1946 году у Надежды Тэффи. Несмотря на большую разницу в возрасте – Бунин был старше на 35 лет - они стали регулярно общаться. Именно Иван Алексеевич придумал ей прелестный псевдоним, под которым она и публиковалась.

Светлана Володина была знакома с Банин через графиню Каменскую, которая была из потомков русских эмигрантов и родилась во Франции.

Светлана Володина Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Перед смертью Банин передала письма Бунина своей доброй знакомой графине Каменской. А та спустя годы передала письма мне, пожелав, чтобы они обязательно оказались в России, - рассказала на открытии выставки Светлана Володина. - Это была её последняя воля, которую я обязана исполнить. Я подарила эти письма Владимиру Мединскому.

Сохранилось 33 письма Бунина к Банин, написанных в 1946-1947 гг. Бунин писал чёрными чернилами. В последнем письме он рекомендовал бросить в печь и сжечь эти «шутливые записки». Но восточная красавица или «чёрная роза», как её называл Бунин, не только не уничтожила письма, но и включила их в свои мемуары.

В письмах Бунина к Банин есть строчки (несколько измененные) из «Демона» Лермонтова: «Я опущусь на дно морское, Взлечу в надзвёздные края – Я дам тебе всё, всё земное – Люби меня, люби меня!». Есть упреки в «ложном положение», которое стало неприятно и тягостно: «Никто ещё не выставлял его за дверь так, как Вы, - не обрывал с ним отношений так оскорбительно безмолвно...». И дальше: «давайте расстанемся мирно, но определенно»… Наивный читатель может подумать, что это сочинил Бунин. На самом деле это цитата из письма революционерки Веры Засулич к её любовнику Иванову. Скорее всего, Бунин развлекался игрой (особенно с дамами, претендующими на звание интеллектуалок) в цитатный квиз. Во времена, когда не было подсказок от Алисы, подобные «викторины» могли поставить в тупик даже образованную даму.

Письма Бунина Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отношения Бунина и Банин не были любовными. Ей было 40, ему - 75 лет. Они спорили, язвили, разыгрывали и подкалывали друг с друга, подпускали шпильки. Состязались в умении язвить, ловили друг друга на ошибках. Это была непрекращающаяся словесная дуэль.

- Для Банин этот поединок не был простым. Бунин пытался её подколоть, уязвить, она отвечала. Но она проигрывала гению. Для неё это было увлекательное, лестное, но и тяжелое общение, - рассказала заведующая отделом рукописных фондов Музея истории российской литературы им. Даля Анна Урюпина. - Это была дружба и игра. Бунин безусловно испытывал к Банин определенный интерес. У неё тоже был острый язык…

Заведующая отделом рукописных фондов Музея истории российской литературы им. Даля Анна Урюпина Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Насколько острый язык, к сожалению, мы не знаем. Её ответы на письма Бунина находятся за рубежом (парижский архив Бунина хранится в Лидсе (Leeds Russian Archive) в Великобритании –Ред.). Бунин и Банин непримиримо ссорились. Последняя обидная ссора произошла после встречи в Париже с Константином Симоновым и его женой Валентиной Серовой, которые приехали уговаривать Бунина вернуться в Россию. Банин тоже мечтала приехать в Советский Союз.

Светлана Володина, Владимир Мединский, Дмитрий Бак и Анна Урюпина. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Увы, в России почти нет автографов Бунина его эмигрантского периода жизни. Теперь архив пополнился письмами Ивана Алексеевича, написанными черными чернилами.