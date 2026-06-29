«Всегда могут прийти к нам в гости»: Прилучный рассказал, что живет по соседству с Муцениеце и ее новым мужем

Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году. Супруги разошлись отнюдь не на мирной ноте: их расставание сопровождалось громким скандалом. Актриса обвинила бывшего мужа в злоупотреблении алкоголем и в домашнем насилии. Потом Павел и Агата долго спорили в суде из-за алиментов и места жительства детей – Мии и Тимофея.

Сын пары Тимофей переехал жить к отцу и наотрез отказывался видеться с матерью. Но теперь былые разногласия в прошлом. Агата снова вышла замуж за музыканта Петра Дрангу и родила дочь, Павел счастлив в браке с актрисой Зепюр Брутян, подарившей ему сына Микаэля. Мия и Тимофей живут с мамой, но часто видятся с отцом.

В новом интервью Прилучный рассказал, что живет по соседству с бывшей женой, так что дети всегда могут навестить его.

«Старшие дети живут рядом и всегда могут прийти к нам в гости, двери открыты. Мы каждый год заранее планируем совместный отпуск. Я хочу больше проводить время со своими детьми. Мне нравится, что они делятся со мной своими переживаниями, просят советов и прислушиваются к ним. Мы постоянно на связи», - сообщил артист в интервью РИА «Новости».

По словам 38-летнего актера, его старший сын увлечен баскетболом.

«Он делает успехи, ездит на сборы, его хвалят. Он подросток уже — тот возраст, когда неинтересно тусоваться с родителями, он всё больше с друзьями и девочками. Мия ушла больше в гимнастику, а Микаэль очень любит плавать, и, как чуть подрастёт, я хочу отдать его на бокс. Сейчас он, кстати, ещё пробует конный спорт вместе с Мией», - рассказал артист.

После свадьбы с Петром Дрангой Агата Муцениеце поселилась в элитном коттеджном поселке «Княжье озеро» на Новорижском шоссе. В соседях у нее не только бывший муж, но и многие звезды кино и телевидения – Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков.

Агата рассказывала, что с трудом верит в то, что является хозяйкой такого большого дома.

«Мне кажется, мы умерли и попали в рай. Все настолько красиво, что даже нереально. Дети ходят в школу пешком, я как в американском кино кричу им из окна: «Пока!», - делилась актриса.

В поселке есть все необходимое для комфортной жизни – школа, детский сад, магазины, фитнес-центр, рестораны и салоны красоты.