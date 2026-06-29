Экстремально исхудавшая жена Цекало снялась без одежды

Александр Цекало с женой Дариной Эрвин. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Молодая жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин оставила карьеру художницы и нашла себе новое занятие – теперь она модель. 35-летняя супруга шоумена то и дело снимается в пикантных фотосессиях, демонстрируя обнаженное тело.

Правда, снимки Дарины нравятся далеко не всем. В последнее время избранница продюсера экстремально похудела, так что многие подписчики Эрвин считают, что своим видом она пропагандирует нездоровый образ жизни и анорексию.

В своем блоге супруга Цекало поделилась новой фотосессией: на одном из снимков она предстает без одежды. Дарина позирует в туфлях на высоких каблуках, прижимая к себе платье. Модель стоит боком к камере, и ее тело практически обнажено.

«Стою в стриптиз-клубе и грустно вздыхаю, пока одна из танцовщиц не спрашивает меня, что случилось», - подписала Дарина пикантный кадр.

Дарина снялась в смелой фотосессии. Фото: соцсети.

Совсем недавно, в мае, жена Александра Цекало оказалась в инвалидном кресле. Супруга продюсера получила серьезную травму во время сеанса массажа в Лос-Анджелесе. По ее словам, мастер слишком сильно нажимал на ее спину в области позвоночника – как раз там, где у нее была проблемная зона. Боль оказалась настолько невыносимой, что Дарина не смогла ходить и передвигалась на каталке.

Поняв, что американская медицина бессильна, Александр привез жену в Москву и показал российским специалистам. Те быстро поняли в чем дело, и провели Дарине операцию. Супруге продюсера удалили межпозвоночную грыжу.

Дарину давно критикуют за эксперименты с внешностью. Подписчики умоляют ее перестать худеть и не подвергать свое здоровье опасности. 65-летний Александр Цекало периодически вступается за молодую жену и утверждает, что люди просто завидуют ее таланту и красоте. Сама Дарина говорит, что совершенно довольна своей формой.

«Я просто живу в своем мире и верю, что я красивая, умная, счастливая, и у меня все есть. Именно поэтому меня сложно задеть. Забавляюсь, наблюдая за попытками меня уязвить. Конечно, непробиваемой меня не назвать — я тоже иногда плачу и испытываю боль, но по собственному расписанию, а не когда надо быть ближе к подписчикам», - рассказывала она.

Четвертая жена шоумена родом из Казахстана (ее настоящая фамилия Сапарова), но она с детства живет в Штатах. После того, как продюсер женился на Дарине, он практически перестал наведываться в Россию. Ради эффектной брюнетки Александр оставил бывшую жену Викторию Галушку (сестру певицы Веры Брежневой) и детей - сына Мишу и дочь Сашу.