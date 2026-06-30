Владимир Путин во время церемонии прощания. Фото Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В Центральной клинической больнице Москвы 30 июня 2026 проходит церемония прощания с Сергеем Ивановым.

Сергей Борисович - не просто чиновник высочайшего уровня, а один из соратников Владимира Путина, пришедших вместе с ним во власть, и помогавший главе государства сначала сохранить, а потом и перестроить Россию. Он - бывший министр обороны, экс-глава Администрации президента и Совета безопасности страны.

Поэтому прощание с Сергеем Ивановым - церемония с особенным ощущением. Его провожает сводный расчет отдельной роты почетного караула. Сам Владимир Путин приехал, чтобы проститься со старым товарищем, и тихо крестился над гробом.

Все самое главное о похоронах Сергея Иванова собрал сайт KP.RU.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как проходит прощание с бывшим министром обороны России Сергеем Ивановым

Гроб генерал-полковника разведки Сергея Иванова 30 июня выставлен в траурном зале Центральной клинической больницы в Москве. Вокруг - море цветов, ленточки ограждений, безупречный блеск и вытянувшиеся по струнке бойцы почетного караула. Их присутствие подчеркивает особые почести для государственного деятеля, так много сделавшего для страны. Без сомнений, на кладбище Сергея Иванова будут ждать прощальные залпы из винтовок…

Интересная деталь - обычно почетный караул выбирается из родного для покойного рода войск. Для прощания с Сергеем Ивановым представили бойцов, представляющих все многообразие армии - и сухопутные войска, и военно-морской флот, и воздушно-космические силы. Неудивительно - ведь с 2001 по 2007 году Сергей Борисович возглавлял их все - как министр обороны. При этом Иванов был первым «гражданским» министром обороны - это было одним из символов изменений в начале нулевых (хотя фактически к тому моменту у Сергея Борисовича уже было звание генерала разведки).

«Я никогда не проходил службу в рядах ВС, так как служил в органах безопасности. Но, в качестве ознакомления с армейской жизнью один месяц под чужой фамилией и с чужим воинским званием проходил подготовку в одной из воинских частей ВДВ под Псковом», - раскрыл уже позже все карты бывший министр.

Перед воротами ЦКБ в очередь выстроились матово-черные служебные авто с тонированными стеклами. Проститься с государственным деятелем приехали представители всех ведомств: спецслужбы, следователи, военные, гражданские.

И, конечно, президент.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Владимир Путин лично прибыл на прощание с Сергеем Ивановым 30 июня

Владимир Путин не просто хорошо знаком с Ивановым - они долго работали вместе: познакомились больше 40 лет назад, в середине 70-х в Ленинградском отделе КГБ. Там завязалась дружба.

- Мы закончили Ленинградский университет в том же (1975) году, на разных факультетах. Он - юридический. Я - филологический. Но в университете мы не были знакомы. Это огромный университет, тогда училось 16 тысяч человек. Познакомились, получив начальное специальное образование в одном очень маленьком подразделении одной очень большой организации - она называлась КГБ. В Ленинградском управлении было очень небольшое разведывательное подразделение. Вот там мы, как совсем молодые оперативники, лейтенанты, и познакомились. Было это в здании на Литейном, 4, - вспоминал бывший министр обороны в 2013 году.

Потом Иванова отправили в Кению и Финляндию, Путина - в Дрезден, а после развала СССР, Сергей Борсиович и вовсе перешел во внешнюю разведку. Вернулся в родное ведомство Иванов только в 1998, по приглашению Владимира Владимировича, став его заместителем на посту директора ФСБ России. Причем Путину за старого друга пришлось бороться: он позвонил директору СВР Вячеславу Трубникову, который не хотел отдавать молодого и перспективного генерала. Ходит легенда, что Трубников «сломался» после просьбы Путина «Дай (его, Иванова) хоть взаймы!».

Дальше - плодотворная совместная работа, спасение страны от развала и головокружительная карьера на гражданской службе: назначение на пост секретаря Совбеза России (1999), министра обороны (2001), первого заместителя премьер-министра (2007), главы администрации президента (2011) и спецпредставителем президента (2016-2026).

Именно поэтому на прощание Путин приехал одним из первых. Аккуратно положил у самого гроба букет из алых роз. Трижды перекрестился, долго вглядывался в черты лица старого товарища, положив руку на гроб.

- Всем сердцем понимаю, какая это горькая, невосполнимая утрата. Это был человек, преданный России и много сделавший для развития нашей страны, укрепления ее суверенитета. На всех государственных постах он проявлял себя как деятельный, грамотный руководитель и абсолютно надежный, порядочный человек. Сергея Борисовича Иванова уважали коллеги, товарищи, друзья - все, кто знал его, и кому довелось с ним трудиться. Таким он останется в нашей памяти, - написал об Иванове в соболезнованиях семье президент.

Но на прощании все слова были сказаны тихо - семье. Путин обнял сына политика, Сергея Иванова-младшего, поцеловал в щеку супругу Ирину Сергеевну. 20 минут глава государства уделил тихой беседе.

Фото: ТАСС.

Вслед за президентом на прощание потянулись другие выдающиеся фигуры российской политики: спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр юстиции Константин Чуйченко, глава СВР Сергей Нарышкин, глава Администрации президента Антон Вайно и бывший замглавы АП Дмитрий Козак, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, помощник президента Владимир Мединский…

Перечислять можно еще долго - многие влиятельные политики захотели отдать дань памяти своему яркому коллеге. Человеку, которого, в середине 2000-х называли «преемником Владимира Путина».

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

СМЕРТЬ И ПОХОРОНЫ СЕРГЕЯ ИВАНОВА

Сергей Иванов ушел из жизни 26 июня 2026 года. Ему было всего 73.

Официальной причины смерти так и не было объявлено, хотя в СМИ ходили слухи о том, что он якобы болел - без уточнений и диагнозов. Лучше всего об этом сказал президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко: «Сергей Борисович был сильным человеком и никогда ни на что не жаловался, не любил он жаловаться».

Невозмутимость и абсолютное спокойствие были одними из самых ярких качеств Сергея Борисовича. Об этой удивительной особенности хорошо рассказала журналистка ВестиFM Марина Костюкевич, работавшая в пуле Сергея Иванова в его бытность главой Минобороны:

«Были совместные учения в Индии. Пустыня ЗАР. По легенде нашим и индийским военным приходится совместно сражаться с общим противником. Задача — на платформе доставить с воздуха военную технику на место сражения. Индийский министр обороны и наш Иванов сидят на трибуне. В какой-то момент платформа накренилась прямо над трибуной и все побежали от неё, опасаясь, что платформа сейчас рухнет прямо на зрителей. Журналистов как ветром сдуло. Всё обошлось. Но когда мы отошли от шока, увидели картину: на трибунах не было никого, кроме Сергея Борисовича. Он даже не шелохнулся»…

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

МОГИЛА СЕРГЕЯ ИВАНОВА: МЕСТО РЯДОМ С ЛЮБИМЫМ СЫНОМ

Днем 30 июня Сергея Иванова похоронили на Троекуровском Кладбище Москвы. Там для Сергея Борисовича уже был заготовлен отдельный участок - им самим...

Дело в том, что в 2014 году сын политика Александр трагически погиб в ОАЭ (официальная причина смерти не сообщалась, но по сведениям СМИ, мужчина утонул). Тогда Иванов выкупил на кладбище сразу три места. Установил на могиле сына красивый белый памятник. Часто навещал. По неподтвержденным данным, даже из большой политики Сергей Борисович решил уйти именно из-за этой трагедии.

Здесь же, рядом с сыном, он и нашел последний покой. Под тройной залп почетного караула, около 14:00 30 июня гроб с телом политика был опущен в могилу. Военный оркестр сыграл гимн России - как символ того, что Иванов сделал огромный вклад в будущее нашей страны. В группе бывших офицеров КГБ, вместе с Путиным, не дал ей развалиться после Чеченской войны. Реформировал армию. Работал на благо ее экономики.

«КП» присоединяется к соболезнованиям близким и родным Сергея Иванова.

Вечная память...