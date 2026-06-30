Ветеранам СВО в регионах «пообещали» от 10 до 250 тысяч рублей: что стоит за ложными сообщениями о праздничных выплатах

Фейковый документ распространялся анонимно Фото: REUTERS.

До 250 тысяч рублей единовременной выплаты ветеранам СВО пообещали в Удмуртии. В Мурманской и Архангельской областях — до 20 тысяч, а в Воронежской и Курской — до 10 тысяч. Такие сообщения появились в социальных сетях с фотографиями соответствующих указов от губернаторов и постановлений. Даже указывалось, что выплата внеочередная — праздничная, ко Дню ветерана боевых действий России. Все документы объединяет одно — они сделаны как под копирку мастерами фейков. Только слепили их на скорую руку, чтобы по-быстрому собрать персональные данные и поднять число посетителей в сомнительных пабликах.

«Комсомольская правда» обнаружила множество ошибок в «документах». Рассказываем подробно о том, как отличить фальшивку и не пропустить информацию о выплатах, если они все-таки будут.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

День ветерана боевых действий был учрежден в России с 2009 года. Памятная дата ежегодно отмечается 1 июля. В этот день поздравляют бойцов, рассказывают о их подвигах и вспоминают тех, кто погиб. В разных городах проходят торжественные мероприятия с участием ветеранов боевых действий и их семей.

На этом фоне сообщения о дополнительной выплате ветеранам СВО выглядят вполне уместно. Этим и воспользовались авторы фейка, чтобы вызвать волну негатива в обществе и решить свои задачи. Так в ряде регионов запустили «новость» о введении единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий в связи с Днем ветерана России.

Фейковые указы и распоряжения глав Архангельской, Курской, Мурманской областей и Удмуртской Республики созданы по одному шаблону и содержат грубые юридические и орфографические ошибки.

Например, на портале официального опубликования правовых актов действительно существует указ Губернатора Архангельской области за номером 64-у, но он подписан 22 июня 2026 года и касается совершенно другого вопроса — «О внесении изменения в пункт 6 структуры (перечня) территориальных органов исполнительных органов государственной власти Архангельской области».

В самом документе есть ошибки в оформлении. В нем другое выравнивание пунктов и «шапки», под настоящими указами губернатора ставится другая печать. В фейке также указано «Министерство труда и социального развития Архангельской области», однако правильное название — Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области.

Кроме того, в фейковом «указе» по Архангельской области координатором сделали Марию Верёвкину — руководителя местного отделения партии, а не министра соцзащиты. При этом на самом сайте отделения партии нет ни слова о выплатах.

В Мурманской области авторы фейка сослались на реально существующее постановление № 365-ПП от 19 июня 2026 года. Однако в оригинале этот документ посвящен выделению денег из резервного фонда на совершенно другие нужды, в частности на программу «Комфортная и безопасная среда, и не содержит ни слова о ветеранах.

На портале официального опубликования правовых актов Курской области и вовсе нет постановления губернатора Курской области за номером 258-пг, на которое ссылаются авторы фейка. Последнее опубликованное постановление — № 191-пг от 24 июня 2026 года, посвященное внесению изменений в положение о государственной гражданской службе.

В Удмуртии документ оформили как «распоряжение главы», хотя по закону республики глава издает исключительно указы, а распоряжения выпускает только правительство.

ЦУР Удмуртии опубликовал официальное опровержение «распоряжения»:

— В Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики подтвердили, что документ — фальшивка: он отсутствует в реестре нормативных правовых актов региона и на официальном портале Удмуртии.

— Те, кто распространяют фейковые сведения, действуют намеренно и преследуют одну цель — ввести людей в заблуждение и подорвать спокойствие в обществе, особенно, когда затрагиваются чувствительные темы, связанные с СВО. В нынешней ситуации важно сохранять критическое мышление и доверять только официальным источникам. Проверяйте сомнительные сообщения и документы на официальных ресурсах органов власти, — отметила руководитель Центра управления регионом Удмуртии Татьяна Шумихина.

Фейковый документ распространялся анонимно по редакциям СМИ Удмуртии, а не с официальных адресов пресс-служб, что уже указывает на сомнительность предлагаемой информации.

Другие подделки распространялись через ботов и предложки в региональных пабликах. Таким образом авторы собирали персональные данные и наращивали аудиторию в нужных им каналах.

На самом деле, все действующие меры поддержки для ветеранов боевых действий предоставляются в стандартном порядке только через Социальный фонд России и региональные органы соцзащиты.