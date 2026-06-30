ОМОН «Меч» провел учения на улицах Москвы

Учениями отметили в столице 35-летие со дня образования отряда специального назначения Главного управления Росгвардии по городу Москве - ОМОН «Меч» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Учениями отметили в столице 35-летие со дня образования отряда специального назначения Главного управления Росгвардии по городу Москве - ОМОН «Меч» (отмечается 4 июля).

Гостям мероприятия продемонстрировали действия сотрудников бойцов отряда ОМОН во время штурма здания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В рамках праздничных мероприятий, проводимых в год 10-летия Росгвардии, гостям мероприятия продемонстрировали действия сотрудников бойцов отряда ОМОН во время штурма здания (условный железнодорожный вокзал), где забаррикадировались условные преступники. Разведка и эвакуация раненых была проведена с применением беспилотников - роботизированных платформ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В работе инженерно-технического подразделения применяются высокотехнологичные мобильные лазерные установки. Также спецназовцы проводят подводные работы по обследованию акваторий различных водоемов на наличие взрывоопасных предметов.

В работе инженерно-технического подразделения применяются высокотехнологичные мобильные лазерные установки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Основные задачи, возложенные на ОМОН «Меч» на транспорте — обеспечение безопасности на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта Центрального федерального округа. Специфика несения службы личным составом на объектах транспортной инфраструктуры заключается в том, что личный состав несет службу при большом потоке людей на сравнительно маленькой территории — это вокзалы, аэропорты, речные порты», - прокомментировали "КП" в столичном главке Росгвардии.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ведомстве отметили, что личный состав отряда обеспечивает безопасность пассажиров в пути следования любого поезда.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП