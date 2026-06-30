Как Москва совершила революционный прорыв в лечении рака

Фото: Максим МИШИН/ Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, Мэр Москвы Сергей Собянин и Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко приняли участие в торжественном открытии новейшего лечебно-диагностического комплекса Московской городской онкологической больницы (МГОБ) № 62, возведенного на территории инновационного центра Сколково. Этот ультрасовременный объект завершил формирование нового высокотехнологичного каркаса онкологической службы столицы.

«Онкология становится все более актуальным фактором. Это зависит в первую очередь от продолжительности жизни. В Москве продолжительность жизни в этом году достигла 80 лет. Чем больше продолжительность жизни, тем больше пациентов, у которых выявляется онкология. Если раньше это был приговор, то сегодня это болезнь, которую требуется своевременно диагностировать и качественно пролечить. Поэтому в Москве была создана целая сеть, структура из пяти мощных клиник — каркас онкологической службы. И вот 62-я, собственно, завершает эту работу по созданию современных онкологических клиник в Москве, которые ведут все, начиная с диагностики и лечения и затем ведения пациентов», — рассказал Сергей Собянин.

Глава города особо отметил, что на сегодняшний день на диспансерном учете в Москве находятся порядка полумиллиона онкологических пациентов. При этом современная медицинская база позволяет кардинально изменить подходы к терапии.

«Диагноз “онкология” сегодня уже не приговор. С учетом всех технологий, прекрасных коллективов, как, например, в 62-й больнице. Сегодня наша задача как можно раньше выявлять и обеспечивать качественное лечение», — добавил Сергей Собянин.

Благодаря системному внедрению регулярных врачебных осмотров и программ масштабной диспансеризации населения за последние семь лет частота выявления онкопатологий на ранних стадиях увеличилась в семь раз. Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что развернутая в Москве медицинская инфраструктура гарантирует четкую маршрутизацию и непрерывное отслеживание состояния пациентов, что позволяет приступать к лечению незамедлительно после постановки диагноза.

«На самом деле вот это благодаря тому, что у нас есть новая инфраструктура и у нас есть замечательные доктора, часть из которых здесь присутствует. Я их хочу поблагодарить и сказать о том, что благодаря их работе, благодаря их труду, благодаря инфраструктуре и новым технологиям мы имеем возможность достигать показателей, о которых сказал Сергей Семенович. Москва по итогам 2025 года шагнула в клуб 80 плюс. А я напомню, что по поручению главы государства достижение 80-летней ожидаемой продолжительности жизни — это наша национальная цель к 2030 году», — подчеркнула Татьяна Голикова.

Госпиталь завтрашнего дня: 3D-печать суставов и персонализированная медицина в Сколкове

Новейший комплекс МГОБ № 62, построенный в границах Международного медицинского кластера, представляет собой масштабный объект общей площадью более 65 тысяч квадратных метров, состоящий из двух специализированных корпусов. Прием первых пациентов в этих стенах начнется уже 29 июня.

Основной амбулаторно-стационарный корпус площадью 51,3 тысячи квадратных метров имеет шесть надземных этажей и один подземный уровень. Он рассчитан на 500 койко-мест, из которых 410 предназначены для круглосуточного пребывания, а 90 организованы в формате дневного стационара. Кроме того, в здании развернут центр амбулаторной онкологической помощи, мощность которого превышает 1,2 тысячи посещений за одну рабочую смену. Внутри корпуса оборудованы стационарные отделения общей, абдоминальной, торакальной онкологии, опухолей головы и шеи, онкоурологии, онкогинекологии, онкоколопроктологии и онкомаммологии. Здесь также находятся подразделения радиотерапии, дневной стационар для проведения химиотерапии, диагностические службы, аптека с аптечным пунктом, учебные классы, администрация, столовая для персонала и кафе для посетителей.

Гордостью нового комплекса является уникальный центр опухолей костей и мягких тканей, где помощь экспертного уровня будут получать граждане с новообразованиями кожи, опорно-двигательного аппарата и мягких тканей. Местные специалисты станут широко применять передовые аддитивные технологии для создания трехмерных объектов. Новые принципы трехмерного моделирования и индивидуального проектирования имплантов и биопротезов будут реализовываться на основе КТ- и МРТ-визуализации с последующей печатью на 3D-принтерах.

Фото: Максим МИШИН/ Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Человекоцентричный дизайн, умная логистика и адаптивная архитектура

Особое внимание проектировщики уделили разделению внутренних потоков. Благодаря продуманной логистике пациенты первичного приема, дневного стационара и круглосуточных отделений не пересекаются между собой — для каждой категории созданы отдельные входные группы, зоны регистрации и ожидания с электронными табло. Архитектура коридоров и лифтовых зон исключает случайные встречи потоков врачей и больных вне медицинских кабинетов.

«Мы постарались создать комфортные условия. Есть пациенты, которые хотят побыть с родственниками. У нас есть такая возможность: встроенные шкафы, стул можно поставить, если хочется уединиться, — отметил Даниил Строяковский, заведующий химиотерапевтическим отделением онкологической больницы № 62. — Индивидуальное освещение, розетки, любой вид зарядок, индивидуальный шкаф. Все места у нас оснащены».

Инженерная концепция новых зданий базируется на принципе адаптивности. Конструктивные решения позволяют модернизировать и перестраивать внутренние пространства под будущие медицинские технологии с минимальными финансовыми и временными затратами, что позволит госпиталю сохранять актуальность на протяжении многих десятилетий.

Вторым элементом комплекса стал операционно-реанимационный корпус площадью 13,8 тысячи квадратных метров, состоящий из трех надземных и одного подземного этажа. В нем развернут мощный блок на 18 операционных залов, включая экстренные, ангиографическую, а также две роботизированные операционные с КТ-навигацией и специализированными аппаратами типа «С-дуга».

В непосредственной близости от лечебных корпусов завершилось строительство специализированного апарт-отеля на 165 номеров, предназначенного для проживания медицинских специалистов, приезжих пациентов и их родственников. Здание, возведенное по индивидуальному архитектурному проекту, выделяется светлыми фасадами и плавными криволинейными формами.

Внутреннее пространство полностью адаптировано для маломобильных граждан и людей, проходящих реабилитацию: здесь создана безбарьерная логистика, установлены лифты с увеличенными кабинами, уложена тактильная плитка и оборудованы пологие пандусы.

Роботы у операционного стола: объемы высокотехнологичной помощи выросли на 40%

Параллельно с развитием инфраструктуры Москва демонстрирует взрывной рост качества хирургической помощи. Количество высокотехнологичных и робот-ассистированных операций в столичных больницах увеличилось почти на 40%. Подобные методы минимизируют хирургическую травму, снижают до минимума вероятность постоперационных осложнений и в несколько раз ускоряют реабилитацию пациентов. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал Сергей Собянин.

«Роботизированные операции уже не редкость, а ежедневная практика городских больниц. Робот-ассистированные системы помогают хирургу работать с высокой точностью в сложных труднодоступных зонах», — написал Мэр Москвы.

Благодаря эндоскопическим и лапароскопическим технологиям сложнейшие манипуляции выполняются через точечные проколы, что позволяет полностью удалить опухоль, сохранив здоровые функции органа.

Постоянное наращивание объемов специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) стало возможным благодаря сокращению времени нахождения пациента на койке, непрерывному повышению квалификации врачей и переоснащению операционных блоков. Детали этой работы также раскрыл Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Высокотехнологичная медпомощь оказывается в 32 городских стационарах по 20 профилям. В прошлом году ее получили свыше 129 тысяч человек. А всего по Москве — больше 200 тысяч человек, из них 15 тысяч детей. Это более чем в шесть раз превышает показатели 2010-го», — написал Мэр Москвы.

Цифровое ядро: ИИ-ассистенты и 25 миллионов электронных медкарт в ЕМИАС

Главным драйвером модернизации столичной медицины выступает масштабная цифровая трансформация, начатая еще в 2011 году со старта Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Сегодня этот цифровой контур объединяет более 120 тысяч медицинских работников — врачей, фельдшеров и медсестер всех поликлиник, стационаров и службы скорой помощи города. Каждое действие, от первичной жалобы терапевту до протокола сложнейшей операции, фиксируется в цифровом виде, обеспечивая абсолютную прозрачность и адресный подход к лечению.

Электронная медицинская карта (ЭМК), электронная регистратура, централизованный лабораторный аудит и Единый радиологический информационный сервис стали привычной частью жизни москвичей. На данный момент в ЕМИАС сформировано более 25,3 миллиона электронных медкарт — они открыты на каждого жителя, хоть раз посетившего городские медучреждения. За 2025 год пользователи зашли в свои ЭМК свыше 660 миллионов раз, что в полтора раза превысило результаты предыдущего года. Основная доля обращений зафиксирована через мобильный сервис «ЕМИАС.ИНФО». Всего за прошлый год через систему было оформлено более 165 миллионов записей к специалистам, причем 127 миллионов из них (77%) москвичи сделали самостоятельно в режиме онлайн.