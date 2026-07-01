Вадим Галыгин: Если я стану режиссером, буду снимать детективы или триллеры

Фото: Persona Stars

«Фунтик» - это не переделка мультфильма «Приключения поросенка Фунтика» 0+, очень любимого советскими детьми. Это экранизация книг, написанных по его мотивам соавтором сценария Валерием Шульжиком и вышедших на рубеже ХХ и XXI веков. Особенность нового фильма в том, что Фунтик в нем будет не поросенком, а мальчиком (да и обезьянка Бамбино с бегемотом Шоколадом превратятся в людей с цирковым опытом). В фильме солидный актерский состав: Ян Цапник, Ева Смирнова, Максим Лагашкин, Валентина Ляпина, Роман Курцын, Юрий Гальцев. Госпожу Беладонну играет Нонна Гришаева. А одного из ее подручных, казначея, играет Вадим Галыгин.

На съемках, проходивших в центре Минска, в Белорусском государственном цирке, он рассказал журналистам KP.RU о своем герое и не только.

«Дракула выходного дня»

- Казначей Беладонны - на самом деле персонаж не злой, просто конченый. Он тварь дрожащая, весь из себя подхалим у своей госпожи. Но еще он выступает в цирке в качестве шпрехшталмейстера и на арене расцветает. Надевает накладное пузо, чтобы выглядеть солиднее, - и действительно начинает чувствовать себя очень свободно! Честно говоря, я сам это придумал, мне хотелось, чтобы персонаж был более выпуклым в буквальном смысле. Но как только он этот аксессуар с себя снимает - во всех смыслах буквально сдувается. Еще на нем во время выходов плащ: говорят, он из-за этого немного похож на Дракулу - но это такой Дракула выходного дня. Как будто Дракула сытый, напился крови и раздулся как комар...

Знакомьтесь, казначей госпожи Беладонны! Фото: Кадр из фильма

Так что это фактически две роли - абсолютно уверенный в себе персонаж с пузом и абсолютно неуверенный без пуза. А еще я озвучиваю в этом фильме попугая, который везде и всюду сопровождает Пирата, сыгранного Романом Курцыным (в мультфильме этого персонажа не было, а в книгах был. - Ред.). Он выступает как хранитель некоего кодекса чести, который они вдвоем придумали, и все время пытается наставить Пирата на путь истинный. Я просто знаю попугайский - это, видимо, и стало решающим фактором при выборе меня на роль.

Я знаю, некоторые актеры приводили на съемочную площадку «Фунтика» детей. Я привел маму, а дети - в Москве, в школе, у них еще не начались каникулы. А так, конечно, они очень любят бывать у папы на работе. Дети понимают, что такое работа, что такое кино. Вообще-то не то что маленькие, а многие взрослые люди не осознают, что для того, чтобы снять 15-секундную сцену, иногда нужно потратить целый день и усилия десятков людей. Приоткрываешь все эти небольшие тайны, показываешь это детям, и появляется надежда, что кому-то из них понравится, кто-то станет актером или режиссером.

- Вы бы хотели этого?

- Ну да, почему бы и нет?

- А если они по складу характера технари, будущие физики-ядерщики?

- А что мешает физику-ядерщику быть актером? Половина наших любимых советских актеров - ветераны войны, и на фронте далеко не все думали, что потом пойдут в театральный вуз. Вообще, очень многие актеры имеют совершенно другое профессиональное образование, а в кино попали абсолютно случайно. Некоторые, как Луи де Фюнес, начали сниматься и прославились только в 40 с лишним лет... Поэтому, я думаю, и физики-ядерщики вполне себе могут найти отдушину в актерстве.

Старшая дочь Галыгина Таисия. Фото: Личный архив Вадима Галыгина

- Часто актеры говорят про своих детей: нет, не дай бог они выберут эту профессию...

- Ну вот у меня старшая дочь сейчас руководит пресс-службой Малого театра. Но в свое время хотела идти учиться на кинорежиссера, и я ее отговаривал. Говорил, что это очень сложно, особенно для девочки. Все время стресс, куча проблем, рано встаешь, поздно ложишься... Сказал: «Посмотри мультик «Фильм, фильм, фильм», он полностью раскрывает процесс съемок. Тебе нужен дождь, а его нет, нужно солнце, а идет дождь. Ты будешь стоять под ливнем, в холоде, в шести куртках, злиться, пить не очень хороший кофе. Плюс сигареты…» Она говорит: «Папа, я не курю». Я говорю: «Закуришь!» В общем, пугал ее как мог, и в конце концов она спросила: «А если театр?» Я не ожидал такого поворота и ответил: «Ну, по крайней мере там все в помещении, под крышей!» Вот так она и пошла учиться в ГИТИС. Я не наступал на горло ее песне, просто старался уберечь от неприятностей. Но это было десять лет назад, а сейчас я замечаю, что все стало технологичнее и удобнее, даже в плане обеспечения комфорта актеров. Они живут в удобных трейлерах, рядом с буфетом... Ну, прикольная профессия!

«Мне казалось, что Москва крадет у людей время»

- Хочу спросить как ваш фанат с 2005 года, с первых выпусков Comedy Club: вам не кажется, что кино все-таки не дает возможности развить тот абсурдистский, довольно злой, очень яркий юмор, который был на ТНТ?

- Мы пытались когда-то это сделать. Но надобность или ненадобность определенного типа юмора определяет время. Может быть, сейчас время не совсем то. И еще одна вещь: как раньше на телевидении говорили, что ты «формат» или «неформат», так сейчас все распределено между платформами и каналами, и у всех свои пожелания. Ты должен со своими хотелками и гениальными придумками попадать в их коридор возможностей и запросов. Тебе говорят: «Нам надо вот такое кино», - и ты его делаешь. «А вот такое нам не надо», - но, возможно, это надо другим. Кому-то требуются семейные добрые комедии, кому-то - более агрессивные, кому-то - ужастики, кому-то - сериалы про ментов... В каком-то смысле это даже дисциплинирует. Но если ты хочешь продвигать свой уникальный юмор, лучше поднакопить, открыть свою платформу или канал и делать все на свои деньги. Есть же в медиапроигрывателях разделы, например, конкретно раздел «Пародийное кино» - и ты точно знаешь, зачем туда приходишь. Мне кажется, что это и есть решение. Хотя, конечно, когда придумываешь, придумывается сразу все - и веселое, и дурацкое, и забавное…

Фото: Persona Stars

- Как вам работается в Беларуси, на родине?

- Великолепно. У меня всегда душа радуется, когда я вижу, как людям, впервые попавшим в Беларусь, нравится все и сразу. Атмосфера, чистота, еда, красота, зелень, люди - очень общительные, открытые... И я всегда радуюсь тому, что могу представлять свою страну и свой народ. А что, у нас здорово: в любую сторону едешь - и через десять минут ты на новом озере или речке!

- Говорят, белорусам трудно в Москве. Все давит, все куда-то бегут, сплошной стресс…

- Не знаю... Я в Москву приехал в начале 2000 года и практически 26 лет живу на две страны, уже привык. Но первые лет восемь, наверное, я ездил по Москве туда-обратно на машине, и мне казалось, что люди в Москве чуть-чуть несчастные: этот город крадет время. Расстояния плюс пробки, которые я ненавижу. Я просто не понимал, как можно тратить два с половиной часа на дорогу от офиса до дома. Мы с друзьями как-то подсчитали, что если стоять в пробке всего лишь два часа в день, то у тебя вылетает из года целый месяц. А если ты в пробке четыре часа в день?.. Сейчас, должен признать, Москва очень поменялась, действительно похорошела при Собянине. Стало гораздо чище, в частности, потому, что психологически люди стали относиться к городу по-другому. Чуть-чуть изменился и сам культурный код. Аристотель, по-моему, сказал, что город - это единство непохожих. Вот это единство уже появилось и крепнет. Стало приятнее гулять. Мне кажется, что пора строить второй и третий уровень Москвы!..

Но вообще, я живу за городом и практически работаю из дома. В ужасной пандемии, которую мы пережили, был один маленький плюсик: оказалось, с людьми не обязательно все время встречаться лично. Очень многое можно сделать, не выходя из своей комнаты. Ко мне приезжают люди, у меня есть пространство, в котором им и мне комфортно... Я же сейчас в большей степени работаю как сценарист и продюсер. Хотя скучаю по выступлениям в Comedy Club и в КВН, мне не хватает мгновенной обратной связи, реакции людей, аплодисментов, моментов, когда ты видишь радость на их лицах. В кино они тоже радуются, но надо специально потом идти в кинозал и за ними следить... Я даже на съемках иногда говорю режиссерам: «Ну, ребята, если вам понравилось, крикните: «Классно! Здорово! Ура!» Нет, они просто говорят после дубля: «Было!» (современный вариант «Снято!» - Ред.). А как оно было, что оно было?..

С женой Ольгой и сыновьями Вадимом и Иваном. Фото: Личный архив Вадима Галыгина

«Фунтик - это будущий Дэниел Крейг!»

- Фунтик в этом фильме не поросенок, а мальчик...

- Такой вот художественный замысел. Но, мне кажется, дети и не ждут, что в художественном фильме увидят поросенка. Это в мультике выглядело нормально, что он ходит на двух ногах, а как такое можно сделать в кино - даже не представляю. Его играет Матвей Тараканов, я еще на первой читке сценария с ним познакомился - очень обаятельный малый. Мне кажется, это будущий Дэниел Крейг. Такие глубокие синие глаза. Я ему сказал: «Лично буду ждать, пока ты вырастешь, чтобы снять с тобой какую-нибудь нашу бондиану».

- А серьезно, вы хотели бы стать режиссером?

- Сложный вопрос. Я как бы и актером еще не стал. Я всего лишь артист. А актерская профессия - очень серьезная, этому надо учиться. У меня есть опыт игры, многолетний, но насколько моя работа актерски мощная, я не задумывался никогда. И на каких-то картинах, которые я писал и продюсировал, мне иногда говорили: «Сыграй сам этого персонажа!» - а я отвечал: «Нет, ребята, тут не я нужен, а профессиональный актер...»

Постановщиком я себя уже отчасти чувствую благодаря опыту в КВН и на телевидении. Ты придумал что-то, сам развел мизансцену, добился, чтобы все правильно сыграли. Но кинорежиссеру нужно еще и все время держать в голове весь фильм, каким он хочет его видеть. Это другое, и это гораздо сложнее... В любом случае, я не хотел бы работать юмористическим режиссером, потому что больше всего люблю детективы, триллеры, особенно военные. Фильмы про всякие расследования, про маньяков, про загадки. Может, и стану еще режиссером такого кино. Надо найти в себе силы, пойти и поучиться.

- А какие фильмы про маньяков вам нравятся?

- «Семь» 18+ Дэвида Финчера, помните, старый, 90-х годов, где Кевин Спейси убивает людей, совершивших семь смертных грехов? Там еще великолепный дуэт Брэда Питта и Моргана Фримена. Похожих картин было много, но я люблю вот именно такое - жуткое, унылое, загадочное. А помимо этого очень люблю военные детективы, расследования, когда надо вычислить какого-то «крота», предателя, диверсанта. Например, «В августе 44-го...» 18+ - легендарный фильм нашего белорусского режиссера Михаила Пташука, безвременно ушедшего через год после премьеры. Сейчас новую экранизацию романа Владимира Богомолова выпустили, «Август» 18+... Или вышел недавно сериал «Операция «Карпаты» 18+. Военная тематика мне очень близка, и детективная тоже: я в детстве к бабушке приезжал, и мой брат у нее жил, у него было много книг - Джеймс Хэдли Чейз, Агата Кристи… Я все это перечитал в раннем возрасте, и на 19-м томе Чейза мне уже было неинтересно: с первых страниц я понимал, кто тут окажется злодеем!

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Вадим Галыгин родился в городе Борисове (Минская область) 8 мая 1976 года. С 1993 года выступал в КВН (сейчас является членом жюри в Высшей лиге и бессменным ведущим шоу «Команды» 16+). В 1997-м окончил Военную академию Республики Беларусь, какое-то время служил в армии, после увольнения переехал в Москву. В 2005 - 2006 годах прославился как один из создателей и главных звезд шоу Comedy Club 16+ на ТНТ. Был ведущим, участником или членом жюри во множестве телепередач, включая «Однажды в России» 16+ на ТНТ, «Галыгин.ру» 16+ на СТС, «Две звезды» 12+, «Точь-в-точь» 12+ и «Фантастика» 12+ на Первом канале. Снимался в фильмах «Очень русский детектив» 16+, «Новогодний ремонт» 12+, «Упыри» 18+.

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