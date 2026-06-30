В регионах опровергли сообщения о создании центров комплектации войск и усилении мобилизации

Авторы фейка пытаются провести информационную атаку сразу на несколько регионов, создав видимость массовой реализации федеральных поручения на местной уровне Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Архангельской области и в Северной Осетии появились видео с заявлениями глав регионов об усилении мобилизации и создании территориальных центров комплектации войск (ТЦКВ). В качестве доказательства приводятся ролики, в которых губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и Сергей Меняйло, возглавляющий Северную Осетию, объясняют серьезность поручения. «Комсомольская правда» разбиралась, действительно ли в регионах появятся новые структуры.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

На официальных ресурсах Александра Цыбульского и Сергея Меняйло никаких сообщений об усилении мобилизации и создании территориальных центров комплектации войск нет. Распространяемые ролики являются классическими дипфейками.

В Архангельской области, например, за основу дипфейка авторы взяли оригинальное видео из канала Александра Цыбульского от 12 мая 2025 года. Ролик был выложен с совещания на тему тарифов за ЖКХ.

По такой же схеме сделан ролик с Сергеем Меняйло. За основу было взято видео от 31 января 2025 года со встречи с представителями транспортных компаний.

При этом голос на распространяемом видео не совпадает с реальным тембром и манерой речи, что является важным признаком дипфейка и указывает на то, что запись создана с использованием нейросетевых технологий.

В ЦУРе Северной Осетии опубликовали опровержение со ссылкой на главу республики и правительство:

— В Северной Осетии распространяют фейк о «расширении мобилизационного формата». В предложку новостным пабликам Северной Осетии поступило сообщение с недостоверной информацией о якобы «расширении мобилизационного формата» и создании новых структур комплектования войск в регионе. Специалисты ЦУР связались с Администрацией Главы и Правительства республики. Официально подтверждено: распространяемая информация не соответствует действительности, подобных заявлений глава не делал.

Добавим, что аббревиатура ТЦКВ (территориальные центры комплектации войск), которая отсылает к украинским ТЦК — территориальным центрам комплектования и социальной поддержки. Именно эти структуры связаны с принудительной мобилизацией на Украине.

В Российской Федерации таких структур не существует — призывом и учетом занимаются исключительно военные комиссариаты (военкоматы), которые подчиняются Министерству обороны РФ.

Более того, частичная мобилизация завершилась еще осенью 2022 года. Об этом тогда еще министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. Позднее власти неоднократно подчеркивали, что в новой волне нет необходимости. Об этом говорил и сам глава государства, заявив, что в этом вопросе «поставлена точка».

Кстати, в июне аналогичный дипфейк появился с губернатором Мурманской области. Ролик изобиловал эмоциональными высказываниями — «времени на раскачку и поиски оправданий больше нет», «Мурманская область должна показать образцовую дисциплину» и другие. Эти сообщения были официально опровергнуты. Авторы фейка так же взяли за основу оригинальное видео из канала главы региона Андрея Чибиса и наложили свою звуковую дорожку.

Так, авторы фейка пытаются провести информационную атаку сразу на несколько регионов, создав видимость массовой реализации федеральных поручения на местной уровне.