Клубника в центре, черешня на севере, голубика на Дальнем Востоке

Фото: пресс-служба "Пятёрочки"

Аналитики «Пятёрочки» изучили продажи свежих ягод и выяснили, что интерес россиян к этой категории продолжает расти. В 2025 году спрос на ягоды в сети увеличился более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом, а сегодня они встречаются уже практически в каждом втором чеке покупателей.

Несмотря на то что ягодный сезон ещё продолжается, покупатели уже приобрели более 115 тысяч тонн ягод. Их добавляют к завтракам, используют для домашних десертов и напитков, берут для перекуса или семейного чаепития. Особенно активно категория растёт в период летних отпусков и семейных выходных, когда свежие ягоды становятся одной из самых частых сезонных покупок.

Самой популярной остаётся голубика - на неё приходится 82% продаж всех ягод собственного бренда сети Global Village. Следом по востребованности идет черешня, её продажи в прошлом сезоне выросли почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Несмотря на то что она появилась на полках только в середине июня, покупатели уже добавили не менее 30 тонн этой ягоды в свои корзины.

Рост интереса к ягодам поддерживает и расширение ассортимента. За последние два сезона в магазинах сети появились новые позиции голубики и черешни, а в этом году ассортимент пополнился дополнительной позицией клубники.

В каждом регионе складываются свои ягодные предпочтения. В Центральной России наиболее активно растёт интерес к клубнике. На Северо-Западе главным драйвером сезона стала черешня — в прошлом году её покупали в 2,5 раза чаще, чем в 2024 году. А на Дальнем Востоке в последние несколько лет особенно быстро набирает популярность голубика: по сравнению с 2024 годом спрос на неё вырос в пять раз, а в этом сезоне её продажи уже более чем вдвое превышают показатели прошлого года.

По данным аналитиков торговой сети, ягоды постепенно перестают восприниматься исключительно как сезонное лакомство. Всё чаще они становятся привычной частью ежедневной корзины наряду с фруктами и другими продуктами для здорового рациона. А значит, клубника, черешня и голубика ещё долго будут оставаться одними из главных вкусов российского лета.