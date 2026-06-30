Бэк-вокалиста группы «Любэ» Алексея Кантура активно обсуждают в соцсетях. Фото: kino-teatr.ru

Пока солист группы «Любэ» Николай Расторгуев собирает овации на концертах, в центре внимания пользователей соцсетей неожиданно оказался другой участник коллектива. Зрители массово обсуждают бэк-вокалиста Алексея Кантура, которого поклонники ласково называют Лехой.

Вирусными стали ролики с концертов, где музыкант эмоционально исполняет песни, активно жестикулирует и буквально проживает каждую композицию. Но больше всего пользователей покорила его неизменная улыбка: кажется, с лица артиста она не сходит ни на секунду.

Бэк-вокалист группы «Любэ» Леха неожиданно стал новой звездой соцсетей

Сам Алексей Кантур выступает с группой с 2012 года. Музыкант родился 6 февраля 1984 года. Еще в детстве отец, который также был музыкантом, привил ему любовь к искусству. Кантур учился в музыкально-театральной школе имени Галины Вишневской, а затем окончил Институт современного искусства по специальности «артист театра и кино».

Несмотря на многолетний опыт выступлений перед тысячами зрителей, сам Алексей относится к концертам довольно спокойно. В одном из интервью музыкант признавался, что воспринимает выход на сцену как любимую работу, а свое самое первое выступление в детстве вспоминает с улыбкой: тогда из-за волнения он растерялся и расплакался прямо на сцене.

Впрочем, история с Кантуром далеко не первая, когда внимание публики оказывается приковано не только к большой звезде, но и к другим участникам команды. Ранее настоящей интернет-сенсацией стал гитарист и балалаечник ансамбля «Золотое кольцо» Дмитрий Иванов. Пользователи соцсетей прозвали его «новым крашем зумеров», а на концертах поклонники начинали громко кричать и аплодировать каждый раз, когда музыканта показывали на экранах.

Еще раньше вирусную популярность получила и подтанцовка Татьяны Булановой. Их нарочито спокойная, почти невозмутимая манера исполнения породила мемы про «энергосберегающие танцы», а ролики с выступлениями разлетелись по всему интернету, собрав миллионы просмотров. Впрочем, вирусная популярность далеко не всегда идет на пользу. История с подтанцовкой Татьяны Булановой закончилась печально. По одной из версий, после внезапной славы танцоры «словили звезду» и устроили пьяный дебош, а затем покинули коллектив, отказавшись соглашаться на новые условия, включая «сухой закон». Позже Буланова полностью обновила состав балета.

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