«Хожу на речку или сижу в бассейне»: Россияне рассказали, как спасаются в жару

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Россию накрыла аномальная жара. Рекордный зной добрался до Калининграда, Алтая, Норильска, а в ближайшие сутки, по прогнозам синоптиков, пекло придет в Москву и европейскую часть страны. При этом сами россияне признались, что жару не очень любят и спасаются под кондиционерами. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 34% опрошенных признались, что все жаркие дни проводят не на природе или у воды, а под кондиционером. Респонденты рассказали, что зной переносят плохо, работоспособность у них падает, сил не остается даже на прогулки или развлечения, хочется все время проводить в охлажденных помещениях.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

«У нас кондиционеры во всех комнатах и на кухне, так и спасаемся», — делится участница опроса.

«Дома кондей, на работе кондей, в машине — тоже, жару и застать нигде не успеваю», — говорит третий.

21% опрошенных россиян сообщили, что кондиционерами они не пользуются, просто чаще умываются и ходят в душ, сразу становится полегче.

9% респондентов говорят, что в жару пьют прохладную воду, едят мороженое, и это отлично спасает их от перегрева.

4% выбрали вариант «другое». Респонденты рассказали, что ходят в жарку погоду на водоемы, купаются в бассейне, отдыхают в тени на природе.

«Мы в бассейне отмокаем, никакая жара не страшна», — делится участница опроса.

«Хожу на речку или отдыхаю под деревьями в тени, на природе жара легче переносится, чем в городе», — рассказывает другая.

Оставшиеся 32% опрошенных россиян сообщили, что хорошо переносят жаркую погоду и даже наслаждаются такими деньками, ведь лето такое короткое.

«Я не спасаюсь, я наслаждаюсь», — улыбается респондентка.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 1,1 тысячи человек.