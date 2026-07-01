Что на самом деле управляет человечеством: шокирующая правда от актера Алексея Гуськова

Любовь и голод правят миром, говорите? Так-то оно так, но есть нюансы. Соль! Самая обычная, пищевая. Вот в чем на самом деле соль (извините). Простое соединение молекул натрия и хлора (NaCl, кто забыл), которого так боятся особо отмороженные адепты ЗОЖ, и рулит примерно всем на нашем земном шарике. Об этом мне рассказал лично народный артист России Алексей Гуськов – в документальном фильме «Зачем планете столько соли?» из научно-познавательного цикла «Что мы знаем о планете Земля?», который он теперь ведет. Вам тоже расскажет, если посмотрите выпуски цикла – о соли, о землетрясениях, об ураганах и не только. Первая программа выйдет на РЕН ТВ в воскресенье, 5 июля на РЕН ТВ в 16.55.

Ведущий не щадя себя погружается в контекст. Про африканские солончаки Гуськов рассказывает, стоя на одном из них в начищенных ботинках. Поодаль трудолюбивый абориген сгребает соль в кучу. Солнце жарит…

А актер тем временем уже говорит о том, как в поисках соли мигрировали всякие антилопы – и люди за ними, ибо животные – их кормовая база. Рассказывает, находясь посреди саванны. Зебры обходят народного артиста слева, антилопы гну – справа. Не сразу сообразишь, что для создания картинки использовались нейросети – настолько натурально все выглядит. Ну, в общем, догоняли скотину люди, догоняли – так и распространились по земному шару. А мне всегда казалось, что ими любопытство двигало.

Дальше больше. Если бы не соль, нас бы с вами не было – поумирали бы давно. Стыдно сказать, от чего. От диареи, что сопровождает многие инфекционные болезни – холеру в том числе. Пока в XIX веке не сообразили, что больные гибнут от потери жидкости, а помочь им может не просто вода, а именно соленая, смертность от холеры была практически стопроцентной (на фоне диареи организм теряет жизненно важные электролиты, в том числе натрий).

И это соль, оказывается, управляет климатом. Великобритания бы давно вымерзла, кабы не теплые атлантические течения, разогретые Гольфстримом. А образуется он, когда на севере Атлантики более тяжелая теплая и соленая вода ныряет под холодную пресную. С заполярным Мурманском, где не замерзает порт, то же самое. Грубо говоря, соль обеспечивает работу батареи отопления для континентов.

А что Большой барьерный риф гибнет от жары, слышали? Спасают его солью – распыляют раствор в воздух, чтобы образовывались облака и защищали риф от солнца на манер экрана.

Соль спасла переселенцев из осколков Римской империи, когда они бежали от варваров. Добежали, значит, до каких-то неприглядных болот. Но там были природные запасы соли. Стали ею торговать… Теперь там Венеция.

Нам сегодня невозможно представить, что копеечная соль еще недавно была стратегическим товаром, за который бились насмерть. В дохолодильниковую эпоху заготовить мясо впрок можно было только путем засолки. У кого есть соль, тот и не умер с голоду.

Португальский путешественник Васко де Гама не открыл путь в Индию в 1498 году, как бы не соль. Плавал три года, а команду кормить надо! Потом и соленое мясо кончилось – тогда забили по дороге тюленей и пингвинов, а засолили, месяцами выпаривая драгоценный минерал из морской воды.

А еще вот Зальцбург для всех – город Моцарта. Но назвали его в честь соли (зальц – соль по-немецки). Мюнхен рядышком вообще появился благодаря соляному промыслу Зальцбурга.

У нас в истории тоже многое на соли завязано. Когда в 1648 году грянули «соляные бунты» – народ возмутился налогом на соль, царь Алексей Михайлович был вынужден его отменить, а вдобавок принял Соборное уложение – сборник более прогрессивных законов.

Еще говорят, что соль – двигатель прогресса. В африканской глуши, где нет электричества, в ходу соляные фонари – они светятся за счет химической реакции. Ребятишки могут делать в темное время уроки, рыбаки – чинить лодки.

Много чего еще рассказал Алексей Гуськов. Самое классное, что фильм все это показывает – буквально каждый тезис визуализируется. Снимать такое в реальности было бы очень долго и невероятно дорого. А нейросети решают задачу быстро и дешево.

Короче, нам соль строить и жить помогает. Сегодня я буду солить еду, глядя на солонку глазами, преисполненными любви и благодарности.

КСТАТИ

Помимо правды про соль, в ближайших выпусках цикла «Что мы знаем о планете Земля?» Алексей Гуськов затронет такие темы, как «Сколько раз вымирала жизнь?», «Как укротить ураганы?» и «Почему Земля трещит по швам». Фильмы будут выходить на РЕН ТВ по воскресеньям, в 16.55.

Фотоматериалы предоставил телеканал РЕН ТВ