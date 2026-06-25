Безработная Чулпан Хаматова сошлась с Андреем Бурковским: живут в США

Чулпан Хаматова и Андрей Бурковский теперь живут в США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Чулпан Хаматова так и не стала своей в Европе. Актриса осталась без работы после увольнения из Рижского театра. В итоге она приняла решение переехать в США.

Безработная Чулпан Хаматова из Латвии перебралась в Америку. За океаном актриса обосновалась в Бостоне и сошлась с Андреем Бурковским. Артисты сработались и теперь вместе выходят на сцену. Они играют в одном из спектаклей главные роли.

Ранее Чулпан признавалась, что жизнь в другой стране ей дается нелегко. Будучи одной из самых высокооплачиваемых актрис в России, она привыкла к деньгам и всеобщему обожанию.

Актеры вместе играют в театре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Европа ей этого не дала: "Да, я зарабатываю, и вроде бы все складывается. Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной и, наверное, одной из самых высокооплачиваемых актрис в России".

Ее преследует щемящее чувство тоски. "Соскучилась ли по Москве? Да, очень. Я вчера летела через Стамбул, был рейс до Тбилиси, вижу соседний гейт - Москва. У меня прямо свело все внутри... Это загнанное внутрь чувство ностальгии, тоски по Родине", - рассказывала она.

Что касается Бурковского, то он тоже пытался строить карьеру в Европе. Запускал актерские курсы в Лондоне, обучали всех желающих проработке сценической речи. Но не сложилось.

Потом артист переехал в Штаты. Звезда сериала "Медиатор" перевез за океан супругу Ольгу, сына и дочь. В отличие от Чулпан он наведывается в Россию для съемок в очередных проектах.