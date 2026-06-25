Герой спецоперации «Z» Владимир Геенко прикрыл товарищей от удара в спину

Рядовой Артем Гринкин и Ефрейтор Владимир Геенко

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело. «Идя вперед, знай, как воротиться», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел».

ПРЕДУПРЕДИЛ АТАКУ ПРОТИВНИКА

Рядовой Артем Гринкин

«Выполнял боевую задачу по воздушной разведке местности с целью выявления и уничтожения скопления живой силы и техники противника в районе одного из населенных пунктов.

В ходе проведения воздушной разведки Артем обнаружил замаскированный пункт управления БПЛА противника. Рядовой Гринкин сразу передал данные о местонахождении дежурному пункту управления. В считанные минуты был нанесён артиллерийский удар по заданным координатам, вражеское укрытие было уничтожено, видеосигнал с дрона подтвердил поражение цели.

Благодаря высокой профессиональной подготовке рядового Артема Гринкина поставленная боевая задача была успешно выполнена. Это позволило штурмовым группам беспрепятственно продвинуться вперед и закрепиться на выгодных позициях».

ПРИКРЫЛ ТОВАРИЩЕЙ ОТ УДАРА В СПИНУ

Ефрейтор Владимир Геенко

«Стрелок-помощник гранатометчика Ефрейтор Геенко выполнял боевую задачу по прикрытию штурмовой группы.

В ходе наступательных действий Владимир обнаружил трех военнослужащих ВСУ, пытавшихся зайти с фланга в тыл штурмовой группы. Владимир, проявляя мужество и отвагу, оперативно занял удобную огневую позицию и огнем из стрелкового оружия уничтожил трех боевиков.

Благодаря бдительности и грамотным действиям ефрейтора Владимира Геенко боевая задача была выполнена без потерь среди личного состава».