Звезды полюбили сниматься в семейном кино: Глеб Калюжный теперь мечтает выспаться, а Екатерину Волкову взяли работать с Леонидом Якубовичем

Актер Глеб Калюжный Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве прошла светская премьера семейной комедии «Дед Фомич» 12+. Звезды на мероприятии съехались со съемочных площадок других проектов, так как в кино жизнь такая — когда идет премьера одного фильма, в разгаре уже работа над другим.

27-летний Глеб Калюжный приезжал из Твери, где сейчас снимается в продолжении сериала «Трудная». Пропустить эту премьеру Калюжный не мог, потому что в комедии «Дед Фомич» он не только снимался, но еще и стал креативным продюсером всего семейного проекта. «Вчерашний» дембель обнимался с актерами, с которыми снимался еще до срочной службы в армии, а также с блогером Аней Покров, которая теперь тоже артистка. Глеб Калюжный рассказал журналистам, что работы много — после дембеля прошел месяц, но ни одного выходного пока у актера не было — трудится с удовольствием. Калюжный по армейской привычке встает рано: «Просыпаюсь без будильника в 6 утра. Ранний подъем остался». Привычка отличная — многое можно успеть. Говорит, что как только случиться первый выходной, так отдохнет по полной программе, а именно — будет спать целый день.

Глеб Калюжный Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

44-летней Екатерине Волковой было чем похвастаться — еще недавно она покинула частный Театр комедии из-за конфликта с его руководителем: актриса не хотела играть в «старых» постановках, которые ей не нравятся — за это ее назвали возрастной артисткой для ролей молодых женщин. Но все, что не делается — оказалось к лучшему и в июне Волкову приняли в Театр Сатиры, и она уже ввелась в спектакль «Невиновный», где играет с Леонидом Якубовичем: «Спасибо, Евгений Владимирович Герасимов, за веру в меня и приглашение в театр! И фраза этих дней — идите к своим страхам. Прямо в их пасть. Там всегда оказывается что-то, что делает нас лучшей версией себя».

Екатерина Волкова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В премьерном фильме Волкова играет дочь Фомича. Актриса говорит, что обожает, когда на съемках все дружат: «Сейчас продолжаем переписываться, встречаться, снимать рилсы, скидывать друг другу смешные мемы и поддерживать, если кому-то хреново. Фильм о том, что мы все немножко дураки — обижаемся, не договариваем, замалчиваем. А потом оказывается, достаточно присесть рядом и сказать — слушай, давай просто поговорим. Тут есть над чем посмеяться, всплакнуть, когда вдруг узнаешь в наших героях себя, и о чем подумать уже после сеанса. Очень хочется, чтобы вам зашло. Не потому, что если будут хорошие просмотры, мы пойдем снимать вторую часть (намек). А потому что делали это честно, просто рассказали историю, которая греет нас самих».

На премьере Волковой пришлось отвечать и на «неудобный» вопрос — о ее родном брате Леониде Волкове, который обвиняется в США в убийстве двух соотечественников, которые как и он проживали за границей. Дело в том, что мужчина жил в США с женой и двумя детьми, а Екатерина Волкова — их крестная. Волкова сообщила, что сейчас общается с крестниками, но исключительно по видеосвязи, так как они с мамой продолжают жить за границей — Валерии 10 лет, а Александру 12 лет.

Исполнитель главной роли Николай Добрынин полюбил своего героя: «Фомич как персонаж очень разноплановый. Хороший, искренний, с чувством юмора. Близкие знают, что он человек, который всегда придет на помощь. Мне легко было сниматься, потому что во многом мы похожи».

Николай Добрынин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Продюсер и режиссер картины Григорий Сухов находит массу положительного в главном герое фильма для семейного просмотра: «Мы хотели показать жизнь обычной российской семьи, как и в каждой семье, в ней есть споры, нерешенные конфликты, тайны. Конечно имеются и воспоминания теплые для всех, которые вызывают ностальгию по родным и детству. Самое главное — в этой семье умеют признавать свои ошибки, прощать и пробуют их исправить… Самое человечное для меня в Фомиче, его главная добродетель — бескрайняя любовь к детям, к внукам. Его искренне стремление исправить ошибки прошлого, но для начала необходимо их признать. Ну и конечно, восхищение вызывает остроумие и хитрость Константина Фомича».

Сюжет фильма «Дед Фомич» кажется, что похож на ситуацию в некоторых семьях — авантюрный дедушка мечтает наладить отношения с детьми и внуками. А чтобы всех собрать Фомич прикинулся смертельно больным, но примирение оказалось не простым делом, все пошло не так, как он рассчитывал, но есть и запасной план. «Дед Фомич» в прокате со 2 июля.

Артур Бабич и Анна Покров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Александр Новиков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Егор Чураков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

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