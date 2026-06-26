Грамотная отработка штурмовых действий дает возможность в короткие сроки брать укрепления врага.

РЕШИТЕЛЬНЫЙ «ЦЕНТР»

Подразделения «Центра» очистили от противника Новый Донбасс и Кутузовку в Донецкой Народной Республике.

Военный эксперт Ян Гагин указал, что наши расчеты беспилотников вскрыли огневые позиции и места скопления личного состава ВСУ в районе Новый Донбасс. По ним отработали артиллерия и ударные дроны. Эксперт рассказал:

- Это один из важнейших укрепрайонов на пути к Доброполью. Он был хорошо подготовлен к обороне, на подступах - минирование. Ну а Доброполье- важный логистический узел, через который ВСУ подпитывали свои подразделения. Теперь эта дорога открыта. Российские войска могут наступать, перерезая пути снабжения противника.

И военкор Юрий Котенок отметил новые успехи нашей армии на Добропольском направлении. Сообщив, что подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение в направлении трассы Доброполье - Краматорск.

А севернее Нового Донбасса наши штурмовики заняли Кутузовку и ведут бои в районе дачного поселка у водоемов Чернявский, Анновская гребля и на подступах к шламоотстойникам.

Военный эксперт Андрей Марочко подчеркнул, что взятие под контроль Кутузовки позволило нашим подразделениям развернуть фронт шириной в семь километров для дальнейшего продвижения. Он заявил:

- Мы заняли ключевые рубежи для того, чтобы продвигаться в западном направлении на широком участке фронта.

АКТИВНЫЙ «ЮГ»

Для мобильных групп ПВО работа есть и днем, и ночью.

Штурмовики «Южной» группировки войск подняли российские флаги над поселками Артема, Рай-Александровка и Юрковка в ДНР.

Военный эксперт Юрий Подоляка отметил, что освобожденная Рай-Александровка станет плацдармом для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск. Высоты Рай-Александровки позволяют разместить позиции ствольной артиллерии для поддержки наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Это упростит и движение на Пискуновку и поможет соседней 25-й армии группировки «Запад», которая зачищает Красный Лиман.

А вот что отмечают авторы Telegram-канала «Военная хроника»:

- Рай-Александровка относительно равноудалена от Райгородка, Славянска и Краматорска - ключевых логистических хабов ВСУ на оставшейся под их контролем территории ДНР. С этой точки открывается контроль над важным участком трассы М-03 (Е40).

Если армия России установит плотный огневой контроль над магистралью и с севера, западнее Лимана, то возникнет возможность рассечь Харьковское и Донецкое направления. Таким образом две крупные группировки ВСУ будут изолированы друг от друга. А это уже поставит перед командованием ВСУ вопрос: как экстренно расставить приоритеты в условиях дефицита резервов?

Ну, а российская группировка в данном районе, как полагают эксперты, разделится надвое. И дальше начнет изолированно отрабатывать каждая свой сектор. Одна - по Краматорску, другая - по Славянску. А взятие под контроль трассы М-03 - это прямой выход на Изюм в Харьковской области.

Что касается освобождения Юрковки, то, как сообщили в Минобороны России, это открывает «Южной» группировке возможности развить успех на Славянском направлении,

Отмечается, что Юрковку освободили подразделения 88-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии.

После того как была проведена тщательная разведка, по подразделениям ВСУ в районе Юрковки нанесли мощный комплексный удар. После этого российские штурмовые группы прорвали оборону противника и овладели населенным пунктом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вооруженные силы Украины несут серьезные потери в Красном Лимане, где в плен к бойцам группировки российских войск «Запад» и попал украинский военнослужащий Юрий Контробай. Он рассказал о крайне тяжелой ситуации для ВСУ в западном районе, описывая ее как бессмысленную борьбу.

По его словам, многие солдаты, осознавая бесперспективность, покидают позиции, полагаясь лишь на себя из-за отсутствия поддержки со стороны командования. Контробай также упомянул, что российские силы полностью контролируют как сушу, так и небо над городом, делая выход из него почти невозможным.

Пленный также сообщил о катастрофической нехватке патронов и воды, о полном отсутствии эвакуации раненых, которые погибают от банальной потери крови. Он описал минимальный рацион, состоявший из сухого пайка и конфет, а воду украинские военнослужащие вынуждены собирать после дождей в котлованах и воронках.

«Связь осуществлялась через рацию товарища, а командира он лично не видел. Судьба раненых и погибших незавидна: тела умерших обещают забрать позже, из-за отсутствия своевременной эвакуации и медицинской помощи», - вспоминает пленный.

Контробай рассказал, что сдался в плен, получив предложение о помощи, и отметил гуманное отношение со стороны российских военных.

«Накормили, оказали первую медицинскую помощь, а затем провели более детальное обследование. Никакого давления или насилия с российской стороны», - подчеркнул Юрий и выразил мнение, что Красный Лиман потерян для Украины безвозвратно.

А еще отметил, что обучение боевой подготовке в Польше ему с товарищами никак не помогло.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Будет драться вся Европа...

В День памяти и скорби официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала стихотворение Самуила Маршака, написанное 29 июля, на 37-й день войны:

Кличет Гитлер Риббентропа,

Кличет Геббельса к себе:

- Я хочу, чтоб вся Европа

Поддержала нас в борьбе!

- Будет драться вся Европа! -

Отвечали два холопа.

И пустились вербовать

Многочисленную рать.

Опереточный испанец

С шайкой жуликов

И пьяниц -

Вот фашистский легион

Всех мастей

И всех племен.

Швед

Из города Берлина,

Три бельгийца с половиной

Да подручный

Дорио

Встать готовы

Под ружье.

Вызвал Гитлер

Риббентропа

И спросил,

Нахмурив лоб:

- Это что же

Вся Европа?

- Вся! - ответил Риббентроп.