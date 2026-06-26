Вице-премьер России Александр Новак рассказал, что происходит с бензином в стране. Фото: Андрей МИНАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

СИТУАЦИЯ С БЕНЗИНОМ В РОССИИ: КОММЕНТАРИЙ АЛЕКСАНДРА НОВАКА

Вице-премьер России Александр Новак рассказал, что происходит с бензином в стране на сегодня, 26 июня 2026 года, что происходит с ценами на топливо и, самое главное, какие меры предпринимает государство для урегулирования ситуации. По всем этим темам Новак соберет в пятницу совещание, где рассмотрят все имеющиеся предложения. Об этом вице-премьер рассказал ТАСС.

«Сегодня будем на штабе рассматривать», - заявил Новак.

При этом, говоря о ситуации с топливом в России, Новак отметил, что запасов бензина на внутреннем рынке предостаточно. Сейчас, по словам вице-премьера, правительство осуществляет перестройку логистических связей с учетом потребностей. Однако балансировка рынка потребует некоторого времени.

ПОЧЕМУ В РЯДЕ РЕГИОНОВ РОССИИ ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОДАЖУ БЕНЗИНА

Говоря о причинах нехватки топлива в отдельных регионах и городах, Новак подчеркнул, что ситуация скорее искусственная, нежели системная. Например, из-за истеричных публикаций в социальных сетях люди стали закупаться бензином впрок, чем создали на некоторых заправках дефицит, увеличивая потребление и ломая устоявшиеся нормы закупок/продаж.

Люди закупаются бензином впрок, чем создали на некоторых заправках дефицит, увеличивая потребление и ломая устоявшиеся нормы закупок/продаж. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Ажиотаж достаточно большой, который примерно на 20-30% увеличил спрос искусственно», - ответил Новак на вопрос о причинах происходящего с бензином в России.

ДРУГИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НОВАКА О СИТУАЦИИ С ТОПЛИВОМ В РОССИИ

Тезисно перечислим другие заявления вице-премьера России о том, как государство работает с обеспечением топливом всех регионов страны:

- Мы рассматриваем короткие сроки (запрета на экспорт бензина);

- для наполнения внутреннего рынка топливом в большем объеме и пополнения остатков достаточно нескольких месяцев;

- дизельного топлива в России в избытке.

Напомним, что Новак 23 июня охарактеризовал происходящее с бензином в России как «непростую, но контролируемую ситуацию». Правительство предпринимает все необходимые меры для наполнения внутреннего рынка и стабильного обеспечения россиян топливом.

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