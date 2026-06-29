5 шагов к свободе: как тратить меньше времени на готовку и больше — на жизнь

Фото: Demiand

Вы когда нибудь мечтали о скатерти-самобранке? Хлопнул в ладоши, и еда готова — не надо стоять часами стоять у плиты, что-то обжаривать, запекать, переворачивать…

А ведь это уже не сказка. Благодаря современной технике, приготовление самых разных блюд практически без участия человека стало реальностью. С каждым новым поколением умные приборы снимают с нас все больше рутинных задач.

Яркий пример вкусной технической «магии» — аэрогриль Demiand Harrington DK-5100. Это новый флагманский продукт Demiand, бренда №1 аэрогрилей в России (по данным исследований компании Megaresearch). Продажи Demiand Harrington DK-5100 начнутся уже на днях. Есть все основания ожидать, что этот аэрогриль выведет «кухонные чудеса» на качественно новый уровень.

Секрет его возможностей — в продвинутой технологии многоэтапного приготовления. Прибор сам выбирает нужный режим, настраивает все параметры и вовремя их меняет. Ему не нужно подсказывать и помогать — он сам регулирует температуру, меняет скорость обдува и знает, когда блюдо нужно томить, а когда — подрумянивать.

Благодаря этому, к примеру, куриные крылышки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи, сырники — нежными, бисквит — воздушным, а котлеты больше не нужно переворачивать самому! Это уже не просто чудо — это целая экосистема чудес.

Мы решили представить, как будет выглядеть процесс готовки, когда Harrington сможет стать су-шефом на каждой кухне. Отправляемся навстречу свободе от лишних забот — шаг за шагом!

Шаг 1. Загадываем аппетитное желание — составляем меню

Подключайте воображение и представляйте: вы вернулись с работы, очень устали, а впереди еще минимум час у плиты. Но все может быть иначе, если у вас дома есть аэрогриль Demiand Harrington DK-5100 с подключением к Wi-Fi, а на смартфоне установлено его фирменное приложение.

В этом случае можно не тратить время даже на то, чтобы придумать, чем угостить родных: в приложении есть более 400 рецептов, от омлета с ветчиной до крем-брюле. Голодным не останется никто!

Выбираете блюдо мечты - допустим, куриные фрикадельки или фиш энд чипс. Загружаете ингредиенты в чашу объемом 7 литров (готовой еды хватит на всех!). И запускаете процесс. Кстати, благодаря возможности управлять аэрогрилем через приложение и Wi-Fi, дать команду на приготовление ужина можно даже, к примеру, из спортзала.

А дальше алгоритмы искусственного интеллекта автоматически настроят оптимальные параметры работы прибора: температуру, время, скорость вентилятора. А вы сможете отдохнуть или пообщаться с семьей.

Фото: Demiand

КОНКРЕТНО: КАК ЭТО РАБОТАЕТ

У нового аэрогриля от Demiand есть три группы программ для создания кулинарных шедевров.

1. Автопрограммы «на каждый день», которые можно выбрать прямо на сенсорной панели прибора. Нажимаете одну кнопку, и через положенное время получаете готовые сырники, кекс, картофель фри, стейк и т.д. Так же быстро можно разогреть блюдо или разморозить продукты, замесить тесто или приготовить йогурт.

Эти предустановленные программы рассчитаны на самые частые задачи - и на блюда, которые мы готовим буквально каждый день.

2. Хотите расширить кулинарные горизонты? Открывайте приложение — там вас ждет еще 50 простых автопрограмм.

Простые автопрограммы — это сценарии приготовления блюд «в один этап». Вам нужно просто выбрать продукт или рецепт и нажать кнопку «Старт». А дальше аэрогриль сам выставит температуру, время и прочие параметры.

В каждой такой программе есть список ингредиентов, их количество, пошаговый рецепт и советы от шеф-повара DEMIAND.

3. Помимо простых автопрограмм, в приложении также есть 20 программ SmartCook AI™. Вершина вкусной магии! Они подойдут для сложных блюд с поэтапным приготовлением. В процессе их создания аэрогриль сам меняет температуру, включает пар и нижний ТЭН, регулирует обдув. А если нужно что то подправить (например, перевернуть мясо), вы получите push уведомление — и сможете вовремя вмешаться.

4. Ну а если хочется приготовить что то совсем уж нестандартное, у аэрогриля есть ручной режим — определяйте сами время, скорость вентилятора, температуру и создавайте собственные шедевры.

Шаг 2. Запускаем магию умных технологий

Выбрали рецепт и программу, что дальше? Пока вы занимаетесь своими делами, аэрогриль делает свое — готовит, да еще без вашего участия. За это отвечают ключевые системы: технология управления потоками воздуха SmartFlow 5D и два нагревательных элемента.

Просто представьте: вам нужно запечь целую курицу или большой кусок мяса. Если делать это самим или с помощью предыдущих поколений техники, придется постоянно переворачивать эти «крупногабаритные» продукты, надеясь, что они равномерно пропекутся и зарумянятся.

С Demiand Harrington DK-5100 можно быть уверенным: у вашего блюда не будет ни пережаренных краев, ни сырой «сердцевины». Верхний и нижний ТЭН общей мощностью 2150 Вт прогревают блюдо снизу доверху. Даже самые нежные продукты благодаря им будут качественно прожарены, но при этом останутся сочными.

Вентилятор в свою очередь разгоняет воздушные потоки по всей камере аэрогриля, помогая равномерно распределять температуру. У него есть 5 регулируемых ступеней скорости: от «легкого ветерка» для мягкой обработки продукта до «штормового ветра», быстро создающего аппетитную корочку.

КСТАТИ

В автоматическом режиме аэрогриль сам подберет скорость обдува для выбранного блюда, а в ручном — вы сможете тонко настроить процесс под личные предпочтения.

Фото: Demiand

Шаг 3. Активируем «заклинание сочности» с помощью функции подачи пара

Признаем, даже при идеальном нагреве есть риск пересушить мясо, рыбу или выпечку. Но Demiand Harrington DK-5100 решает эту проблему с помощью инновационной функции подачи пара Steam Fry Up.

Простой пример: вы готовите куриную грудку. Многие жалуются, что она выходит сухой, но не в нашем случае. Умный аэрогриль, в который встроен резервуар для воды, знает, когда автоматически подать пар, который сохранит влагу внутри мяса и сделает его сочным и нежным, а двухконтурная система нагрева (те самые ТЭНы) обеспечит румяную корочку снаружи.

Шаг 4. Держим «магическую связь» — удаленно контролируем процесс

Вы можете понять, что происходит внутри аэрогриля, не только не открывая его крышку, но даже не подходя к нему. Для этого у DK 5100 существует красивое и яркое решение: интеллектуальная подсветка SmartLight Pulse, которая меняет цвет в зависимости от процесса. Один взгляд на прибор, и вы точно знаете, на какой стадии приготовления блюдо.

Спойлер: самый желанный цвет — зеленый. Так аэрогриль светится, когда еда уже готова. А если все-таки тянет увидеть все нюансы, есть смотровое окно и внутренняя подсветка. Любуйтесь и предвкушайте.

Шаг 5. Радуемся чуду — получаем уведомление и наслаждаемся вкусной едой

Все этапы приготовления блюда можно отслеживать в приложении, причем даже если оно свернуто или экран телефона выключен - вы точно не пропустите самое важное. Включая уведомление о том, что блюдо готово. И пора насладиться результатами как технологического, так и гастрономического прогресса.

Останется лишь маленький нюанс: аэрогриль после того, как он вам все приготовил, надо помыть. Впрочем, и это не проблема. В этой модели нет никаких пластиковых деталей, которые со временем желтеют или впитывают запахи, — только металл. Такой аэрогриль не боится регулярного использования. А еще у него керамическое покрытие чаши и решетки — это значит, что еда не контактирует с вредными веществами, поверхность не царапается, а отмывается все буквально за пару минут.

С появлением Harrington DK 5100 можно сказать, что теперь техника действительно берет готовку на себя — так, как и задумывалось изначально.

Ждать осталось совсем немного! Следите за обновлениями на маркетплейсах и в социальных сетях бренда Demiand, чтобы стать одним из первых обладателей чудо-аэрогриля и освободить себя от большинства кулинарных забот, оставив только удовольствие — от еды!

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