У чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров появился технологический партнер

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XVI Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров сопровождал технологический партнер. Провести финал проекта 25 июня в Рязани помог Билайн. Чемпионат организует Союз пенсионеров России. В этом году в нем появился отдельный соревновательный трек по кибербезопасности, встроенный в логику многоборья.

На отборочные этапы соревнований в этом году заявились более 12 тысяч пенсионеров из разных регионов. Участники представляли 1522 муниципальных образования. Компьютерное многоборье от рядовых курсов цифровой грамотности отличает комплексная оценка навыков пользователя в нескольких прикладных дисциплинах.

Во время соревнований оцениваются работа участника на стационарном персональном компьютере и смартфоне, использование облачных сервисов, поиск информации и решение ситуационных задач. Подход — широко распространенный в мировой практике «серебряных олимпиад». Он позволяет не просто обучать, а выявлять и мотивировать наиболее продвинутых пожилых людей.

— Компьютерное многоборье — это не социальная акция, а полноценный спортивный формат, доказывающий: старшее поколение способно осваивать цифровую среду на высоком уровне. Наша задача — добавить в эту соревновательную модель трек кибербезопасности, чтобы уверенность пользователей подкреплялась реальными навыками защиты. Люди старшего возраста активно используют цифровые сервисы, и мы считаем своей инвестицией в благополучие их безопасность, — прокомментировала партнерство руководитель по устойчивому развитию Билайна Евгения Чистова.

Компания поддержала мероприятие призами и на протяжении подготовки к соревнованиям инвестировала собственные экспертные ресурсы в содержательную часть чемпионата. Специалисты оператора подготовили блок конкурсных заданий по кибербезопасности для финала, собрали обучающие материалы для региональных этапов. Плюс в соцсетях Союза пенсионеров России вышла серия просветительских постов, чтобы все подписчики могли совершенствовать навыки цифровой грамотности.

В треке «Кибербезопасность» чемпионата этого года участники демонстрировали не теоретические знания, а конкретные навыки: распознавание фишинговых ссылок, идентификацию признаков телефонного мошенничества и алгоритмы защиты персональных данных.

— Компьютерное многоборье — это возможность для людей старшего поколения почувствовать себя уверенно в цифровом мире. Когда крупная технологическая компания делится экспертизой — это настоящее партнерство ради общей цели, — считает исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Ольга Маркова.

Ранее компания и Союз пенсионеров заключили соглашение о взаимодействии в просветительской сфере и провели серию совместных обучающих мероприятий в регионах.