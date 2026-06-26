Более 360 тысяч молодых людей приняли участие в социальных мероприятиях «Центров местного сообщества»

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Ко Дню молодежи торговая сеть «Пятёрочка», подвела итоги программ поддержки подрастающего поколения. Каждый год более 360 тысяч школьников и студентов участвуют в экологических и творческих проектах «Центров местного сообщества» (ЦМС), действующих на базе магазинов «у дома». Кроме того, с наступлением каникул компания интегрировалась в мобильный квест сервиса по детской безопасности «Где мои дети», запустив игровой онлайн-блок о правилах выбора качественных продуктов.

Современным подросткам в регионах часто не хватает доступных площадок для самовыражения и ресурсов, чтобы довести свои социальные или творческие идеи до реального результата. Эту проблему помогают решать «Центры местного сообщества». Проект торговой сети развивает культуру добрососедства и превращает магазины в бесплатные общественные пространства, а также площадки для старта молодежных инициатив.

Такой формат взаимодействия стал регулярными. Так, в Зеленогорске Красноярского края активисты разработали научно-просветительский квест ко Дню космонавтики прямо внутри торгового зала. А в городе Семёнов Нижегородской области магазин предоставил место для дебюта местной молодежной рок-группы «Афиша». Выступление привлекло внимание жителей района и помогло молодым музыкантам заявить о себе.

«Подрастающее поколение — это главная движущая сила позитивных изменений вокруг нас. Мы хотим создать доступную среду, где ни одна подростковая инициатива не останется без внимания, а у ребят появится уверенность в собственных силах. Эта работа ведется не от случая к случаю, а ежедневно, помогая подросткам определиться с будущей профессией, найти единомышленников, сохранить традиции, наладить диалог между поколениями и многое другое», — отмечает Снежана Малясова, руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети.

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Важной частью системной работы становится сотрудничество с крупными общественными организациями. В частности, совместно с «Движением первых» в станице Кагальницкая Ростовской области был организован экологический фестиваль «Береги свою планету». Старшеклассники взяли на себя роль наставников и провели для младших школьников интерактивные занятия, посвященные бережному отношению к природе родного края.

«Сотрудничество с ЦМС полностью соответствует нашей миссии — воспитывать у молодежи любовь к Родине через конкретные дела. Мы рады, что нашли надежного партнера. Вместе мы создаем возможности для вовлечения детей и подростков в социально значимые инициативы, и не просто как участников. Такие форматы помогают раскрыть лидерский потенциал молодежи», — рассказывает Юлия Демко, председатель местного отделения «Движения первых».

Параллельно развивается и медицинское волонтерство. Благодаря многолетнему партнерству со всероссийским движением «Волонтеры-медики», студенты профильных вузов регулярно проводят в ЦМС открытые оздоровительные зарядки для жителей — например, в Челябинске на такую разминку в магазин «у дома» одновременно пришли 50 человек.

Интерактивное лето: квест в смартфоне

Помимо офлайн-мероприятий в регионах, развитие молодежной среды сегодня невозможно без интеграции в онлайн-пространство, особенно в период летних каникул. В самый разгар сезона стартовал семейный квест «Лето в кармане», встроенный в мобильную платформу «Где мои дети» (аудитория сервиса в РФ — 2 млн пользователей). Главная цель проекта — в игровой форме обучить подрастающее поколение базовым правилам поведения в городе и на природе.

Торговая сеть дополнила этот проект собственным тематическим блоком, посвященным культуре питания и защите здоровья. До конца июля дети и подростки могут попробовать себя в роли виртуального «Детектива на кухне». Выполняя задания, участники в интересной форме учатся критически важным основам продуктовой грамотности: как проверять сроки годности, выбирать самые свежие товары, зачем соблюдать условия их хранения и как работает логика осознанного потребления. Такая механика не только развивает самостоятельность у ребят, но и дает родителям отличный повод провести совместное время с ребенком.