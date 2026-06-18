Александр Беглов рассказал о культурной экспансии Петербурга на Восток

Александр Беглов: Северная столица подтвердила статус культурного центра Содружества. Фото: пресс-служба Администрации Губернатора Санкт‑Петербурга.

Сегодня, 18 июня, Константиновский дворец стал главной дискуссионной площадкой для обсуждения роли культуры в современном мире. Там прошло пленарное заседание международной конференции, посвященной сохранению наследия, укреплению гуманитарных контактов и развитию креативных индустрий на пространстве СНГ. Ключевыми спикерами выступили председатель Правительства России Михаил Мишустин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Михаил Мишустин начал выступление с того, что выбор Северной столицы в качестве места проведения столь представительного форума закономерен: это один из крупнейших культурных центров страны. Глава кабинета министров напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Россия получила в наследство уникальный цивилизационный сплав традиций, языков и искусств.

«Наша задача — максимально сохранить это общее многонациональное достояние, обогатить его новым содержанием», — заявил глава российского правительства. Он акцентировал внимание на общей многовековой истории и необходимости бережно хранить правду о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, чтить героизм предков, сражавшихся плечом к плечу. Премьер добавил, что важно создавать условия для расширения прямых контактов между гражданами, чтобы люди имели больше возможностей узнавать культуру и традиции своих ближайших соседей.

Александр Беглов, открывая обсуждение, отметил историческую миссию Петербурга как центра культурного притяжения для всех стран Содружества. Он подчеркнул, что город на Неве фактически выполняет столичные функции, принимая огромное количество крупных форумов. Губернатор заявил, что в нынешних условиях, когда предпринимаются попытки переписать общую историю, крайне важно усиливать связи между дружественными государствами. Петербург, по его словам, делает это через культуру — театральные проекты, музейные обмены и поддержку творческих инициатив. Глава Петербурга напомнил, что город уже реализует множество соглашений со странами СНГ, а недавно принял региональный закон о развитии креативного сектора, видя в нем серьезный потенциал для экономики. Слоган «Мы используем наследие прошлого как энергию будущего» как нельзя точно отражает эту работу.

Александр Беглов подробно рассказал о практических достижениях. В 2026 году отмечается 20-летие партнерства с Республикой Беларусь, и в честь этой даты в Центре Курёхина состоялся концерт легендарных «Песняров». Осенью этого года в Киргизии, при участии Музея обороны и блокады Ленинграда, откроется экспозиция, посвященная подвигу Токтогон Алтыбасаровой, которая спасла 150 эвакуированных из блокадного Ленинграда детей. Важными вехами стали и культурные обмены с Казахстаном, где матч «Зенита» и «Кайрата» был приурочен к 30-летию сотрудничества, а в апреле в Академической капелле звучал оркестр казахских народных инструментов имени Жубанова.

Недавно прошли Дни Петербурга в Душанбе к 35-летию установления связей с Таджикистаном. В столице Туркменистана Ашхабаде идет работа над памятником «Дружба» в благодарность за прием ленинградцев в годы войны, а в самом Петербурге планируют установить монумент классику туркменской литературы Махматкули Фраги. Также город провел Дни Узбекистана и открыл в Эрмитаже выставку «Открывая дворцовые покои», посвященную искусству Бухары.

Особое место в повестке конференции заняло сохранение исторической памяти о Победе. К 80-летию праздника по инициативе правительства города прошла акция «Петербург помнит». В городах-партнерах размещали портреты героев из советских республик, защищавших Ленинград. Ежегодно Северная столица принимает молодежные делегации из СНГ на фестивале выпускников школ «Алые паруса»: в прошлом году приехало 136 ребят, а в 2026-м ожидается уже около двухсот.

Развивая тему креативных индустрий, Александр Беглов назвал их локомотивом городской экономики.

«Месяц назад приняли региональный закон о развитии креативного сектора. В рамках Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Петербурге создана профильная подгруппа», — пояснил Александр Беглов.

Губернатор напомнил о масштабных инфраструктурных проектах. После реконструкции в здании кинотеатра «Прибой» заработал Центр современного искусства имени Сергея Курёхина, а в исторических казармах Московского полка по поручению президента после реставрации разместится «Дом для городских оркестров». Городу также передали киностудию «Ленфильм», где планируют создать кластер для съемок патриотического кино.

Александр Беглов перечислил действующие инструменты помощи креативному бизнесу: это софинансирование затрат на коллекции через «Сертификат на пошив», поддержка общепита в рамках проекта «Петербург гастрономический», продвижение брендов и помощь в регистрации интеллектуальной собственности. В 2025 году проведен конкурс креативных брендов, а с 2020-го ежегодно проходит федеральный конкурс «Дизайн молодых/Young Design». В прошлом году собрано более 4000 заявок из 90 городов от авторов из 170 вузов и колледжей, охвачено 45 номинаций и проектных школ, которые работают вместе с индустриальными партнерами.

«Сегодня в Петербурге порядка 7 тысяч студентов обучается по специальностям, связанным с различными направлениями дизайна. Это мощный ресурс для развития креативной экономики города», — заявил губернатор и заверил, что город продолжит адаптировать старые и внедрять новые меры, наращивая вклад креативной экономики в бюджет Северной столицы.