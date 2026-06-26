«Война технологий, где каждый ход на вес золота»

Фото предоставлено ИА "Татар-Информ"

Когда думаешь о фронте, перед глазами обычно встают кадры из старых фильмов: окопы, штыковые атаки, бесконечная грязь. Но современная реальность выглядит иначе. Сегодня это война технологий, интеллекта и точного расчета. Я - оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Марсель с позывным «Карлсон», и моя служба больше похожа на работу инженера или высококлассного киберспортсмена, от решений которого зависят жизни десятков людей.

Мы работаем на дистанции. Наш главный инструмент - не автомат, а пульт управления, очки виртуальной реальности и мощный ноутбук. Мы - глаза нашей артиллерии и штурмовиков. Мы первыми видим противника, выслеживаем технику, корректируем огонь и обеспечиваем безопасность наших парней на земле. Это чистый адреналин, огромная ответственность и осознание того, что ты меняешь ход боя в режиме реального времени, находясь при этом в относительно безопасной зоне. Служба по контракту сегодня - это не просто «пехота в окопе», это интеллектуальное противостояние, где нужны технический склад ума и хладнокровие.

Я пошел служить осознанно. И хочу сказать тем, кто еще думает: не нужно бояться. Здесь нужны ваши мозги, ваши навыки, ваши сильные мужские руки. Мужчина должен защищать свое будущее. И если ты готов встать в строй, то делать это нужно там, где тебя и твою семью обеспечат на 100%. Татарстан в этом плане дал нам, бойцам, такие условия, о которых в других регионах можно только мечтать.

Когда ты уходишь выполнять задачи, твоя голова должна быть занята делом, а не мыслями о том, как там дома платят за ипотеку. В Татарстане это прекрасно понимают. Сегодня в республике действует более 3 000 мер поддержки участников СВО и их близких. Регион предлагает одни из самых высоких и привлекательных условий для заключения контракта с Минобороны РФ.

Финансовый фундамент: миллионы с первого месяца и списание долгов

При подписании контракта в Татарстане боец получает колоссальную единовременную поддержку: 2 900 000 рублей на руки в первый же месяц службы. Для многих семей - это возможность сразу закрыть накопившиеся за годы проблемы или купить хорошую квартиру в районе. Ежемесячное денежное довольствие в зоне СВО начинается от 210 000 рублей в месяц и растет в зависимости от звания и успехов.

Граждане, заключившие контракт на срок от одного года, получают право на полное прекращение исполнительных производств и списание долгов по кредитам и ипотеке на сумму до 10 миллионов рублей. Это право распространяется как на самого военнослужащего, так и на его супругу. Масштаб этой меры ощутим: судебные приставы Татарстана уже приостановили более 63 тысяч исполнительных производств в отношении участников СВО на общую сумму свыше 4 миллиардов рублей. Для 16 тысяч татарстанцев это стало возможностью вздохнуть свободно и обнулить финансовые ошибки прошлого.

Важно, что нам, бойцам войск беспилотных систем, можно заключить контракт всего на один год. Его не будут продлевать автоматически — это гарантировано. Из 12 месяцев службы три уйдут на обучение. То есть по факту служить останется девять месяцев.

Тыл под абсолютной защитой республики

Пока вы находитесь на службе, республика полностью берет на себя заботу о вашей семье:

• Возможность получить жилье по программе социальной ипотеки со сниженной ставкой (7%), первоначальным взносом всего 10% и субсидией в 200 тысяч рублей при рождении ребенка.

• Ветераны боевых действий и их семьи получают компенсацию 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

• Единовременная выплата на каждого ребенка до 18 лет в размере 20 000 рублей, бесплатное питание в школах, путевки в лагеря и детские сады без очереди.

• Специальная 10-процентная квота для поступления детей участников СВО в вузы на бюджетные места. Для самих бойцов - бесплатное обучение новым гражданским профессиям, приоритетное трудоустройство, льготные займы на открытие бизнеса (до 5 млн рублей под 1%) или социальный контракт на 350 тысяч рублей.

• Заключение контракта позволяет официально заменить один год обязательной срочной службы на службу по контракту с получением всех выплат и льгот.

Время принимать решение

История пишется прямо сейчас. И пишут ее не теоретики, а те, у кого хватило смелости сделать шаг вперед, освоить современные технологии и встать на защиту своей страны. Татарстан дал своим бойцам всё: лучшие выплаты, тотальную защиту семей, списание долгов и выбор военных специальностей будущего. Дело за малым — за вашим решением.

Куда обращаться в Татарстане:

• Центральный пункт отбора «Батыр» в Казани (ул. Воровского, 25).

• В любой районный военкомат республики.

• Единый номер телефона: 8-800-222-59-00 или сайт heroes-tatarstan.ru.

Статья подготовлена по заказу РОГО ДОСААФ РТ

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