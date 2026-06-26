В деле погибшей в Турции байкера-красавицы появился мистический след: главная улика перенеслась на тысячи километров

Девушка погибла летом 2024 года на трассе в Турции Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

МотоТаню (в миру Татьяна Озолина) в сообществе байкеров называли «Самой красивой мотоциклисткой России». Эффектная девушка на ярко-красном байке рассекала по столице и колесила по миру. Летом 2024-го блогер Озолина отправилась в Турцию, где разбилась на трассе.

В турне по Анатолии МотоТаня поехала с двумя друзьями — Сергеем и Онуром (последний родом из Саудовской Аравии). Компания ехала по трассе на западе Турции. Байк россиянки столкнулся с большегрузом и улетел в кювет. Татьяна скончалась на месте аварии. Ее тело репатриировали на родину — в город Тара Омской области.

Фото с места смертельного ДТП с участием байкерши

Не закрытым остался вопрос: кто виноват в смерти байкерши? Тут на повестке три версии, в которые затесалось немного мистики и присущей расследованиям в малолюдных местах путаницы.

— Дело о гибели Тани расследуют в Турции. Наша, московская прокуратура, вроде как в контакте с той стороной. Суд должен пройти в июле. И есть большая вероятность, что виновник аварии окажется безнаказанным, — рассказал KP.RU байкер Юрий.

Есть три версии того ДТП. По первой, МотоТаня сама потеряла управление и вылетела в кювет. По второй, на трассе ее «боднул» байкер Онур, который ехал позади. После этого девушку занесло под грузовик и ударом отбросило на обочину. Третью версию в местных СМИ озвучил сам Онур. В расплывчатых формулировках иностранец намекает, что это Татьяна нарушила ПДД крутым маневром, чуть не подставила его под удар, а в итоге сама угодила под грузовик.

МотоТаню (Татьяна Озолина) называли «Самой красивой мотоциклисткой России» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Как выяснил KP.RU, смерть Тани почти два года не отпускает мотосообщество, в котором у нее было много поклонников. И те разбились на два лагеря. Первые указывают: байкерша не виновата, ее подставил спутник Онур. Его ошибку могла бы доказать запись с экшн-камеры, которая была закреплена на шлеме Тани. Вот только камера — пропала (запомните этот факт, к нему еще вернемся).

Вторая сторона говорит, что спустя два года ворошить ничего не нужно. А те, кто пытаются это сейчас делать, лишь бросают тень на светлое имя женщины.

— Те, кто хочет доказать виновность Онура, недавно заявили, что ее камера нашлась… в Москве. Как такое может быть, если камеру так и не обнаружили на месте аварии? Тут два варианта: либо ее забрал Сергей, который ехал с ней, и сейчас скрывает. Хотя раньше он как раз говорил, что виноват Онур. Либо это все инсинуации каких-то доморощенных поклонников. Если есть запись и камера, обнародуйте ее, идите в правоохранительные органы, попросите связаться и передать доказательства в Турцию. Но почему-то этого не делают… — рассказал собеседник KP.RU из мотосообщества.

«Комсомольская правда» связалась со Станиславом Федоренко — экс-бойфрендом МотоТани. Сейчас мужчина ведет оставшиеся после Тани соцсети. В основном рассказывает об акциях памяти. Он удивился информации о якобы всплывшей потерянной камере. Редакция также обратилась за комментарием к Сергею, который путешествовал по Турции вместе с блогершей. На момент публикации мужчина не ответил.