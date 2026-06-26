Последний писк моды у молодежи? Бабушкин ковер из чулана!

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Иногда они возвращаются. Люди, следящие за модой, последние пару лет с удивлением отмечают, что советские ковры — те самые, что когда-то считались признаком мещанства — снова стали популярны. Причем даже не у тех, кто хочет ностальгически вернуться свое босоногое детство, а у совсем молодых людей. Хотя, по идее, они даже не жили в то время, когда ворсистое полотно висело на стене в каждой второй спальни.

Что это — теплая ламповая ирония или, действительно, свежий взгляд на давно привычную вещь? «Комсомолка» решила разобраться в этом.

Найти подходящий именно вам ковер в ретростиле сегодня очень просто. Добро пожаловать на сайты объявлений и интернет-магазины. Цены стартуют с очень демократичных отметок — в 1000 рублей. Часто люди продают ковры в хорошем состоянии, которые много лет ждали своего часа в шкафах в свернутом состоянии. Но есть и новоделы. Моду подхватили современные производители. Цены на них могут достигать 250 тысяч рублей. Но и качество там, конечно, значительно лучше.

Старые. Советские. Ковры. Иногда они возвращаются! Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

- Самый популярный тренд сейчас - так называемые «бабушкины» ковры. С оленями нужно искать на барахолках, а с контрастной геометрией, с восточными орнаментами из ромбов и даже с состаренным эффектом и потертостями можно выбрать у нас. Стоимость от 5000 до 30 000 рублей, - раскладывает передо мной товар продавец магазина.

На сайтах объявлений цены стартуют с достаточно демократичных отметок в 1000 рублей

Обращаю внимание, что однотонные ковры, без рамок и бахромы дороже, чем с яркими рисунками. Продавец объясняет, что универсальность всегда актуальна, поэтому такие ковры всегда купят. По-прежнему большой выбор ковров с имитацией натуральных шкур.

Однотонные ковры без рамок и бахромы дороже, чем с яркими рисунками Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

- Во время пандемии продажи резко упали. Люди тогда перестали их брать, потому что ухаживать за коврами сложнее, чем просто помыть полы. Но когда народ стал возвращаться в офисы, мода на ковры снова стала актуальной. Захотелось добавить уюта в дом, как-то отделить его от безликого офиса, - рассказывает продавец.

Те, кто побогаче, даже стали нанимать дизайнеров по интерьерам, чтобы те подсказали - какой ковер лучше всего выбраться и впишется ли он в общий стиль квартиры.

- Ковры делают дом уютнее, приглушают звук и помогают собрать интерьер в единое целое, - рассказывает дизайнер Мария Боровская. - При этом ковер может стать не просто фоном, а главным акцентом в комнате. Особенно эффектно он смотрится в зоне камина.

Ковры делают дом уютнее Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

У зажиточной публики сейчас особенно популярны ковры из натуральной шерсти, джута и сизаля, изделия ручной работы, модели с эффектом легкой потертости или, наоборот, с длинным ворсом. Правда, людям, склонным к аллергии, с натуральными материалами стоит быть осторожнее.

- Если говорить о цветах, в тренде сложные природные оттенки — терракотовый, охристый, глубокий зеленый. Видим и советскую геометрию с характерными градиентами. Эти расцветки снова возвращаются в современные интерьеры, благодаря своей выразительности и неожиданному контрасту с современной мебелью, - говорит наша собеседница.

Ну и главный вопрос. Можно ли вешать ковер на стену или это признак дурного вкуса?

- Можно делать это только в двух случаях, - объясняет Мария Боровская. - Либо в случае, если это ценный винтажный экземпляр, либо если авторская текстильная работа. Во всех остальных случаях ковру место исключительно на полу — там он смотрится естественно и создает тот самый уют, ради которого его покупают.

КСТАТИ

Мальдивский вариант

Хитом этого лета также стали ковры под название «Мальдивский песок» в светлых, жемчужно-белых и бежевых тонах. Они, действительно, очень мягкие и пушистые, словно по белому пляжу где-то на экваторе шагаешь. Хотя изготовлены эти ковры из обычного полиэстера на основе из джута. Стоят такие покрытия на маркетплейсах от 3000 до 15 000 тысяч рублей. С ростом популярности ковров, производители выпустили и новые оттенки – серые, пудрово-розовые и морской волны.