Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел брифинг для российских и иностранных СМИ. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

…- Дмитрий Сергеевич, Макрон вчера заявил, что после саммита G7 США больше не являются нейтральным посредником по Украине. Рубио также недавно говорил, что США не беспристрастны в конфликте. Продолжаем ли мы считать США нейтральным посредником? Если нет, то какая формулировка будет адекватно отражать статус США в этом конфликте? И еще один вопрос - были ли с точки зрения нашей трактовки событий в Анкоридже достигнуты договоренности, или - только обмен предложениями?

Эти вопросы прозвучали в пятницу, 26 июня, на брифинге официального представителя Кремля.

Дмитрий Песков: США нельзя назвать абсолютно нейтральными в конфликте на Украине

Вот что Дмитрий Песков сказал журналистам:

- Первое, относительно нейтральности.

Если говорить об абсолютной нейтральности, то, конечно, термин «абсолютная нейтральность» неприменим. Потому что Соединенные Штаты все-таки поставляют, раньше это делали псевдобесплатно, сейчас за деньги - поставляют большую часть вооружений на Украину…Оказывают Украине помощь другими технологиями и так далее.

Этот процесс продолжается. Поэтому абсолютной нейтральности, конечно, нет.

Но вместе с тем, учитывая влияние Соединенных Штатов и на европейские страны… Учитывая влияние Соединенных Штатов на Украину и учитывая искреннее, как нам кажется, желание президента Трампа и его переговорной команды все-таки помочь в выходе на мирные рельсы урегулирования… Мы высоко ценим эту готовность США.

По крайней мере, от этой готовности никто не отказывался, никто не опровергал, что США дальше намерены прикладывать усилия.

Наоборот, сам президент Трамп говорил, что после того, как удастся урегулировать все вопросы, связанные с иранским урегулированием, что тоже само по себе большой груз и нелегкий процесс… Они снова активизируют свои услуги доброй воли по Украине.

Мы будем это приветствовать.

Мы остаемся открытыми для этих услуг, для самого процесса мирного урегулирования также.

Что касается заявлений президента Макрона, здесь трудно судить… Я не думаю, что президент Макрон может как-то претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона.

Но каких-то подтверждающих это заявлений из самих Соединенных Штатов мы не слышали до сих пор.

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